「資生堂パーラー」 支店レストラン、世代を超えて親しまれる魅惑の「ハンバーグフェア」を展開！

株式会社 資生堂パーラー

「資生堂パーラー」支店レストランでは、2026年5月1日(金)～5月31日(日)まで「ハンバーグフェア」を開催いたします。味わい深いソースと彩り豊かな旬の野菜などとともに、各店の調理長の個性が光るバリエーション豊かなハンバーグメニューをご用意しました。また、季節のフルーツを多能できるパフェも展開いたします。初夏の爽やかな風が心地よい季節、味わい深いひと皿とともに、心和むひとときをお過ごしください。

◆ハンバーグフェア

展開期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日)

展開店舗：資生堂パーラー 日本橋店、横浜高島屋店、名古屋店

＊各店舗ともにオリジナルメニューの他、伝統のハンバーグステーキもグランドメニューとしてご用意しています。

◆資生堂パーラー 日本橋店

東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋SC本館8F

「岐阜県産飛騨牛ハンバーグステーキ ポート酒ソース」（パンまたはライス付）3,300円

岐阜県産の飛騨牛とたまねぎのみを使用し贅沢に仕上げたハンバーグステーキです。お肉そのものの旨味を存分にご堪能いただけます。資生堂パーラー伝統のデミグラスソースに、香り高いポート酒をきかせた特製ソースとともにお楽しみください。

「アーモンドと香草のパン粉焼き ハンバーグステーキ」（パンまたはライス付）2,970円

ハーブとアーモンドを合わせた香ばしいパン粉をハンバーグステーキの上にあしらい、上品な香りを添えました。オレガノとレモンで爽やかに仕上げた夏野菜と、ほどよい酸味が心地よいトマトソースとともにお楽しみください。

◆資生堂パーラー 横浜高島屋店

神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店6F

「ハンバーグステーキときのこのピラフ ロコモコ風」 2,970円

ジューシーにふっくらと焼き上げたハンバーグステーキに、グレイビーソースときのこの旨味で仕上げたピラフを合わせました。とろりとしたポーチドエッグを絡めることで、まろやかな一体感のある味わいをお楽しみください。

「国産鴨肉と豚肉のハンバーグステーキ 山椒香るソースと季節の野菜を添えて」（パンまたはライス付）2,970円

国産の鴨肉と豚肉を絶妙なバランスで合わせたハンバーグステーキは、鴨ならではのコクと旨味、豚肉のジューシーさが一体となった贅沢な味わい。爽やかに香る山椒のソースを合わせることで、後味に心地よいアクセントを添えました。彩り豊かな季節野菜とともに、素材の持ち味を存分にお楽しみいただけます。

◆資生堂パーラー 名古屋店

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12F

「牛タンハンバーグステーキ 和風ソース 揚げナスとねぎ塩のアクセント」（パンまたはライス付）2,970円

牛タンを程よく煮込み、自家製ハンバーグステーキと合わせました。ねぎ塩と和風ソースでお召し上がりください。

「岐阜県産“飛騨牛”の粗挽き アボカドハンバーグステーキ 赤ワインソースとペコリーノロマーノ」（パンまたはライス付）3,300円

「飛騨牛」100%のハンバーグステーキとアボカド、ペコリーノチーズを合わせました。赤ワインソースとともにお召し上がりください。

◆季節のデザート

資生堂パーラー支店レストランでは、季節のフルーツを贅沢に使った5月限定のパフェもご用意しています。ぜひ彩り鮮やかな旬のみずみずしい味わいをお楽しみください。

（写真左から）

「九州産枇杷のパフェ」 3,300円

九州産の「枇杷（びわ）」は温暖な気候と、海からの風に包まれて育ちます。初夏の訪れとともに甘くてジューシーな味わいを楽しめるパフェに仕立てました。 *アルコールを使用しております

「静岡県産マスクメロンのパフェ」 3,025円

ブランドメロンの生産地静岡県で、大切に育てられた香り豊かな果肉のマスクメロンをデコレーションとして使用し、パフェに仕立てました。

「奈良県産苺“アスカルビー”のパフェ」 2,860円

宝石のルビーを思わせる艶やかな赤色が美しい苺を使ったパフェです。香り高く、甘さと酸味のバランスの良さが際立つ味わいをお楽しみいただけます。

【取扱店】

資生堂パーラー 日本橋店 東京都中央区日本橋2-4-1 日本橋高島屋SC本館8F

資生堂パーラー 横浜高島屋店 神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 高島屋横浜店6F

資生堂パーラー 名古屋店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4 JRセントラルタワーズ12F

※店舗情報の詳細ついては、公式サイトをご覧ください。

https://parlour.shiseido.co.jp/shoplist/

*価格は税込表記です。

*食材の入荷状況により、メニュー内容および提供期間が変更になる場合がございます。

*写真はイメージです。提供品は写真と異なる場合がございます。

*こちらの情報は2026年4月22日時点のものです。予告なく価格や仕様等を変更する場合がございます。

◆資生堂パーラー 公式サイト・SNS

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