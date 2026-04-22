日本調剤の薬学生向けインターンシップ、2年連続で高評価を獲得

日本調剤株式会社

薬局の新たな価値を提供する日本調剤株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小城 和紀）は、2025年度に薬学生向けに実施したインターンシップ企画「MIRAI-DESIGN Project by 日本調剤～未来を描く、キャリアデザインプログラム～」が、第9回「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」（後援：経済産業省、厚生労働省、文部科学省、日本経済新聞社、マイナビ）において、「学生推奨プログラム」に選出されたことをお知らせいたします。

本アワードの「学生推奨プログラム」は、今年度の応募総数1,343プログラムの中から、学生部会や選考委員会の厳正なる審査を経て選出されたものです。日本調剤のインターンシップ企画が選出されるのは、昨年度に続き2年連続となります。学生のキャリア形成に真摯に向き合う当社の姿勢が、学生視点においても高く評価された結果と受け止めております。

■プログラムのテーマは「日本の医療課題に向き合う、薬剤師の新たなキャリアデザイン」

超高齢社会に突入した現代の日本には、医療費の高騰、財源の不足、医療従事者の不足などさまざまな課題があり、今後「今は当たり前の医療」が受けられなくなる可能性が高まっています。

当社では、薬局現場部門とオフィス部門の取り組みを連携させ、医療DX、高度薬学管理、サステナビリティなど、日本の医療課題解決のために薬剤師の専門性を生かせるキャリアパスを準備しています。

これからの日本を「医療」から支えていく薬学生の皆さんに、「薬局現場でのキャリア」に加え、仕組み・制度・サービスを新たに生み出す「オフィス部門でのキャリア」も含めたキャリアデザインを描いてもらい、自己実現や社会貢献に繋げてほしいと考え、本プログラムを企画しました。

■今年度のプログラムにおける改善活動と創意工夫

今年度のプログラムでは学生がより広い視野を持てるよう以下の工夫を行いました。

1. 多様な人材と交流し、キャリアイメージを広げるため「全13コース」への増設

コース数を昨年の9コースから13コースへ増設し、学生のニーズに合わせて内容もリニューアルしました。「研修企画」「営業」「サステナビリティ経営」などオフィス部門のコースに加え、「専門認定」「地域医療」と現場の専門性にも触れるコースを用意。1～2年目の若手から、中堅社員、部長、グループ企業の社長に至るまで、部署や年次を問わず多くの社員と交流する機会を設け、幅広いキャリアの可能性や現場との関連性を伝えました。

2. 納得感の高いキャリアビジョンを描く「個別フィードバックの徹底」

学生自身の「Will（ありたい姿）」と、多岐にわたるキャリアの選択肢を結びつけるため、就業体験後の面談を通じて学生の価値観や強みを深く理解し、個々の目標に合った「カスタマイズされたキャリアビジョン」を丁寧に提案するプロセスを重視しました。これにより、学生が主体性を持って長期的な自己実現に向けて動き出すための支援を強化しました。

■医療人としての姿勢と、社会との繋がりを伝える意義を強調したプログラム

日本調剤グループ理念では、「私たちの使命」として「すべての人の『生きる』に向き合う」を掲げています。どの部門で働いていたとしても、私たちが向き合う先には常に救うべき「人」がいることを忘れてはいけません。

当社では、医療界全体に関わるさまざまな薬剤師のキャリアを描くことができます。しかし、多様なキャリアの基盤となるのは、ファーストキャリアである薬局現場での経験です。まずは現場で目の前の患者さまや生活者の方と真摯に向き合う経験こそが、将来の医療課題解決に向けた多角的な視点を養う糧となると考えています。本プログラムでは、さまざまなキャリアパスを提示しつつも、一貫して「まずは薬局現場で『向き合う』こと」の重要性を伝えました。

また、取締役からの説明や、就業体験後の成果発表会を通じ、自身のキャリアが社会の仕組みを変える一端を担うというスケール感を掴む機会も提供しました。

日本調剤は、本プログラムを通じて、薬学生が単に業界や就職先を選ぶだけでなく、日本の医療への貢献に視野を広げたキャリアビジョンを描けるよう支援し、将来の日本の医療を担う人材育成に引き続き貢献してまいります。

■今後開催予定の薬学生向けプログラムについて

2026年度も薬学生のキャリア形成を支援するインターンシッププログラムを多数企画しております。

最新の開催情報はこちらです。

https://www.nicho.co.jp/internship

【本ニュースリリースに関するお問い合わせ先】

日本調剤株式会社 広報部

TEL：03-6810-0826 MAIL：pr-info@nicho.co.jp

HP：https://www.nicho.co.jp/