ジョイゾー、kintoneのテーブル機能を強化する新プラグイン 「テーブル拡張プラグイン」をリリース
株式会社ジョイゾー（本社：東京都江東区、代表取締役社長：四宮 靖隆 以下、ジョイゾー）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：青野 慶久 以下、サイボウズ）が提供する「kintone（キントーン）」を機能拡張する「テーブル拡張プラグイン」の販売を2026年4月22日より開始いたします。本プラグインは、テーブルフィールドの並び替えや複製、高さの固定、データのインポート / エクスポートが可能です。
サービスサイトはこちら :
https://service.joyzo.co.jp/joyzo-plugin/tableextension/
サービス概要
本プラグインは、kintone（キントーン）のテーブルフィールドに対し、行の並び替えや複製、テーブルの高さ固定、データのインポート / エクスポートができるプラグインです。マウス一つのドラッグ操作で行の入れ替えが可能になり、既存行の複製もワンクリック、画面レイアウトを崩さない高さ固定、テーブル単位でのCSVインポート・エクスポート機能により、テーブルフィールドの利便性を向上させます。
※ モバイルでは「行の複製」のみ対応しています。
4つの機能について詳しい内容は以下のとおりです。
01. ドラッグ＆ドロップで行の並び替え
テーブル左端のアイコンをマウスで掴んで動かすだけで、簡単に並び替えが可能になります。
02. 行をワンクリックで複製
各行に配置されたコピーボタンで、同じ内容の行を即座に増やすことができます。複製するフィールドを事前に指定でき、「活動内容はコピーするが日付は空欄にする」といった細かな制御にも対応。モバイルにも対応しています。
03. テーブルの高さ固定＆スクロール表示
テーブルの高さ上限をピクセル単位で設定でき、行が増えても画面が縦に伸びすぎることはありません。レイアウトをスッキリ保ちながら、他の入力フィールドへのアクセスもスムーズになります。
04. テーブル専用CSVインポート／エクスポート
テーブル内のデータだけを専用CSVとして書き出し、外部からインポートすることができます。インポート／エクスポートを利用できるユーザーや組織を細かく制限できる「使用許可設定」も備わっており、権限管理も安心です。
ー エクスポート
ー インポート
リリースブログはこちら :
https://service.joyzo.co.jp/blog/p12006/
活用シーン
- 見積書や納品書の作成：構成に合わせて項目順を商品分類ごとに直感的に並び替える。
- 受注・案件管理：10行・20行と続く明細入力で、前の行と似た内容をコピーして素早く入力。
- 備品管理・資産管理：行数が膨大になりがちな管理でも、テーブルの高さを固定して画面をコンパクトに保つ。
- 発注・見積もり管理：過去レコードのテーブルデータをCSVエクスポートし、案件に合わせてExcelで修正後に新規レコードへインポート。
プラグイン詳細
- プラグイン名：テーブル拡張プラグイン
- 料金：初期費用：0円、月額プラン：3,900円／月（税抜）、年額プラン：42,900円／年（税抜） ※金額は税抜き金額です
- 30日間無料お試しが可能です。
プラグインの詳細およびお試し申込みは以下のサービスサイトよりお願いいたします。
サービスサイトはこちら :
https://service.joyzo.co.jp/joyzo-plugin/tableextension/
株式会社ジョイゾーについて
企業名：株式会社ジョイゾー
設 立：2010年12月
代表者：四宮 靖隆
所在地：東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル7F
URL ：https://www.joyzo.co.jp/
Podcast：ジョイハロ！ ～30人の会社のリアル、全て見せます～(https://open.spotify.com/show/5Sl20PzoPZSch2BdT4qi7n?si=de3b4a51022d4542)
事業内容：ジョイゾーはサイボウズ社が提供する「kintone（キントーン）」を活用し、お客様の課題を解決するシステムの開発、サービスのご提供を主体とする会社です。 社員全員がkintoneのスペシャリストとして、1,750件を超える開発実績をもとにお客様にとって「価値のある」システムの開発支援を行います。
※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。