【日本初処方※1】“女王級ツヤ髪”を叶える「宝石シャンプー」が誕生Cleo’s Beauteがリブランディングを遂げ、4/22より予約販売開始 新フレグランスと宝石着想の新パッケージが登場

株式会社Boldies

株式会社Boldies（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中田千尋、以下「ボルディーズ」）が展開するヘアケアブランド「Cleo’s Beaute（以下、クレオズボーテ）」は、2026年4月22日（水）よりリブランディングを実施し、新製品の予約販売を本日より楽天市場と公式サイトにて開始します。クレオズボーテは、歴史上の美の象徴である “クレオパトラ”をモチーフに、「美しい髪は、私を強くする」という発想のもと、2022年4月に誕生したヘアケアブランドです。



今回のリブランディングでは、「美しい髪は、私を強くする」というブランド理念を「外見を磨くことは、内なる自信を育むことである」という想いからさらに深化させ、プロダクトを一から見直しました。内面の知性が外見の品格として溢れ出るクレオパトラの美しさから着想を得て、光を思いのままに操り、内側から溢れるツヤを美髪の要素として定義。この「内側からの輝き」を再現すべく、独自の毛髪科学と知見を注ぎこみ、ケラチンの形状と大きさに着目し髪の内側と外側の双方にアプローチする日本初処方※1を実現。

希少な「水鳥由来ケラチン(ツヤ付与成分)」を含む、5種の「多層ブレンドケラチン※2」とペプチド、ナノカプセル化したセラミド5種類※3、アミノ酸20種※4、クレオパトラから着想を得た自然由来成分12種※5と、厳選した補修成分が、髪を内外から補修。理想的な「ツヤの黄金比※6」を追求した、女王級のツヤを叶える“宝石シャンプー”へとアップデートしています。

さらに、本リブランディングに伴い、新しいブランドステイトメントとブランドムービーも公開いたします。

リブランディング背景

クレオズボーテは2022年4月の誕生以来、多くのリピーターのお客様に支えられ、ブランド累計販売数100万個※7を突破いたしました。私たちは、定期購入を通じてお客様一人ひとりと深くつながることで、日々多くの貴重なフィードバックをいただいております。今回のリニューアルは、まさにその「ユーザーボイス」を原動力とした真の進化です。「成分をさらにパワーアップしてほしい」「新しい香りを選びたい」といった、愛用者だからこそ感じる切実な願いに向き合い、独自の毛髪科学に基づいた処方の刷新とブランド体験の向上を実現しました。「美しい髪は、私を強くする」というブランド理念をさらに深化させ、お客様と共に歩み続けるブランドとして、新ステートメントとブランドムービーを公開いたします。



・新ステートメントやブランドムービーに関するプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000096084.html

製品リニューアル詳細

処方、ボトルデザイン、香りのすべてにおいて、創業以来大切にしてきた「髪を本質から補修し、内側から自信を育む」という思想をより高い次元で体現するため、以下5つのリニューアルを行いました。

1.光のメカニズムに着目した、日本初※1の「網羅的・高密度アプローチ」

クレオズボーテは、ツヤの正体を「光の正反射」と定義しました。希少な水鳥由来ケラチンを含む、形状・サイズの異なる5種のケラチンと1種のペプチド -計6種※8を多層にブレンドした「日本初処方※1」が、髪の内外両面から緻密にアプローチします。ダメージによって空洞化した髪内部の隙間を内側から満たし、内側に「ツヤの土台」を形成。単なる表面のコーティングに留まらず、髪そのものが宝石のように美しく光を反射する、独自の「3Dリフレクション設計」へと進化を遂げました。クレオズボーテのシャンプーとトリートメントを継続いただくと、まるでサロン帰りの中まで整った理想の艶を宿し、揺るぎない美しさへと導きます。

・3Dリフレクション設計とは

光を宿す・光を操る、髪の「内部→表面」まで一貫補修する独自構造のこと。

ユーザーが最も自信に満ち溢れる「サロン帰りの仕上がり」。その感動が続かない理由は、ホームケアでは髪の「芯」まで潤いを届け、閉じ込めるアプローチが不足しているからでした。「3Dリフレクション設計」は、サロンの補修ステップを独自設計で再現。髪の内部から表面まで隙なく一貫補修することで、光を宿し、自在に操る髪へ。どの角度から見ても立体的なツヤを放ち、自信に満ちた毎日を叶えます。

2. シャンプーによる「内部充填」× トリートメントによる「外部ラッピング」

クレオズボーテは、独自の「3Dリフレクション処方」により、シャンプーによる「内部充填」とトリートメントによる「外部ラッピング」の役割を徹底。この緻密な連携が、光の「正反射」を叶え、誰もが振り返る“女王級のツヤ髪”を叶えます。表面をコーティングするだけの一時的なケアとは異なり、髪の構造そのものを再構築。洗うたびに毛先までストンと落ち着き、指の間を滑り落ちるシルクのような質感へと導きます。



■ STEP 1：シャンプー 内側から補修する、ツヤを「宿す」。

ダメージによってスカスカになった髪の空洞に、ハリのある「コイル状」としなやかな「シート状」、形状の異なる2種のケラチンが入り込み、複雑に絡み合って内部を満たします。さらに、髪の約1/1000サイズに極小カプセル化された「5種のセラミド※3」と、「20種のアミノ酸※4」が毛髪内部まで補修。大きさも形も異なる成分がパズルのように隙間を埋めることで、髪の内部密度を高め、揺るぎない「ツヤの土台」を作り上げます。

■ STEP 2：トリートメント 外側から整え、光を「操る」。

シャンプーで満たした潤いを逃さないよう、2種のケラチンとペプチド・ベタインが外側から機能します。マイナスに帯電したダメージ部分へ磁石のように吸着する「プラスイオンケラチン」が集中補修し、「高分子ケラチン」が髪表面を広く覆って保護膜を形成。「ペプチド」が表面の凹凸をなめらかに整え、潤いを閉じ込めながら光を美しく正反射させるツヤ髪へと完成させます。

3. “宝石の原石”から着想を得た新ボトルデザイン

内面の輝きが溢れ出す様子を、あえていびつさと鋭角を残したカッティングで表現。使うたびに美しさが磨かれる高揚感を提供します。また、ボトルの見分けやすさや詰め替えやすさなど、お客様の声をもとに利便性も追求しています。



4.待望の新フレグランス「ゼラニウム＆ジャスミン」

既存の2種に加え、お客様のご要望が多かったフローラル系の香り「ゼラニウム＆ジャスミン」が新たに登場します。これに合わせ、既存の香りも名称を刷新し、全3種のラインナップで展開します。

- 【NEW】ゼラニウム＆ジャスミンの香り

華やかさと深みが重なる贅沢なオリエンタルガーデンは、お客様からのリクエストで誕生した、フローラル系の香り。ジャスミンの高貴さとゼラニウムの優美さが調和します。

TOP：カモミール・ローズペタル

MIDDLE：ゼラニウム・ジャスミン・マグノリア

BASE：ジャスミンブランチ・ローズウッド

・イランイラン＆カンファーウッドの香り（旧エキゾチックウッディ）

濃密な余韻が深く刻まれる上質なオリエンタルウッディ。

エキゾチックな花々とスパイシーな木の香りが織りなす、洗練された大人の香りです。

TOP：ベルガモット・カンファーウッド(クスノキ)

MIDDLE：ローズマリー・イランイラン

BASE：パチョリ・フランキンセンス

・サンダルウッド＆バニラの香り（旧ミスティックウッディ）

甘さの奥に秘めた気高さが香るオリエンタルムスク。

ユーカリとアニスのアクセントにクリーミーなバニラと神聖なサンダルウッドが溶け合い、優雅で落ち着いた雰囲気を演出します。

TOP：ユーカリ・アニス

MIDDLE：サンダルウッド・パチョリ

BASE： バニラ・アンバー・ムスク・ラブダナム



5.クレオパトラゆかりの美容成分を大幅増強

過酷な環境下でも美しさを保った女王の姿に着想を得て、天然由来の「クレオパトラ成分」を従来の8種※9から12種※5へと増強しました 。外的ダメージから髪を保護する成分や保水成分が、芯から輝くツヤ髪を支えます。

販売スケジュール・新価格体系

発売スケジュール

・予約販売開始：2026年4月22日（水）11時00分（公式サイト・楽天市場にて）

・発送開始：2026年5月1日（金）より順次

新価格体系

昨今の社会情勢に伴う物流費や原材料費の高騰が続く中、今後も妥協のない品質を維持するため、誠に勝手ながら2026年4月22日のリニューアル予約販売分より、価格を改定させていただきます。

以下の通り、4月22日購入分のリニューアル商品は下記価格に改定させていただきます 。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96084/table/18_1_1f4946d47298484c7f9cf55123dc4200.jpg?v=202604221251 ]

・Cleo’s Beaute公式サイト：https://cleosbeaute.com/

・楽天市場サイト：https://www.rakuten.co.jp/cleosbeaute/

・公式 LINE：https://boldies.ecai.jp/optin/3?ecaiad=11vgJJ8x

・公式 Instagram：https://www.instagram.com/cleosbeaute_official

・公式 X：https://twitter.com/Cleosbeaute

※注釈

１：日本初処方：ケラチン5種とペプチド１種の特定の6つの組み合わせにおいて。2026 年 4 月期日本初であることの証明・検証調査、調査機関：日本マーケティングリサーチ機構、調査期間：2026 年 3 月 25 日～2026 年 4 月 3 日、備考：2026 年 4 月時点/効果効能等や優位性を保証するものではございません。

２：5種のケラチン（加水分解ケラチン羊毛由来2種・水鳥由来・黒羊毛・ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛））【全てツヤ付与成分】

３：5種のセラミド(セラミドＮＧ、セラミドＮＰ、セラミドＡＧ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ)【全て保湿成分】

４：20種のアミノ酸（ベタイン、タウリン、 グリシン、 アラニン、セリン、バリン、プロリン、 トレオニン、イソロイシン、 ロイシン、 フェニルアラニン、チロシン、アルギニン、グルタミン酸、アスパラギン酸Ｎａ、ヒスチジンＨＣｌ、 リシンＨＣｌ、アラントイン、イノシン酸２Ｎａ、 グアニル酸２Ｎａ）【全て保湿成分】

５：12種：サーマスサーモフィルス、エクトイン、アロエ、シアバター、ハチミツ、白金、ホホバ、モリンガ、ブラッククミン、ローヤルゼリー、セージ、ゴマ

６：ツヤの黄金比：光が最も美しく反射する構造バランスを自社で定義

７：100万個：クレオズボーテシリーズ2026年1月31日までの累計販売本数 (自社調べ)

８：5種のケラチン（加水分解ケラチン羊毛由来2種・水鳥由来・黒羊毛・ラウルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛））とパルミトイルジペプチド－１８【全てツヤ付与成分】

９：8種：グリセリルグルコシド、ハチミツ、シアバター、アロエ、ホホバ、ローズマリー、白金、ローヤルゼリー

株式会社Boldiesについて

ボルディーズは、化粧品、健康食品、食品等の企画・開発から製造、販売、輸出入までを一貫して行うD2C企業です。 社名である「BOLD（大胆な）」の通り、既成概念にとらわれない自由な発想と、顧客の声をダイレクトに反映するスピード感を強みとしています。単にモノを売るだけでなく、お客様の日々の悩みや「あったらいいな」を形にし、明日への活力をチャージするパートナーとして、ライフスタイルを豊かにする価値あるプロダクトを提案し続けています。

詳しくは、コーポレートサイト（https://boldies.jp/company/）をご覧ください。

▪️主要ブランドラインナップ （https://boldies.jp/brands/）

【会社概要（URL：https://boldies.jp/company/(https://boldies.jp/company/)）】

・会社名：株式会社Boldies（Boldies Co.、Ltd.)

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：中田 千尋

・創 業：2021年9月

・事業内容：化粧品等の美容関連商品の企画開発、製造及び販売、インターネット広告及びデジタルマーケティングコンサルティング事業

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社Boldies 広報担当

・E-mail：pr@boldies.jp

(https://twitter.com/Cleosbeaute)