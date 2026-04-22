【伊勢丹新宿店リニューアルを記念して登場！】新しいラングドシャー体験「ラン ランタン」5月20日(水)新発売

株式会社ヨックモック

株式会社ヨックモック(本社：東京都千代田区、代表取締役：藤縄 武士)は、2026年5月20日(水)より伊勢丹新宿店のリニューアルを機に、ラングドシャーの新しい体験をご提案します。ヨックモックのこだわりのさっくりとしたラングドシャー。その可能性をさらに広げるために、新しいラングドシャー体験を追求してきました。そのひとつの表現として生まれたのが、「ラン ランタン」。ラングドシャーとフロランタンという異なる個性を掛け合わせた、新しい一枚です。ヨックモックが提案する、食感と風味が重なり合う新しいラングドシャーの世界を、ぜひご体感ください。さらに、ヨックモック自慢のラングドシャーで、ヨックモックのシンボルフラワー・ハナミズキを表現した「フルール・フルール」はパッケージ新たにリニューアル。ヨックモックこだわりのおいしさを、ぜひお楽しみください。

※「フルール・フルール」は日本橋三越本店でも展開いたします。

ラングドシャー×フロランタン＝さっくり食感×パリっと感の新しい組み合わせ

ラン ランタン

伊勢丹新宿店のリニューアルオープンを記念した新商品「ラン ランタン」は、「ラングドシャー×フロランタン」のさっくり食感×パリっと感の新しい組み合わせ。ヨックモックこだわりのラングドシャーの味わいに、キャラメルのほんのりビターな味わいとアーモンドの香ばしさがよく合います。ラングドシャーの間には、味わいの調和を後押しするキャラメルチョコレートをそっと挟みました。紅茶やコーヒーと共にゆっくりとお楽しみいただきたい、そんな思いを込めて丁寧にお作りしています。

パッケージデザインは、さまざまな花を上品にあしらい重ね合わせました。それぞれ異なるかたちや色の花々が静かに寄り添い、ひとつの景色をつくるように。軽やかなラングドシャーと香ばしいフロランタンもまた、重なり合うことで、ひとつのおいしさにまとまってゆく--そんな様子を表現しています。

ヨックモックが新たにお届けする、食感と風味が重なり合った特別なラングドシャー体験をお楽しみください。

商品情報

ラン ランタン

商品名：ラン ランタン

価 格：税込\1,080

入り数：4枚入

ラン ランタン

商品名：ラン ランタン

価 格：税込\2,700

入り数：10枚入

店舗限定商品「フルール・フルール」装い新たにリニューアル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12005/table/409_1_065827b107877c618dd428c0922c9538.jpg?v=202604221251 ]

「フルール・フルール」は缶デザインがリニューアル。ヨックモックのシンボルフラワーである“ハナミズキ”が空から、はらはらと舞い降りてくる様子をデザインに込めました。

フルール・フルール

お菓子の缶を開けると、ふわりと舞っていた花びらがまるで缶の中で繊細なお菓子へ変わっていくかのような姿を表現しています。ハナミズキをイメージした薄焼きのラングドシャーを、花びらのように1枚1枚丁寧に重ねました。缶いっぱいに美しく重なり合い、お花が咲いたような華やかな仕上がりです。サクッとした食感の中に焼きの香ばしさが楽しめる繊細な味わいをお楽しみください。とっておきのプレゼントにもおすすめです。

※日本橋三越本店でも展開いたします。

商品情報

フルール・フルール

商品名：フルール・フルール

価 格：税込\1,944

入り数：20枚入

フルール・フルール ～宇治抹茶～

商品名：フルール・フルール ～宇治抹茶～

価 格：税込\1,944

入り数：20枚入

株式会社 ヨックモック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12005/table/409_2_34783d6daf84c3982c91273e8cbb84a1.jpg?v=202604221251 ]

社名 ： 株式会社ヨックモック

所在地 ： 東京都千代田区九段北1丁目8番10号 住友不動産九段ビル

ホームページ ：https://yokumoku.co.jp/(https://yokumoku.co.jp/)

オンラインショップ ：https://yokumoku.co.jp/pages/ec(https://yokumoku.co.jp/pages/ec)

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