トヨクモ、kintoneデータ活用支援ツール『DataCollect』に「AI関数」を追加

トヨクモ株式会社

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」のデータ活用を支援するkintone連携サービス『DataCollect(https://www.kintoneapp.com/data-collect)（データコレクト）』において、自然言語でAIに指示を出せる新機能「AI関数」を、2026年4月9日より全コースで追加費用なしで提供開始しました。

本機能は、ExcelのSUMやIFと同じ感覚で、日本語でAIへの指示を書くだけで、kintoneに蓄積されたテキストデータの要約・翻訳・分類・評価などを自動化できる新機能です。プロンプト設計の知識は不要。kintone担当者が使い慣れた「関数」形式でAIを動かせるため、現場の誰もがすぐにAIを業務へ取り入れられます。

kintoneアプリ間のデータ集計を容易にする『DataCollect』とは

DataCollectは、kintone上のデータ活用をシンプルにするツールです。ExcelのようにSUMやIFなどの関数を使い、複数のkintoneアプリを横断した集計が可能。さらに新たに加わった「AI関数」により、テキストデータの処理まで完結できるようになりました。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/data-collect

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

「読んで、判断して、入力する」--現場のボトルネックを解消

kintoneには日々、問い合わせ、アンケート、日報、顧客レビューなど、膨大なテキストデータが蓄積されていきます。しかし、これらを業務に活かすには、担当者が一件ずつ内容を読み、要点をまとめ、ラベルを付け、手入力するという属人的な作業が欠かせませんでした。

- カスタマーサポート部門：問い合わせ内容の分類に時間がかかる- 営業部門：商談メモの要約が担当者ごとにバラつく- 人事部門：アンケートの自由記述を集計しきれない

新機能「AI関数」は、こうした作業そのものをAIへ置き換えます。AIを「理解して使いこなすもの」から、「指示して任せるもの」 へ。テキスト処理にかかっていた時間と属人性の課題から、現場を解放します。

新機能「AI関数」の概要

AIへの指示を日本語で書くだけで、テキスト処理の結果をレコード内に自動保存できます。他の関数と同じようにフィールド式に組み込んで利用可能です。

※利用する情報がAIの学習に使われることはありませんので、安心してご利用いただけます（2026年4月現在）。

■「やりたいこと」を日本語で書くだけ

難しい設定や専門用語は不要です。「翻訳して」「ポジティブかネガティブか判別して」のように、日常の言葉でそのまま指示を記述できます。

■ レコード内のフィールドを手軽に参照

フィールド名を日本語で書くだけで、同じレコードにある複数のフィールドを参照させることができます。

■ 幅広いテキスト処理を一気に自動化

要約や翻訳などテキストデータの生成はもちろん、感情の分析や、ルールに基づいた評価・カテゴリ分けなど、幅広い用途に対応。手間のかかる大量のデータ作成や更新作業を、一気に自動化できます。

【さまざまな指示に対応】

▼例1：翻訳業務

▼例2：メール作成

▼例3：日報の分析

対象プランおよび提供方法

- 提供開始日： 2026年4月9日- 対象プラン： 『DataCollect』の全コース（ライト、スタンダード、プレミアム、エンタープライズ）- 料金： DataCollectのコース料金に含まれます（全コース追加費用なしで提供）- 利用条件： アカウント画面にてAI機能を有効化（利用への同意）することで利用可能です。

30日間の無料お試し環境でAI機能をご利用いただけます。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/data-collect

料金ページ：https://www.kintoneapp.com/data-collect/pricing

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品HP：https://kintone.cybozu.co.jp

15,000契約を突破したトヨクモ kintone連携サービス

トヨクモでは、6つのkintone連携サービスを提供しており、すべての製品でサイボウズが設定している評価基準「Cybozu Partner Network Report」にて、星評価を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはトヨクモkintone連携サービスでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けていきます。

製品HP：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェースで、企業における情報化の第一歩を支援しています。

【シンプルだから、みんな使える。カンターン トヨクモ】

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://www.toyokumo.co.jp/

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

安否確認サービス2 https://www.anpikakunin.com/

FormBridge https://www.kintoneapp.com/form-bridge

kViewer https://www.kintoneapp.com/kviewer

kMailer https://www.kintoneapp.com/kmailer

PrintCreator https://www.kintoneapp.com/print-creator

DataCollect https://www.kintoneapp.com/data-collect

kBackup https://www.kintoneapp.com/kbackup

トヨクモ スケジューラー https://www.toyokumo.app/scheduler

NotePM https://notepm.jp/

▼ユーザー事例・製品情報・イベントなどトヨクモの最新情報をお届けしています。

トヨクモ公式Facebook：https://www.facebook.com/toyokumo

トヨクモkintone連携サービス公式Youtube：https://www.youtube.com/@toyokumo-kintone

トヨクモ公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/toyokumo_

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

お問い合わせはこちら(https://www.toyokumo.co.jp/contact)