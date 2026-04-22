横浜国立大学キャンパス内に「知るカフェ」がオープン

株式会社エンリッション（ENRISSION Inc.）

株式会社エンリッション（京都府京都市、代表取締役 柿本優祐、以下、当社）は、全国で展開する大学に特化したキャリア支援カフェ「知るカフェ」を、横浜国立大学のキャンパス内に「知るカフェ横浜国立大学店」としてオープンします。本出店は、都市空間に在りながら、きわだって緑豊かなキャンパス環境を有し、「実践性」「先進性」「開放性」「国際性」「多様性」を掲げる横浜国立大学の理念に当社が共感したことにより実現いたしました。また、「知るカフェ」を利用する多くの企業から、同大学への出店を期待する声が寄せられていたことも背景にあります。

社会課題の解決や実学を重視する学生と接点を持ちたい企業ニーズに応えるとともに、学生にとってはキャリアの可能性を広げる場を提供します。

オープンに伴い、2026年5月11日(月)にオープニングセレモニーを開催いたします。当日は、大学関係者、参画企業、ならびに店舗運営を担う学生スタッフが出席します。セレモニー終了後は、大学関係者と企業との交流会ならびに特別セッションを予定しております。報道関係者の皆様にはご見学およびインタビューの機会をご用意しております。

ご出席いただける方は、下記ご案内をご参照のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。

■知るカフェとは

「知るカフェ」は、東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学をはじめ、全国大学内外で展開する学生限定のキャリア支援カフェです。大学1・2年生を含む幅広い学生を対象に、企業との自然な出会いの場を提供しています。店内では、高品質のドリンク提供に加え、企業と学生が交流できる機会を創出。企業にとっては、Meetup（後述）の開催やスペース利用、広告掲載などを通じた採用ブランディングの場として活用されています。また、店舗運営は学生スタッフが担い、安全な環境で実践的なビジネス経験を積むことができます。

当社は現在、大学構内への出店を重点施策として推進しており、大学との連携強化および学生満足度の向上に貢献してまいります。採用市場の多様化が進む中、今後も企業の採用活動を支援し、学生に多様な選択肢を提供してまいります。

■Meetupとは

「Meetup」は、「知るカフェ」にて日々開催される、企業と学生数名が自由に様々なテーマで話し合う少人数の交流会です。月間約40,000人の大学生・院生が利用する「知るカフェ」では、企業によるMeetupが年間約4,600回開催されています。利用学生のうち、大学1、2年生が約6割を占めるため、企業は早期から母集団形成を図りながら、採用ブランディングを推進することができます。

「知るカフェ 横浜国立大学店」オープニングセレモニーのご案内

【オープニングセレモニー】

日時：2026年5月11日(月)11時～11時30分

【大学関係者と企業との交流会および特別セッション（ご見学いただけます）】

日時：2026年5月11日(月)11時30分ごろ～12時30分ごろ

両会場：「知るカフェ」横浜国立大学店

常盤台キャンパス 高等研究院2号棟（旧理工学系研究図書館）1階

まさしく横浜国立大学ワンキャンパスの中央部に位置し、多くの学生でにぎわうエリアです

※ご出席いただける方は、前日までに下記の項目についてメールかお電話でお知らせください。

貴社名／部署名：

お名前：

ご出席人数：

TEL（当日のご連絡先）：

MAIL：

■会社概要

代表者：代表取締役 柿本優祐

所在地：京都市上京区

創業：2013年

事業内容：採用プラットフォーム「知るカフェ」店舗事業、Ｚ世代に特化したリサーチ機関

HP: https://corp.enrission.jp/

グループ会社：Mitty株式会社、ENRISSION INDIA CAPITAL株式会社、Enrission India Pvt.Ltd