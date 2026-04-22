レイヤーズ・コンサルティング、「ERP導入 DXコンサルティング」特設ページを開設

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、構想～実装～定着まで一気通貫で支援する同社のサービスをご紹介する「ERP導入 DXコンサルティング」の特設ページを開設したことを発表いたします。

詳細を見る :https://www.layers.co.jp/service/erp/

■特設ページ「ERP導入 DXコンサルティング」

https://www.layers.co.jp/service/erp/(https://www.layers.co.jp/service/erp/)



企業を取り巻く事業環境やテクノロジーの変化が加速する中、ERP導入においても単なるシステム刷新ではなく、経営成果や業務変革に直結する取り組みがより強く求められています。

本特設ページでは、ERP導入で企業が直面しやすい課題や失敗要因を整理するとともに、構想策定、製品選定、要件整理、導入、データ移行、定着化まで、レイヤーズの支援アプローチを体系的に紹介しています。

ERP導入では、製品比較の長期化、要件の膨張、複雑な周辺連携、移行準備の遅れ、稼働後の定着不足などが、炎上や手戻りの要因となりがちです。こうした課題に対し、レイヤーズは以下の“打ち手”で支援します。



▼レイヤーズのERP導入に対する“打ち手”

・中立的な目利きと投資判断

特定の製品に縛られず、貴社の事業規模や成長フェーズに合致したソリューションを客観的に選定します。

・業務変革の推進

単なる機能不足の議論にせず、『なぜその業務が必要か』を問い直し、より付加価値の高い業務プロセスへの再構築を主導します。

・経営視点のスコープ管理

全社最適の視点で優先順位をつけ、本当に必要な機能に絞り込みます。

・早期の実地検証とシンプル化

複雑な「タコ足配線」インターフェースを整理し、実データを用いた移行リハーサルを早期に実施して手戻りを防ぎます。

・徹底したハンズオン支援

稼働後も業務が軌道に乗り、現場の方々が自走できるまで親身に伴走します。

レイヤーズでは、ERP導入を単なるシステム刷新で終わらせず、業務変革と定着まで見据えた伴走支援をさらに強化し、企業の持続的な成長に資する“使われるERP”の実現を通じて、お客様の経営成果創出に一層貢献してまいります。

▼DX推進に関するセミナー開催予定

■オンラインセミナー「AI時代を勝ち抜く全社データ基盤の構築と活用戦略」概要

開催日時：2026年6月19日（金）15：00～16：50

会場 ：オンライン形式

内容 ：

●AIブームに踊らされず、経営に役立つAI活用のためには何をすべきか

中防 保（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 代表取締役COO 公認会計士）

●基調講演／「AI本位」のデータ戦略～生成AI時代における企業変革とDX推進の新パラダイム～

小山 建樹 氏（JFEエンジニアリング株式会社 取締役 専務執行役員 DX本部長）

●講演II／もう視える化では通用しないAI時代のデータ活用

間部 裕之（株式会社レイヤーズ・コンサルティング DX・ERP事業部 マネージングディレクター）

●講演III／AI時代こそ人間が実施すべきデータ基盤の構築と運用

井上 純一（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 経営管理事業部 マネージャー）

●質疑応答

参加費 ：無料（事前登録制）

対 象 ：経営トップ、CXO、経営企画、IT・経理・各事業の部門長および実務責任者の方

詳細・お申込み： https://www.layers.co.jp/seminar/s20260619/

▼レイヤーズのERP導入ナレッジも多数公開中

・最新ソリューション 【特集】ユーザー主導のERP導入

https://www.layers.co.jp/solution-category/erp/

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

URL：https://www.layers.co.jp/

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社レイヤーズ・コンサルティング マーケティング部 TEL：03-5791-1189