Arçelik、Hitachi Global Life SolutionsとのArçelik Hitachi Home Appliances（AHHA）における保有株式売却に関する正式契約を締結





・Arçelikは本日、Hitachi Global Life Solutionsとの間で、Arçelik Hitachi Home Appliances（AHHA）株式の売却に関する正式契約を締結したと発表しました。

・取引対価は、クロージング時に支払われる現金2億500万米ドル、およびクロージング後3年間にわたって支払われる総額5,600万米ドルの繰延支払金で構成されます。

・また、クロージング日の時点で、Arçelik Hitachiの5,600万米ドルを超える既存現金の60%が、クロージング調整として対価総額に加算されます。

・Arçelikによる今回の戦略的転換は、同社が進めているポートフォリオの最適化、ならびに中核市場および長期的な価値創造への再注力における重要な一歩となります。

イスタンブール、, 2026年4月22日 /PRNewswire/ -- Arçelikは、Hitachi Global Life Solutionsとの間で、Arçelik Hitachi Home Appliances（AHHA）の保有株式売却に関する正式契約を締結したことを発表しました。2021年に合弁会社として設立されたAHHAは、日本を除くグローバル市場において、日立ブランドの家電製品の製造、販売、およびアフターサービスを提供しています。Arçelikは同社の株式の60%を保有し、Hitachi Global Life Solutionsが残りの40%の株式を保有しています。

取引対価の総額は、クロージング時に現金で受け取る2億500万米ドルと、クロージング後3年間にわたり分割で受け取る総額5,600万米ドルの繰延支払金で構成されます。また、クロージング日の時点で、Arçelik Hitachiの5,600万米ドルを超える既存現金の60%が、クロージング調整として対価総額に加算されます。

今回の決定について、短期的な利益を超えた財務的レジリエンスと長期的な価値創造を支える戦略的転換であることを強調し、Koç Holding Consumer Durables GroupのPresidentであるPolat Şen氏は次のように述べました。「世界57カ国に広がるグローバルな事業展開と13カ国38カ所の製造ネットワークを擁するArçelikは、強い決意をもってグローバルな成長を続けてまいります。グループのグローバル規模でのフラグシップ企業として、今回の措置により、Arçelikが優先分野に経営資源を配分し、持続可能な成長目標に沿って、すべてのステークホルダーにプラスの成果をもたらすことができると確信しています。」

AHHAは設立以来、ポートフォリオの拡大、地理的成長、ブランド開発、および業務実績などの戦略的優先事項において着実な進展を遂げ、アジア太平洋地域およびMENA地域における日立のプレミアムブランドとしての地位をさらに強化してきました。

ArçelikのCEOであるCan Dinçer氏は次のようにコメントしました。「Arçelik Hitachiは、そのプレミアムブランドと革新的なソリューションにより、長年にわたりアジア太平洋市場で確固たる地位を築いてきました。このコラボレーションを通じて、家庭に真の価値をもたらす製品を提供できたことを嬉しく思います。」

「今回の動きは、より集中的、選択的、および戦略的な枠組みの中でグローバル事業を形成するというArçelikのアプローチを反映したものです。この措置は本パートナーシップの構造に特有のものであり、アジアに対する当社の長期的なコミットメントを変更するものではありません。当社はこの地域の成長ポテンシャルに引き続き自信を持っており、インド、パキスタン、およびバングラデシュを含む主要市場への投資を継続してまいります。Arçelikは、トルコにおいて非常に強固な基盤を持っており、私たちの強みの源泉である母国市場において目標を達成するために、強い決意を持って取り組んでいます。当社は、引き続き革新的な製品とサービスをお客様に提供し、エネルギー効率、デジタル化、およびAI駆動技術を通じて人々の生活を向上させてまいります」とDinçer氏は述べました。

本契約は、適用される規制当局の承認を含む、慣習的なクロージング条件に従います。クロージングまで、AHHAは株式売買契約および合弁事業契約の規定に従って事業を継続します。本取引の完了は、契約締結から12カ月以内に行われる予定です。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2960419/Arcelik_Hitachi_Home_Appliances_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com