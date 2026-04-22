TOKIUM、AIによる請求書照合の自動化をテーマにしたオンラインセミナーを開催

株式会社TOKIUM

経理AIエージェントを提供する株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎 賢一、以下「TOKIUM」）は、2026年4月23日から4月24日まで、経理担当者を対象としたオンラインセミナー「目視照合はもう限界！品名不一致・フォーマットばらばらを"ラクに解消する"方法」を開催いたします。



お申し込みはこちら：https://www.keihi.com/seminars/202604seminar_3waymatching/(https://www.keihi.com/seminars/202604seminar_3waymatching/?utm_campaign=42746946-AI_seminar_260422&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=seminar0422)





■開催概要

本セミナーでは、請求書・納品書・発注書の「３点照合」を効率化するための具体的なアプローチを、AI以外の解決策とも比較しながらご紹介します。



開催日時：2026年4月23日（木）12:10～12:30、15:10～15:30、4月24日（金）15:10～15:30

開催場所：オンライン

お申し込み：https://www.keihi.com/seminars/202604seminar_3waymatching/(https://www.keihi.com/seminars/202604seminar_3waymatching/?utm_campaign=42746946-AI_seminar_260422&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=seminar0422)

■経理AIエージェント「TOKIUM」について

経理AIエージェント「TOKIUM」は、AIとプロスタッフ、クラウドシステムが高度に連携され、まるで一人の担当者のように自律的に判断・業務を遂行し、企業の経理業務を自動で完了させるサービスです。出張手配や承認、明細入力、照合といった定型作業からビジネスパーソンを解放します。

URL：https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/(https://www.keihi.com/keiri-ai-agent/?utm_campaign=42746946-AI_seminar_260422&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=aiservicesite_0422)

■経理AXプロジェクト「Move AX」を推進中

TOKIUMは、あらゆる経理"作業"から人々を解放することを目的に、経理AXプロジェクト「Move AX」を立ち上げ、推進しています。AIによって経理業務に残るアナログ作業を自動化し、誰もが本来注力すべき業務に向き合える環境の実現を目指します。AIエージェントの開発・提供にとどまらず、実態調査、導入事例やウェビナーなどを通じて、経理業務のAXを支援してまいります。

詳細はこちら：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000432.000009888.html

■株式会社TOKIUMについて

設立：2012年6月26日

代表取締役：黒崎 賢一

所在地：東京都中央区銀座6丁目18-2 野村不動産銀座ビル12階

資本金：100百万円

事業内容：経費精算・請求書管理などの経理AIエージェントの提供

URL：https://corp.tokium.jp/(https://corp.tokium.jp/?utm_campaign=42746946-AI_seminar_260422&utm_source=press_release&utm_medium=press&utm_content=corporate_0422)