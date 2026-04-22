【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！PC収納や機能的ポケットなど大人の「欲しい」を凝縮。洗練された機能美と共に、仕事もプライベートもmozと一緒に毎日を軽やかに。

株式会社ティ・ツウ・オー【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

バッグの企画・製造・販売を行う株式会社ティ・ツウ・オーは、北欧ブランド「moz（モズ）」より、洗練されたデザインと機能性で支持されるバックパック「ZZBK-01」から、オンオフのシーンを彩る新色「WEB限定カラーのペールミント」を発売いたします。

毎日持ち歩くPCやデバイスの重さを感じさせない軽やかな設計が、アクティブに働く大人の日常を支えます。バッグを開いた瞬間に中身がパッと見渡せる明るい裏地や飲み物が倒れない伸縮素材のボトルホルダーなど、細やかな配慮が忙しい日々をストレスフリーに。13個の充実したポケットや、上品さを添える牛革のディテールといった高い機能性に、WEB限定カラーという特別感をプラスしました。

オフィスでも、カフェでのリモートワークでも、休日のお出かけでも。どんなシーンにも寄り添い、あなたの毎日を優しく後押ししてくれます。機能性と品格を兼ね備えた「当店だけの特別なmoz（モズ）」と一緒に、軽やかな一歩を踏み出しませんか。

moz(モズ)の新商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzbk-01

＼今しか出会えない、特別なmoz(モズ)／ 毎日を彩る春のWEB限定カラーが登場

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

新しい年度の始まりに相応しい「ペールミント」は、春の爽やかなカラーです。春のコーディネートに一点投入するだけで、装い全体がパッと明るく華やぎ、心まで軽やかに整えてくれます。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

フロントにあしらわれたのは、北欧のアイコンであるエルク（ヘラジカ）をデザインしたゴールドのロゴプレート。プリントや刺繍ではなく、立体感のあるメタルパーツを採用することで、アクセサリーのような輝きをプラスしました。ペールミントの柔らかな色調に、ゴールドの華やかさが加わることで、高級感を醸し出します。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

滑らかな開閉を叶えるファスナーにもゴールドの輝きを。バッグ全体に散りばめられた光のアクセントが、バックスタイルを上品に彩ります。細部にまで妥協しないディテールへのこだわりが、仕事でもプライベートでも、持つ人の自信へと繋がります。

moz(モズ)商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzbk-01

【moz(モズ)】新色「ペールミント」に加えて、スタイルを選ばない定番カラーも勢揃い。全4色のラインナップから、あなたの日常に寄り添うひとつを。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

新色のペールミントに加え、WEB限定の3色の定番色。全色、ゴールドのアクセントと牛革ディテールを施した上品な仕上がりです。

水滴・小雨でも安心の軽撥水加工生地

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

しっかりとした高密度なナイロン生地は肌触りが良く、軽撥水加工が施してあるので雨や汚れが染み込みにくい。

PCも、お気に入りのポーチも。スリムな見た目ながら私の「全部」を持ち運べる、13Lの頼れる相棒。

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A4サイズがゆとりを持って収まる13Lの容量を確保。約530gと軽量ながら、お仕事の必需品をスマートにまとめ、大人の通勤スタイルを快適にサポートします。

合計13箇所のポケットで、バッグの中はいつも美しく。

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

「あれ、どこに行ったっけ？」をゼロに。外側・内側合わせて計13箇所の収納スペースを備え、細かな持ち物からPCまで、すべてのアイテムに定位置を作れます。

春の通勤は「moz(モズ)」新色で決まり！

【moz(モズ)】毎日を彩る春のWEB限定色「ペールミント」が新登場！

■サイズ：約W30×H38×D13cm

■容 量：約13L

■重 量：約530g

■素 材：ナイロン（軽撥水加工）/牛革（スプリットレザー）



ポケット

■外 側：

・背面ポケット×1

・サイドポケット×2

・ファスナーポケット×2

・ショルダー部ポケット×2



■内 側：

・クッション材ポケット×1（約幅25.5×高さ29cm）

・オープンポケット×2（前面ファスナーポケット内部）

・ファスナーポケット×2

・ボトルホルダー(モズポケット)×1



■価格：11,550円(税込)

moz(モズ)の新商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/zzbk-01

※画像撮影・加工の際、実物の色に近づくように調整しておりますが、

お使いのパソコンやモニター環境により色合いや風合いに違いが出ることがございます。

予めご了承下さい。）

その他、【moz(モズ)】の当店だけのWEB限定リュックやショルダーバッグ、トートバッグなど日常使いにもビジネスシーンにも大活躍な商品を多く取り揃えています

【moz(モズ)】moz(モズ)の商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/moz-gr23/

●moz(モズ)について



"moz(モズ)"は、アンダース・ビリンが1996年にスウェーデンで誕生させたアニマルコンセプトのブランドです。「エルク（ヘラジカ）」のモチーフが印象的で、かわいくておしゃれな商品が多数揃います。北欧らしいスタイリッシュさがありながら、身近に感じられるエルクは世界各国で愛されています。

moz(モズ)はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moz/

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/