SB C&S、Nutanix.NEXT 2026において「Nutanix 2026 APJ Distributor of the Year Award」を受賞

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、Nutanix Inc.（本社：米国カリフォルニア州、プレジデント兼CEO：Rajiv Ramaswami、以下「Nutanix」）主催のNutanix .NEXT 2026において「Nutanix 2026 APJ Distributor of the Year Award」を受賞しました。

本アワードは、年間を通してNutanix製品および関連サービスの普及・販売拡大において、APJ（アジア太平洋および日本）地域で特に顕著な成果を収めたディストリビューターに贈られる賞です。SB C&Sは、専任チームによる戦略的な販売推進により、APJ地域において最大の販売実績を達成しました。また、日本国内にわずか4人しか存在しないNutanix Technology Champions（NTC）の全員がSB C&Sに在籍しており、これらの高度な技術力を有するエンジニアによるパートナー・顧客支援や、日本全国の主要都市でのセミナー開催、継続的な情報発信などのマーケティング活動を通して、Nutanixのビジネス拡大に大きく貢献しました。これらの取り組みが高く評価され、今回の受賞に至りました。今後もSB C&Sは、販売力と技術力のさらなる強化と継続的な支援活動を通して、Nutanix製品の普及と市場拡大に貢献します。

【Nutanix製品について】

https://www.nutanix.com/ja/products

Nutanix Japan合同会社 執行役員 パートナー営業統括本部長 浜川 健太郎 氏からのエンドースメント

今年のNutanix .NEXT 2026において、Nutanixを活用してお客さまの成功を支えるというSB C&Sの卓越した取り組みを称えることができたことを誇りに思います。エンタープライズAI、クラウドネイティブ、ハイブリッドクラウドといった技術が業界のあり方を変革しつつある今、SB C&SがNutanixのビジョンに尽力してくださっているおかげで、お客さまは安全で将来性のあるプラットフォーム上で、真に「Run Anything, Anywhere」を実現できています。

Nutanix Inc.について

Nutanixは、ハイブリッドマルチクラウドコンピューティングのリーダーとして、あらゆる場所でアプリケーションやAIを実行し、データを管理するための安全かつ統合されたプラットフォームを企業に提供しています。Nutanixを利用することで、従来型および最新のアプリケーションの運用を簡素化でき、企業は本来のビジネス目標に集中することが可能になります。Nutanixは、世界中30,000社以上の企業から高い信頼を獲得しており、企業のデジタル変革と一貫したシンプルかつコスト効率の高いハイブリッドマルチクラウド環境の運用を支援しています。

詳細については、ウェブサイト（http://www.nutanix.com/jp）をご覧ください。または公式X

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