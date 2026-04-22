『LEGEND WALKER』が推し活・コスプレ特化型スーツケースを引っ提げ「ニコニコ超会議2026」へ初出展

株式会社ティーアンドエス

“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、スーツケースをはじめとした旅用品を企画・販売する総合メーカー、株式会社ティーアンドエス（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：斉 真希、以下当社）は、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」に、当社の主力トラベルブランド『LEGEND WALKER（レジェンドウォーカー）』を出展します。（ブース番号：4ホールB-52）

左から）推し活用スーツケース『OSHINO』、コスプレイヤー用スーツケース『LAYER』

今年で15年目を迎える「ニコニコ超会議」は、ネット発！みんなで作る日本最大級の文化祭。「ニコニコのすべて（だいたい）を地上に再現する」をコンセプトに、ユーザーが主体となりネットとリアルで開催するニコニコ最大のイベントです。今回は、2年ぶりに幕張メッセの全館（国際展示場1～11ホール、イベントホール）を使用して開催される予定です。

LEGEND WALKERブース内では、生活者の課題や多様なカルチャーに寄り添い、開発力とユーザー視点を融合させ今までにない製品を生み出す実験的プロジェクト『LEGEND WALKER LAB（レジェンドウォーカーラボ）』から生まれた、推し活用のスーツケース『OSHINO（オシノ）』やコスプレイヤーと共同開発したスーツケース『LAYER（レイヤー）』の展示に加え、現在開発中のカメラマン専用スーツケースのプロトタイプを初公開します。

■特別企画１.：手ぶらで来て、戦利品を詰めて帰れる！『スーツケース事前予約販売』

１．LAB製品の『OSHINO』『LAYER』事前予約販売を実施

下記フォームにて事前予約することで、当日は手ぶらでイベントにご来場いただき、ブースにて事前予約したスーツケースを購入、そのまま戦利品を詰め込んで帰ることが出来ます。

事前予約フォームURL：https://forms.gle/nnCWi2WBrqHvWd3n8

※予約締切：4/23（木）12:00

２．自宅にある不用なスーツケースを無料引き取り

当日ブースでスーツケースを購入いただいた方限定で、不用なスーツケースの無料引き取りを実施します。

■特別企画２.：来場者参加型イベント『みんなでデコるスーツケース』

ブース内に設置した大型スーツケースに、来場者の皆様の手で自由に装飾を施していただく来場者参加型企画『みんなでデコるスーツケース』を実施いたします。本企画で完成したスーツケースは、ニコニコ超会議終了後、公式Xにて抽選で4名様にプレゼントいたします。

※応募方法などの詳細は、会期中に公式SNSおよびブース内にて発表いたします。

『ニコニコ超会議2026』 開催概要

■開催日時：

2026/4/25(土) 10:00～18:00（最終入場17:30）

2026/4/26(日) 10:00～17:00（最終入場16:30）

■会場：

幕張メッセ 国際展示場 1～11ホール・イベントホール（出展ブース：4ホールB-52）

■アクセス方法：

・JR京葉線 『海浜幕張駅』から徒歩約5分 (東京から快速利用で約30分)

・JR総武線・京成線『幕張本郷駅』から『幕張メッセ中央』行きバスで約17分

JR海浜幕張駅から会場までのルートや、車、公共交通機関での来場詳細については

右記の「幕張メッセ」のアクセスガイドをご覧ください。（https://www.m-messe.co.jp/access/）

旅をもっと身近に。” 株式会社ティーアンドエス 概要

株式会社ティーアンドエスは、2002年に創業したスーツケースをはじめとした旅用品や生活雑貨などを企画・販売する総合メーカーです。“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、あらゆる人々が、旅を通じて人生を豊かにするための商品づくりにこだわっています。“Moving With”をコンセプトに「品質」「機能性」「走行性」「安全性」「アフターサービス」の5つのコアバリューを追及するスーツケースブランド「LEGEND WALKER」のほか、トレンドを重視したカジュアルトラベルブランド「LW」、ペットと一緒に旅に出るためのアイテムブランド「PETiCO」や様々なライフスタイル雑貨等も企画・販売しています。

社名：株式会社ティーアンドエス 創業：2002年4月18日 資本金：3000万円

代表取締役社長：斉 真希 従業員数：約60名

業務内容：スーツケース、旅行バッグ、旅行用品および関連商品の企画・販売・卸

本社：〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町1-12

物流センター：春日部物流センター 〒344-0123 埼玉県春日部市永沼758

旗艦店：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-14-20 OJビル1F

▶企業サイトURL https://tands-luggage.jp/(https://tands-luggage.jp/)

▶オンラインストアURL https://legend-walker.com/(https://legend-walker.com/)