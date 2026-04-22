【マノロ ブラニク】その独創的で多面的なデザインプロセスよって生まれるサマーサンダルコレクション登場

ブルーベル・ジャパン 株式会社

マノロ ブラニクの独創的で多面的なデザインプロセスによって生まれる今季のサマーサンダルは、モダンでありながらタイムレス。伝統と革新を軽やかに行き交うスタイルが揃っています。

コート・ダジュールの果てしない夏を思わせる、フランス語で“生きる喜び”を意味するジョワ・ド・ヴィーヴルのムードは、レースアップスタイルやウーブンデザインに投影され、赤・青の鮮やかな配色で軽やかに表現されています。

MAURA / マウラ Heel 1cm B.RED \185,900(税込)MAURA / マウラ Heel 1cm BLACK \185,900(税込)MAURA / マウラ Heel 1cm L.BLUE \185,900(税込)

KENITRA / ケニトラ Heel 1cm D.RED*TURQUOISE \136,400(税込)

さらに、フランス沿岸部で親しまれるブルターニュストライプは、コントラストのきいた新たなカラーリングで再解釈され、プロヴァンスらしい柔らかな色彩を感じさせる仕上がりです。

アンデスの雄大な風景とペルーの卓越した職人技が大きなインスピレーション源となっています。自然・素材・装飾の調和を讃えたスタイルは、歴史的な美のエッセンスをマノロ ブラニクらしい視点で再解釈。精密な織りのテクスチャーや繊細なディテールは、熟練のクラフツマンシップへのオマージュとして表現され、ジグザグのラフィアなど手仕事のぬくもりを感じさせるグラフィックな表現が、軽やかな動きとモダンな印象を添えています。

MOREMU / モレミュー Heel 5cm B.YELLOW \163,900(税込)BRAVA / ブラヴァ Heel 1cm M.BLUE \191,400(税込)

伝統あるクラシックなスタイルは。贅沢なサテン生地と新鮮なカラーバリエーションで再解釈し、スクエア型のクリスタルストーンバックルをあしらうことで、時代を超えたエレガンスを新たな形で表現しています。

MAYJOUSAN / メイジュサン Heel 7cm MINT GREEN \260,700(税込)MAYJOUSAN / メイジュサン Heel 7cm BROWN \260,700(税込)

モダンでありながらタイムレス。伝統と革新を軽やかに行き交うスタイルが揃うマノロ ブラニクの最新サマーサンダルは、POPIN開催中の伊勢丹新宿店、GINZA SIX店、東京ミッドタウン店、松屋銀座店、日本橋三越本店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、松坂屋名古屋店、阪急うめだ本店にてご覧いただけます。

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About MANOLO BLAHNIK

50年以上のキャリアを持つマノロ・ブラニクは、世界で最も影響力のある靴とアクセサリーのデザイナーの一人である。彼の靴とクラフトマンシップは、世界中の憧れとなり熱心なファンを魅了し続けている。2019年、ブラニクはイタリアのパヴィア県ヴィジェヴァーノに自社アトリエと生産施設を取得しました。

マノロ ブラニクは、ニューヨーク・マンハッタンの象徴的なマディソン・アベニューにある旗艦店を含め、18の単独ブティックを運営しています。そして、ヨーロッパ、北米、アジア、オーストラリアの30カ国に270以上の店舗を展開しています。また、独自のグローバルEコマース・プラットフォーム（www.manoloblahnik.com）も運営しています。

長年にわたり、ブラニクは英国の独立系ラグジュアリー団体であるウォルポールが授与するthe Luxury Legend Awardや、FIT美術館のクチュール・カウンシルによるAward for Artistryなど、世界中で数々の称賛を受けてきました。2007年、故エリザベス女王2世は、マノロ・ブラニクの英国ファッションへの貢献を称え、大英帝国名誉勲章（CBE）を授けました。著書も多数あり、最新作は2017年にリッツォーリ社から出版された「The Art of Shoes」。靴、バッグ、ベルト、スカーフなどのレディースコレクションとともに、メンズコレクションもデザインしています。

2021年、マノロ ブラニクは、50周年を記念して「The Manolo Blahnik Archives: ‘A New Way of Walking’」を発表しました。このインタラクティブなバーチャルエキシビションでは、メゾンのアーカイブの幅広さと、靴職人の絶え間ない革新への渇望が探求されています。2023年、このデジタルエキシビションは、「The Craft」と呼ばれる新しいバーチャルルームをオープンし、イタリアのアトリエの舞台裏を紹介。マノロ・ブラニクのデザインプロセスや独自のテクニックを視聴し、アイコニックなシューズの数々に命を吹き込む本物の職人を垣間見ることができます。www.thearchives.manoloblahnik.com

2024年、Manolo Blahnikは、Great Place to Workによって英国の「リテール、ホスピタリティ、レジャー分野での最高の職場」のひとつに選ばれました。この栄誉は、私たちが創造性、協力、情熱が育まれる職場文化の実現に取り組んできた証です。