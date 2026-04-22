AIインタビューマガジン「AI Future Talks」　第8回 公開のお知らせ

デフィデ株式会社

AI/DXコンサルティング企業のデフィデ株式会社（東京都港区赤坂2-4-6、代表取締役：山本 哲也）は、日本を代表するAI研究者へのインタビューシリーズ「AI Future Talks」の第8回を公開しました。

今回の対談相手は、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）教授の南澤 孝太氏。身体性メディア・触覚テクノロジーの第一人者として、国家プロジェクト「ムーンショット型研究開発事業」のプロジェクトマネージャー（PM）を務め、ACM CHI Best Paper Award（2025年）を受賞した気鋭の研究者です。

■ AI Future Talks：今回の対談

【第８回】慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科（KMD）教授 南澤 孝太 氏

対談テーマ：「共創と越境により新たな時代をデザインする」

※推奨読者対象：AI/DX推進責任者、AI研究者・学生

■ 南澤 孝太 氏とは

2005年に東京大学工学部を卒業、2010年に同大学院博士課程を修了（博士：情報理工学）。慶應義塾大学KMD Embodied Media Projectを主宰し、「身体性メディア（Embodied Media）」を研究テーマの中心に据える。人間が身体を通じて得る感覚--触覚・運動感覚・位置感覚--をデジタルテクノロジーで記録・共有・拡張・創造する技術の研究開発と社会実装を20年以上にわたり牽引してきた。

▶ 主な実績・受賞・役職

・ACM CHI Best Paper Award（2025年）- コンピュータと人間の相互作用分野における世界最高峰の国際賞

・科学技術振興機構ムーンショット型研究開発事業・目標1「Project Cybernetic being」プロジェクトマネージャー（PM）

・NTTドコモとの「フィールテック」（FEEL TECH）プロジェクト推進（2023年～）

・大阪・関西万博での触覚体験プロジェクト：花火の触覚再現・Bリーグ触覚ライブビューイングを実施

・日本学術会議 若手アカデミー 幹事 ／ テレイグジスタンス株式会社 技術顧問

・慶應義塾大学義塾賞（2022）、グッドデザイン賞（2012・2017）など各賞受賞

■ 対談で語られた3つの研究テーマ

１：身体のDX―「触覚・運動感覚」をデジタルネットワークに乗せる

目と耳はすでにオンライン会議でデジタル化されている。南澤氏が目指すのはその先--触れる皮膚感覚や体を動かす運動機能もデジタルネットワーク上で共有・拡張できる「身体のDX」だ。NTTドコモとの「フィールテック」プロジェクトでは、離れていても触覚を通じて人の技や記憶を伝える次世代コミュニケーション技術を開発中。Bリーグのバスケットボール試合を「触覚付きで大阪・関西万博に生中継」した実証実験は、エンターテイメント・スポーツ・教育・医療の各領域への展開可能性を示した。

２：国家プロジェクトPM―「Project Cybernetic being」が描く2050年の人間

現在活動の約7割を占めるのが、内閣府ムーンショット型研究開発事業のプロジェクトマネージャー業務だ。「身体的共創を生み出すサイバネティック・アバター技術と社会基盤の開発」をテーマに、複数のロボットやアバターを自在に操り、年齢・性別・身体能力の制約を超えて活動できる社会の実現を目指す。若手研究者として国家規模プロジェクトのPMを務めるという稀有な経験から語られる「プロジェクトデザイン論」と「産学官民の越境連携」の実践は、企業のDX推進責任者やイノベーション担当者にとって直接的な示唆に富む。

３：共創と越境―研究・産業・社会の境界そのものを問い直す哲学

「今まで不可能だったことを可能にする」ことの繰り返しが人類の進化であり、それを実現するのが研究者の責任だと南澤氏は言い切る。自閉症・対人恐怖症の支援へのアバター技術活用（横浜市立大学医学部との共同研究）など、エンターテイメントから医療・福祉まで分野を横断する実装は、技術の本質的な価値を「誰のために・何を実現するか」から逆算する設計思想の表れだ。ハプティックデザイン（触覚デザイン）の社会普及を通じて、技術と人間の幸福をどう結びつけるかを問い続ける。

■ 読者別・この対談から得られる視点[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/64_1_7ab862d8e5556646cbb423dda057a77f.jpg?v=202604221251 ]■ AI Future Talks シリーズ概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4868/table/64_2_f004a08f74da5335611c9301f6a49145.jpg?v=202604221251 ]

掲載URL：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

■ 会社概要

社名：デフィデ株式会社（DEFiDE inc.）

所在地：東京都港区赤坂2-4-6

代表取締役：山本 哲也

URL：https://www.defide-ix.com/

AI Future Talks：https://www.defide-ix.com/ai/ai-future-talks

chai+：https://lp.chatbothub.ai/

Recotto：https://lp.recotto.ai/

SmartOps：https://smartops.jp/

JOB Scope：https://jobscope.ai/

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