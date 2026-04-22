＜エンジェルハート＞腕元華やぐアプリコットカラーのオンタイム・ムーヴ別注モデルが登場
オンタイム・ムーヴでは、2026年4月24日(金)より、時計ブランド「Angel Heart（エンジェルハート）」のオンタイム・ムーヴ別注モデルを、100本限定で販売いたします。
印象的なカラーリング
別注モデルにはアプリコットカラーのレザーベルトに、ブルー味がかった白蝶貝のダイヤルを採用。
イエローゴールドカラーのインデックスとブルーの針が上品に調和し、鮮やかなコントラストが爽やか、かつ印象的な腕元を演出します。
シンプルなコーディネートが腕元からパッと明るくなるアプリコットカラーを採用
輝くクリスタル
インデックスとリューズには、きらりと輝くクリスタルをセッティング。リューズにはダイヤル・針とカラーを合わせたブルーのクリスタルを組み合わせ、洗練されたまとまりと上質な輝きを備えた、完成度の高いデザインに仕上げました。
チェンジベルトが付属
専用工具なしで簡単に付け替えができる、シルバーのメッシュベルトが付属。スーツやオフィスカジュアルにも取り入れやすいカラーなので、ON・OFFどんなスタイルでも活躍してくれます。
ビジネスシーンにも使いやすいシルバーのメッシュベルトが付属
定期的な電池交換が不要
こちらのモデルは、太陽の光や部屋の電気で充電するソーラーモデルなので、電池が切れて急に止まってしまう心配がありません。初めて腕時計を着けるという方にも安心してお使いいただけます。
TTN25SBE-ON
＜商品情報＞
TTN25SBE-ON 税込25,300円
オンタイム・ムーヴ別注モデル
限定100本
2026年4月24日（金）発売
■ムーヴメント：ソーラー電池
■ケースサイズ：25mm
■素材：ステンレススチール / カーフレザー
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オンタイム・ムーヴとは
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