＜エンジェルハート＞腕元華やぐアプリコットカラーのオンタイム・ムーヴ別注モデルが登場

写真拡大 (全12枚)

シチズンリテイルプラニング株式会社


オンタイム・ムーヴでは、2026年4月24日(金)より、時計ブランド「Angel Heart（エンジェルハート）」のオンタイム・ムーヴ別注モデルを、100本限定で販売いたします。


印象的なカラーリング


別注モデルにはアプリコットカラーのレザーベルトに、ブルー味がかった白蝶貝のダイヤルを採用。


イエローゴールドカラーのインデックスとブルーの針が上品に調和し、鮮やかなコントラストが爽やか、かつ印象的な腕元を演出します。



シンプルなコーディネートが腕元からパッと明るくなるアプリコットカラーを採用




輝くクリスタル


インデックスとリューズには、きらりと輝くクリスタルをセッティング。リューズにはダイヤル・針とカラーを合わせたブルーのクリスタルを組み合わせ、洗練されたまとまりと上質な輝きを備えた、完成度の高いデザインに仕上げました。





チェンジベルトが付属


専用工具なしで簡単に付け替えができる、シルバーのメッシュベルトが付属。スーツやオフィスカジュアルにも取り入れやすいカラーなので、ON・OFFどんなスタイルでも活躍してくれます。



ビジネスシーンにも使いやすいシルバーのメッシュベルトが付属

定期的な電池交換が不要


こちらのモデルは、太陽の光や部屋の電気で充電するソーラーモデルなので、電池が切れて急に止まってしまう心配がありません。初めて腕時計を着けるという方にも安心してお使いいただけます。




TTN25SBE-ON


＜商品情報＞

TTN25SBE-ON　税込25,300円


オンタイム・ムーヴ別注モデル


限定100本


2026年4月24日（金）発売



■ムーヴメント：ソーラー電池


■ケースサイズ：25mm


■素材：ステンレススチール / カーフレザー



【オンタイム・ムーヴ ショップリスト】


北海道・東北


[オンタイム] 仙台ロフト店



東京


[オンタイム] 渋谷ロフト店 / 池袋ロフト店 / 吉祥寺ロフト店


[ムーヴ] 上野マルイ店 / 新宿マルイ本館店



関東


[オンタイム] 川崎ロフト店 / 横浜ロフト店 / 千葉ロフト店 / 大宮ロフト店 /


[ムーヴ] マルイファミリー溝口店 / マークイズみなとみらい店 / 大船ルミネ店



中部


[オンタイム] 新潟ロフト店



関西


[オンタイム] 千里バンパクロフト店 / 京都ロフト店 / 神戸ロフト店 / 西宮ロフト店 / 姫路ロフト店 / あべのロフト店


[ムーヴ] なんばマルイ店



中国・九州


[オンタイム] 天神ロフト店 / 鹿児島ロフト店



EC


公式オンラインストア　https://store.ontime-move.watch/


マルイウェブチャネル　https://search-voi.0101.co.jp/shop/move/



店舗詳細はこちら :
https://www.ontime-move.watch/stores/


オンタイム・ムーヴとは

オンタイム渋谷ロフト店

見ているだけでも楽しめる、オープンな雰囲気のウォッチショップです。限定モデルや、有名ブランド最新モデルなど、たくさんの時計を取り揃えております。店内に併設した「時計修理工房」では、他店でお買上げの時計も修理を承ります。



★本リリースの内容は発表日時点の情報です。


商品のデザインおよび価格、発売日、スペックなどは、一部変更になる場合があります。



オンタイム・ムーヴ ホームページはこちら :
https://www.ontime-move.watch/