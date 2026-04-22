「ブルーイ」絵本シリーズ最新刊『キャンプ』は原作アニメ屈指の名作！　言葉をこえてつながる、心に残る出会いと友情の物語。

株式会社小学館

株式会社小学館クリエイティブは、世界的人気アニメ「ブルーイ」の日本語翻訳版絵本シリーズの最新作として、4月22日に『ブルーイ キャンプ』を発売しました。

本作は、子どもたちの出会いと別れ、言葉の壁をこえて育まれる小さな友情を描いた物語。お子さまはもちろん、大人の心にもやさしく残るストーリーで、原作アニメの数あるエピソードの中でも、世界中のファンから愛される屈指の名作と言われています。

原作のファンはもちろん、まだアニメを見たことがないお子さんやご家族にも、「ブルーイ」との出会いの1冊としてオススメです。

【本書の概要】

『ブルーイ キャンプ』

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年4月22日

仕様：B4変形・32ページ・上製

ISBN：978-4-7780-3659-1

発売：小学館 発行：小学館クリエイティブ

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10160087.html

●言葉が通じなくても、心は通じあう

家族でキャンプ場を訪れたブルーイ。そこで、フランス語を話すジャン リュックと出会います。

たとえ言葉が通じなくても、毎日楽しく遊び、心を通わせていくふたり。

ところがある朝、ジャン リュックは突然いなくなってしまいます……。

月日が流れ、再びキャンプ場にやってきたブルーイに起こった奇跡とは？

●シリーズ既刊も好評発売中！ “ブルーイの絵本” 広がる読者層

「ブルーイの絵本」シリーズは、世界中でベストセラーとなっている人気タイトル。日本ではこれまで、昨年11月発売の『コウモリになりたい』『あかちゃんレース』のおはなし絵本2作、さらに今年2月発売のあそび絵本『どこどこブルーイ』が、いずれもたちまち重版となるヒットを記録しています。最新作となる『キャンプ』も、好評を受けて発売前重版が決定！

「ストーリーが心に残る」「親子で一緒に楽しめる」「大きめサイズで読み聞かせに最適」「高級感のあるハードカバーでギフトにもピッタリ」など、子育て世代を中心に高い評価を得ており、シリーズは順調に読者を広げています。

【好評既刊のご案内】

『どこどこブルーイ さがしてみつけるえほん』

定価：1,650円（税込）

発売日：2026年2月18日

仕様：B4変形・32ページ・上製

ISBN：978-4-7780-3658-4

発売：小学館 発行：小学館クリエイティブ

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10154726.html

『ブルーイ コウモリになりたい』

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年11月28日

仕様：B4変形・32ページ・上製

ISBN：978-4-7780-3652-2

発売：小学館 発行：小学館クリエイティブ

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10145137.html

『ブルーイ あかちゃんレース』

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年11月28日

仕様：B4変形・32ページ・上製

ISBN：978-4-7780-3653-9

発売：小学館 発行：小学館クリエイティブ

https://www.shogakukan-cr.co.jp/book/b10145138.html

●今後もシリーズ続々！ 次作は『ブルーイ ビーチ』の発売が決定！

「ブルーイの絵本」シリーズは、原作アニメのストーリーをじっくり楽しめる “おはなし絵本” と、子どもだけでも親子でも遊びながら楽しめる “遊び絵本” を、今後も続々とリリース予定です。

お子さんの興味や成長に合わせて、ぜひピッタリな1冊を選んで「ブルーイ」の世界をより豊かに楽しむための入口にしてみてください。

そして2026年7月15日には、早くも新刊となる『ビーチ』の発売が決定！

家族で海にやってきたブルーイが、浜辺の向こうへ散歩に出かけたママを追いかけて、たったひとりでビーチを大冒険するお話です。自分の力で挑戦する子どもと、それを見守る大人の姿を描いた、勇気と成長の物語です。

『ブルーイ ビーチ』

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年7月15日

仕様：B4変形・32ページ・上製

ISBN：978-4-7780-3665-2

発売：小学館 発行：小学館クリエイティブ

●「ブルーイ」概要

「ブルーイ」は2018年にオーストラリアで放送を開始し、現在140カ国以上で放送されています。ニールセンの調査によると、2024年と2025年の2年連続で米国で最もストリーミング視聴された番組シリーズ、全部門の総合順位において第1位に輝いており、2025年は合計約452億分視聴されています。2019年国際エミー・キッズ賞、2022年英国アカデミー賞チルドレン＆ヤング・ピープル賞インターナショナル部門など、世界中で複数のクラフト賞やプロダクション賞を受賞。2024年においても、テレビ批評家協会（TCA）賞の「子供向け番組における優れた業績」と、欧州放送連合主催の国際テレビ祭ローズ・ドール賞「子供＆青少年」部門をはじめ、数多くの賞を受賞しています。さらに、2027年にはディズニーの配給により、シリーズ初となる長編映画の世界公開も予定されています。

主人公のブルーイは、6歳のオーストラリアン・キャトル・ドッグ（通称ブルー・ヒーラー）の女の子。創造力豊かで好奇心いっぱいのブルーイを中心に、パパ、ママ、4歳の妹ビンゴとの暮らしの中のちょっとした喜びや、子どもたちが遊びを通じて成長する姿を描いたアニメーションです。たくさん笑えて、たまにほろっとする1話完結型のストーリーは、未就学児を中心とした幅広い世代の子どもたちに大人気。また子どもとのかかわり方のヒントがたくさん詰まっていることから、子育て中のママ・パパの心も広くつかんでいます。

権利表記：BLUEY TM and BLUEY character logos TM & (C) Ludo Studio Pty Ltd 2018

＜関連リンク＞

「ブルーイ」公式サイト： https://www.bluey.tv/jp/

日本公式YouTube： https://www.youtube.com/@Bluey_JP

日本公式インスタグラム： https://www.instagram.com/bluey_jp

日本公式X： https://x.com/bluey_jp

日本公式TikTok： https://www.tiktok.com/@bluey_jp