Jackery、4月28日(火)にポータブル電源で暮らしを豊かにするオンライントークショーを初開催！アウトドアや防災など、幅広いテーマで展開

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（代表取締役：高橋 勝利/東京都中央区）は、2026年4月28日(火)から年間を通じて、アウトドアや防災、クリエイター向けなど様々なテーマでユーザーの暮らしを豊かにするオンライントークショーを開催いたします。

第1回目の4月28日(火)は、人気キャンプYouTuber「伊豆のぬし釣り」のお二人をゲストにお呼びし、ポータブル電源を活用した楽しいアウトドアライフをテーマに、お話しいただく予定です。キャンプなどアウトドアが好きな方、ポータブル電源に興味がある方など、どなたでも気軽にオンラインで参加できます。

■第1回オンライントークショー概要 ～アウトドア編～

開催日時：2026年4月28日(火) 20:00～21:00

タイトル：Jackery ENJOY 電気ラボ「電源で“やりたいこと”を叶えよう！」第1回

テーマ：これから始める人も、もっと楽しみたい人も！キャンプが10倍楽しくなるコツ

出演：キャンプYouTuber「伊豆のぬし釣り」さん、Jackeryスタッフ

▼お申し込みはこちら（参加無料・事前申込制）

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_rNAcl6sNQRiX6n_7jB-xZA

【注意事項】

・本イベントはオンライン（Zoom）での開催となります。

・参加URLは、お申し込み後に別途メールにてご案内いたします。

・本イベントは先着300名様限定となります。

定員に達し次第、申し込みを締め切らせていただきます。

・視聴にはインターネット環境が必要です。通信費は参加者様のご負担となります。

・イベント内容は予告なく変更となる場合がございます。

・アーカイブ動画は、後日お申し込みいただいた皆さまへご案内予定です。

・録画、録音、画面撮影および無断転載はご遠慮ください。

■オンライントークショー参加特典

１. Jackeryオンラインストア 3,000円割引クーポン【全員】

対象製品:ポータブル電源、Solar Saga、Drive Charger 各モデル

※Jackery Explorer 100 Plus、アクセサリー品など一部製品は対象外です。

有効期限：2026年5月17日(日)

２. 「伊豆のぬし釣り」サイン入り ポータブル電源【3名様】

トークショー終了後にお送りするアンケートメールに回答いただいた方の中から、抽選で3名様にプレゼントいたします。

■ゲストスピーカー「伊豆のぬし釣り」について

YouTube登録者数60万人超！

人気キャンプYouTuber「伊豆のぬし釣り」

～自由になりたかったらキャンプへいこう～

アウトドアを通して、地元伊豆や食の魅力を発信しています。

クスッと笑えるお酒マン、時に心に響くメッセージ、

そして何より彼らが全力で楽しむ姿にひきこまれるのに時間はかかりません。

伊豆のぬし釣りと一緒に楽しみましょう！キャンプぁい！

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCOhe6qFb96OZorhMnzJOlJQ

■オンライントークショーの今後ご案内

今後のイベントについては、下記のJackery JapanのSNSでお知らせします。

X：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

Jackeryでは、アウトドアや防災、クリエイティブ制作など、様々なシーンでのポータブル電源活用を推進しております。日本中に安心と豊かな暮らしをお届けできるよう、これからも私たちは歩み続けていきます。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

Instagram：https://www.instagram.com/jackeryjapan

Facebook：https://www.facebook.com/jackeryjapan

TikTok：https://www.tiktok.com/@jackeryjapan

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YouTube：https://www.youtube.com/JackeryJapan