【バーバパパ】日常に彩りとワクワクを！スケーターからカラフルでポップな「バーバパパ」ランチシリーズが新登場！4/24(金)～ PLAZAにて先行販売開始。

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 世界中で愛されるキャラクター「バーバパパ」のデザインを起用した、お弁当箱、箸セット、ランチ巾着、アクリルコップの全4アイテムを発売いたします。

■商品特長

今回の新シリーズは、「Feelin’ Groovy BARBAPAPA」をテーマに、「バーバパパ」たちがフルーツや虹と共に描かれた、非常にポジティブで明るい世界観が特徴です。

ビビッドなピンクやスカイブルー、オレンジを基調としたカラーリングは、ランチタイムをより一層華やかに演出します。

機能面では、スケーターが長年培ってきた「使いやすさ」を凝縮しました。

ドーム型の蓋でおかずを潰さず盛り付けられる「ふわっと弁当箱」や、持ち運び時にカチャカチャと音が鳴らない構造の箸箱セットなど、細かなストレスを解消する工夫を施しています。

デザインの可愛さだけでなく、毎日使うものだからこその実用性を兼ね備えたラインナップとなっています。

■商品詳細

バーバパパ PFLB6 ふわっと弁当箱

1,760円（税込）

容量：約530ml サイズ：約186×108×62mm

JAN： 4973307743412

ドーム型の蓋により、おかずが押されて潰れるのを防ぎ、盛り付けた時の美しさをキープします。

高い仕切り付きでおかずが片寄りにくく、片手で持てるスリムな形状は日常使いに最適です。

バーバパパ ABC3 音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18cm

880円（税込）

箸サイズ：18cm ケースサイズ：約190×31×13mm

仕様：食洗機対応、実用新案登録済み

JAN： 4973307743399

箸箱の中に防音クッションが付いているため、持ち運ぶ際に「カチャカチャ」と音が鳴りません。

通学や通勤、静かな場所での使用にも配慮した設計です。

バーバパパ KB7SN ランチ巾着

1,210円（税込）

サイズ：約290×165×120mm

JAN： 4973307743436

お弁当箱を安定して持ち運べる、マチの広い巾着袋です。

ピンクの生地に「バーバパパ」ファミリーが勢揃いした賑やかなデザインで、ランチタイムの気分を盛り上げます。

バーバパパ KSA4J アクリルコップ

858円（税込）

容量：280ml

サイズ：φ81.5×90mm

JAN： 4973307743443

透明度の高いアクリル素材に、フルーツを抱えた「バーバパパ」たちが散りばめられています。

軽くて割れにくいため、お子様から大人まで安心してお使いいただけます。

■販売情報

PLAZAにて先行販売。

先行販売期間：2026年4月24日（金）～5月13日（水）

その後、スケーター公式オンラインショップおよび全国の量販店・雑貨店にて順次発売いたします。

スケーター公式オンラインショップ：

https://www.skater-onlineshop.com/

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(C) 2026 A.T. & T.T.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021