酷暑を乗り切る新習慣！凍らせてシャリッ、まるでソルベな氷点下美容液　資生堂グループ初、冷凍庫で“凍らせる”スキンケア　誕生　～2026年6月21日（日）数量限定発売～

株式会社資生堂

資生堂ジャパン株式会社は、資生堂グループ初の冷凍庫で凍らせるスキンケアとして、凍らせるとシャリッとソルベ状になる氷点下美容液「S ソルベセラム」【全2品 参考小売価格2,300円（税込2,530円）】を、2026年6月21日（日）より数量限定発売します。本商品は、急速に変化する若年層の最新ニーズを捉え、ブランドの枠を超えて今までにないワクワクを提供することを目的に開発したもので、「肌グミ」※1に続く第2弾となります。

※1 2025年9月21日 マツキヨココカラ＆カンパニー限定・数量限定発売 美容液生まれのグミ洗顔「S 肌グミ」

*価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

◆資生堂グループ初、冷凍庫で凍らせるスキンケア！凍らせるとシャリッとソルベ状になる氷点下美容液。

◆凍らせた氷点下の冷感×各種美容成分がじわっと肌どけしてうるおいをチャージする独自のアプローチ「アイスデリバリー処方」を採用。きゅっと引き締まった”シャキぷる”肌へ導きます。

◆「美容液効果」「うるおいマスク効果」「収れん効果」の3つの本格美容効果。

◆夏の肌悩みに合わせて選べる2種類。うるおい透明感ケアを叶える「フレッシュクリア」は、「ビタC※2・グルタチオン・グリセリン（保湿）」を配合。うるおい毛穴ケアを叶える「ジューシープランプ」は、「ナイアシンアミド・水溶性コラーゲン・グリセリン（保湿）」を配合。2種共通の保湿成分として「CICA※3・アラントイン・グリセリン（保湿）」を配合。

※2 2-O-エチルアスコルビン酸 ※3 ツボクサ葉／茎エキス

《発売背景》

近年、夏の長期化や猛暑・酷暑の常態化によって化粧品にもひんやりとした「冷感」を求める傾向が高まり、「冷感コスメ」の市場規模は2021年から2025年にかけて約2.5倍へと拡大を続けています。※4

しかし、資生堂ジャパンが20代女性を対象に実施した調査※5では、2人に1人が「夏のスキンケアがより重要だと思う」「冷感コスメを使ってみたい」と関心を持ちながらも、実際に冷感コスメを使ったことがある人はわずか2割に留まりました。そのギャップの裏には「冷たさが物足りない」「スキンケア効果への不安」に加え、「暑さでスキンケアそのものが面倒」といった未充足ニーズがあることが分かりました。

さらにSNS上のトレンド分析では、仕事や日常の忙しさに追われながらも心身の癒しを求める「＃限界OL界隈」と呼ばれる層を中心に、氷を用いたドリンク作りやマッサージなど、斬新な冷却アイデアが共感を集めている実態を捉えました。こうした新たなトレンドの兆しから、忙しさに加えて暑さで限界まで追い込まれがちな過酷な夏は、自分を癒して気持ちを高める”ご褒美時間”としての冷感体験の提供に機会があると捉えました。

そこで、「氷点下の美容で自分を癒す”夏のご褒美時間”」をコンセプトに、真の冷感と美容液効果を兼ね備え、可愛らしい見た目やシャリッとした感触で気持ちも高まる、凍らせるとソルベ状になる氷点下美容液を開発しました。

※4 インテージSRI+ 冷感コスメカテゴリー（当社定義） 期間：2021年4-9月・2025年4-9月 推計販売規模(個数)

※5 資生堂ジャパン調べ 2025年10月 20-29歳女性 n=360

《商品特長》

「ソルベセラム」は、凍らせるとジェルからソルベ状に変わり、シャリッとした感触を楽しめる新感覚の本格美容液です。凍らせた氷点下の冷感と各種美容成分がじわっと肌どけし、うるおいをチャージする独自のアプローチ「アイスデリバリー処方」を採用しています。朝のメイク前やシャワー後、ほてりを感じる時などにプラスするだけで、「美容液効果」「うるおいマスク効果」「収れん効果」の3つの本格美容効果を発揮。角層奥までしみ渡る肌どけうるおいで、きゅっと引き締まった”シャキぷる”肌へ導きます。

ラインナップは、夏の肌悩みに合わせて選べる2種類。うるおい透明感ケアの「フレッシュクリア」は「ビタC※2・グルタチオン・グリセリン（保湿）」を配合し、うるおって透明感のある肌へ導きます。うるおい毛穴ケアの「ジューシープランプ」は「ナイアシンアミド・水溶性コラーゲン・グリセリン（保湿）」を配合し、うるおって毛穴の目立たない肌へ導きます。また、2種共通の保湿成分として「CICA※3・アラントイン・グリセリン（保湿）」を配合しています。香りは、それぞれシトラスミント系のすっきりとした香り、ベリー系の甘くさわやかな香りが心地よく香ります。

本商品は、資生堂グループ初の冷凍庫で凍らせることができるスキンケアです。当初は品質を保ちながら化粧品を凍らせることは不可能だと思われましたが、数々の困難を乗り越え、ソルベ状に凍らせることができる新感覚の処方を発見しました。本格的な美容液効果のみならず、可愛らしい見た目、混ぜる時のシャリッとした音、肌に触れた瞬間の香りと氷点下の触感まで、五感を刺激する設計にこだわりました。過酷な暑さでスキンケアさえも面倒に感じてしまう時期に、毎日のケアを”至福のご褒美時間”へと変える、新しい美容習慣を提案します。

《販売チャネル》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店などのほか、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」でも販売します。

【商品概要】 ※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）

■商品名・容量・価格

S ソルベセラム （フレッシュクリア）

＜美容液＞

65g 2,300円（税込2,530円）

【数量限定品】

S ソルベセラム （ジューシープランプ）

＜美容液＞

65g 2,300円（税込2,530円）

【数量限定品】

■商品特長

凍らせてシャリッと冷感 氷点下美容液！

角層奥までしみ渡る肌どけうるおいで

きゅっと引き締まったシャキぷる肌へ

○凍らせるとジェルからソルベ状に変わる新感覚の本格美容液

-CICA（ツボクサ葉／茎エキス）・アラントイン・グリセリン【2種共通保湿成分】

○凍らせた氷点下の冷感×各種美容成分がじわっと肌どけし、うるおいをチャージする独自アプローチ「アイスデリバリー処方」を採用

○3つの本格美容効果で夏肌悩みを解消

[美容液効果] [うるおいマスク効果] [収れん効果]

○夏の肌悩みに合わせて選べる2種

フレッシュクリア ＜うるおい透明感ケア＞

-ビタC（2-O-エチルアスコルビン酸）・グルタチオン・グリセリン（保湿）

-シトラスミント系のすっきりとした香り

ジューシープランプ ＜うるおい毛穴ケア＞

-ナイアシンアミド・水溶性コラーゲン・グリセリン（保湿）

-ベリー系の甘くさわやかな香り

○洗顔後やお手入れの最後にプラスするスペシャル冷感ケアとしてご使用いただけます

○常温では、ぷるっとみずみずしいジェル状の冷感ケアとしてご使用いただけます

＜使用法＞

●一晩を目安に、冷凍庫に入れるとソルベ状になります

●洗顔後やお手入れの最後など肌に冷感やうるおいを与えたいタイミングでご使用ください

●添付のスパチュラで全体をよく混ぜてから、アーモンド粒1コ分をほおや額などひんやりさせたい箇所から肌全体になじませます

※初回の冷凍時には、硬めに凍る場合がありますが、2回目以降は空気が含まれているためやわらかくなります

※常温と冷凍を繰り返してもお使いいただけます

■「ソルベセラム」特設サイト https://www.shiseido.co.jp/sorbetserum/?rt_pr=tru80