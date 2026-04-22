AIスキャンアプリ「vFlat」、NYT Wirecutter の書籍スキャン部門で Wirecutter pick に選定

VoyagerX

VoyagerX（所在地：韓国、CEO：ナム・セドン）が提供するAIモバイルスキャンアプリ「vFlat」が、Wirecutter（ニューヨーク・タイムズ傘下の製品レコメンデーションサービス）の「The Best Mobile Scanning Apps」ガイドにおいて、書籍スキャン部門のWirecutter pick（NYT Wirecutter, 2026）に選定されたことをお知らせします。

【選定の背景】190時間超の検証で培われた、Wirecutterの評価

Wirecutterは2013年以来、スキャナー製品の検証に累計190時間以上を投じてきた媒体です。今回のレビューでは22種のスキャンアプリを調査・比較し、vFlatを書籍スキャン部門のWirecutter pickとして選定しました。

同レビューでは、vFlatの書籍スキャン時の処理速度、湾曲したページ面の歪み補正精度、レンズ切り替え機能による用途の柔軟性が特に取り上げられています。

詳細はWirecutterのレビュー記事をご参照できます：https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-mobile-scanning-apps/

【vFlat独自の強み】AI技術を活かした先進的な機能群

Wirecutterの評価に加え、vFlatは以下の機能を備えています。

- 圧倒的な処理速度：高速なスキャン処理を実現。ストレスのない速さでスキャンできます。- 書籍見開き補正の精度：「2ページ同時モード」では、開いた本の湾曲を自動補正し、スキャナーで1枚ずつ取り込んだかのようにフラットな仕上がりを実現します。- レンズ選択機能：通常・広角・ズームの各レンズを用途に応じて切り替え可能。ホワイトボードや大判資料のスキャンにも柔軟に対応できます。- 手書き文字OCR：Google Cloud搭載のOCRエンジンにより、日本語・英語の手書き文字のテキスト変換にも対応しています。- 指自動消去：撮影中に写り込んだ指をAIが自動検出・削除。書籍スキャンをよりスムーズに行えます。【日本での展開】学生・ビジネスパーソン・研究者に広がる利用

vFlatは現在、日本においても学生・ビジネスパーソン・研究者を中心に着実にユーザー数を伸ばしており、基本機能は無料で、月額500円（税込）のプレミアムプランへの支持も拡大しています。

2025年2月には、モバイルアプリデータ分析機関SensorTowerが主催する「APACアワード2024」において、アジア太平洋地域の「最優秀ブックスキャナーアプリ」として選出。日本とインドでのダウンロード数・ユーザー評価の顕著な伸びが評価されました。アジアを起点とした国際的な存在感を着実に高めています。

VoyagerX開発チームの関係者のコメント

「私たちが一貫して向き合ってきたのは、使う人が思わず感動するプロダクトをつくるということでした。Wirecutterのような厳格なメディアに静かに名前を刻めたことは、その積み重ねが外から見ても伝わっている証だと受け止めています。vFlatはこれからも、AIを活用した高品質なスキャン体験を磨き続けます。日本のユーザーの皆さまにとっても、日常のペーパーレス化をより自然に、より快適に実現できるアプリであり続けたいと考えています。」

【vFlat 主な機能】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156306/table/11_1_61f312d6f68a1464307a4f099fa485a2.jpg?v=202604221251 ]【会社概要】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156306/table/11_2_0ba12116fefb811b6a6ea0d4af151550.jpg?v=202604221251 ]