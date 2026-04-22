アパマンショップ公式キャラクター「べあ～君」47都道府県の魅力を踊りで発信する“着ぐるみダンス企画”第47弾「沖縄」を4月22日（水）に公開

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1および契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開する「アパマンショップ」は、公式キャラクター「べあ～君」を起用した地域魅力発信企画「着ぐるみダンス」シリーズの最新作として、沖縄編を2026年4月22日（水）に公開いたします。

今回の沖縄編では、日本本土と東南アジアの中間に位置する島々ならではの風土と、琉球王国時代から育まれてきた独自の文化を体感。べあ～君が南国の空の下で元気いっぱいにダンスを披露します。

※本動画は沖縄県および各施設との公式提携を示すものではありません。

本取り組みは、企業キャラクターを活用した地域共創型コンテンツとして、ショート動画を通じて地域の魅力を再発信することを目的としています。

ご当地べあ～君 沖縄

背景と目的

本企画は、アパマンショップが地域に根ざした活動を通じて各都道府県の魅力を発信し、地域の活性化を目指すことを目的として実施いたします。各地の象徴的な風景や名産品を背景に元気に踊る「べあ～君」がダンスを披露し、地域の魅力を広く発信いたします。

この取り組みは持続可能な開発目標（SDGs）の目標11「住み続けられるまちづくりの実現」に貢献し、またSNSを通じた情報発信により地域への経済波及効果を生み出すことを目指し、目標8「働きがいも経済成長も」にも寄与します。

沖縄編の見どころ

沖縄県は、日本本土と東南アジアの中間に位置し、温暖な気候と豊かな自然環境に特徴があります。海や緑に囲まれた地域性や独自の歴史文化が共存しており、観光地としてだけでなく、近年は移住や多拠点生活の選択肢としても関心が高まっています。

本動画では、エメラルドグリーンの海や亜熱帯の自然を背景に、べあ～君がダンスを通じて沖縄の雰囲気を表現。地域の空気感や暮らしの魅力を視覚的に伝える内容となっています。

沖縄

べあ～君 ご当地ダンス沖縄

ダンス振付

１.みぎステップ

２.ひだりステップ

３.みぎステップ

４.ひだりステップ

５.みぎでじょうげ

６.ひだりでじょうげ

７.ふみこんでポーズ





沖縄 :https://youtube.com/shorts/nWoLHUQ2nIY琉球王国・ゴーヤチャンプルー

沖縄の住まい・暮らしの魅力発信

沖縄県は日本本土と東南アジアの中間に位置し、青い海と亜熱帯の自然に囲まれた温暖な地域です。比較的温暖な気候で、ゆったりとした時間が流れる生活環境とされています。

また、豚肉料理や沖縄そば、泡盛など独自の食文化が根づき、歴史と異国情緒が感じられるのも特徴です。こうした自然と文化に恵まれた環境は、観光だけでなく、暮らす視点でも沖縄ならではの魅力の一つとして挙げられます。

アパマンショップ沖縄

アパマンショップでは、地域の特性を踏まえながら、お客様一人ひとりの暮らし方に寄り添った住まい探しをサポートしてまいります。

アパマンショップ沖縄エリアはこちら

https://www.apamanshop.com/okinawa/chiiki/

公式SNSアカウント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/278_1_be6c275851611efee60eeee642b70ee3.jpg?v=202604221251 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長：山崎戒）は、EL CAMINO REA株式会社（東京都千代田区・代表取締役：大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

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URL： https://apamanshop-job.net/jobfind-pc/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

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Tel： 0570-058-889