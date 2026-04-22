＜エンジェルハート＞腕元華やぐアプリコットカラーのオンタイム・ムーヴ別注モデルが登場

シチズンリテイルプラニング株式会社

オンタイム・ムーヴでは、2026年4月24日(金)より、時計ブランド「Angel Heart（エンジェルハート）」のオンタイム・ムーヴ別注モデルを、100本限定で販売いたします。

印象的なカラーリング

別注モデルにはアプリコットカラーのレザーベルトに、ブルー味がかった白蝶貝のダイヤルを採用。

イエローゴールドカラーのインデックスとブルーの針が上品に調和し、鮮やかなコントラストが爽やか、かつ印象的な腕元を演出します。

輝くクリスタル

シンプルなコーディネートが腕元からパッと明るくなるアプリコットカラーを採用

インデックスとリューズには、きらりと輝くクリスタルをセッティング。リューズにはダイヤル・針とカラーを合わせたブルーのクリスタルを組み合わせ、洗練されたまとまりと上質な輝きを備えた、完成度の高いデザインに仕上げました。

チェンジベルトが付属

専用工具なしで簡単に付け替えができる、シルバーのメッシュベルトが付属。スーツやオフィスカジュアルにも取り入れやすいカラーなので、ON・OFFどんなスタイルでも活躍してくれます。

定期的な電池交換が不要

ビジネスシーンにも使いやすいシルバーのメッシュベルトが付属

こちらのモデルは、太陽の光や部屋の電気で充電するソーラーモデルなので、電池が切れて急に止まってしまう心配がありません。初めて腕時計を着けるという方にも安心してお使いいただけます。

TTN25SBE-ON＜商品情報＞

TTN25SBE-ON 税込25,300円

オンタイム・ムーヴ別注モデル

限定100本

2026年4月24日（金）発売

■ムーヴメント：ソーラー電池

■ケースサイズ：25mm

■素材：ステンレススチール / カーフレザー

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店舗詳細はこちら :https://www.ontime-move.watch/stores/

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