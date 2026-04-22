ジョイゾー、kintoneのテーブル機能を強化する新プラグイン 「テーブル拡張プラグイン」をリリース

株式会社ジョイゾー

株式会社ジョイゾー（本社：東京都江東区、代表取締役社長：四宮 靖隆 以下、ジョイゾー）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：青野 慶久 以下、サイボウズ）が提供する「kintone（キントーン）」を機能拡張する「テーブル拡張プラグイン」の販売を2026年4月22日より開始いたします。本プラグインは、テーブルフィールドの並び替えや複製、高さの固定、データのインポート / エクスポートが可能です。

サービス概要

サービスサイトはこちら :https://service.joyzo.co.jp/joyzo-plugin/tableextension/

本プラグインは、kintone（キントーン）のテーブルフィールドに対し、行の並び替えや複製、テーブルの高さ固定、データのインポート / エクスポートができるプラグインです。マウス一つのドラッグ操作で行の入れ替えが可能になり、既存行の複製もワンクリック、画面レイアウトを崩さない高さ固定、テーブル単位でのCSVインポート・エクスポート機能により、テーブルフィールドの利便性を向上させます。

※ モバイルでは「行の複製」のみ対応しています。

4つの機能について詳しい内容は以下のとおりです。

01. ドラッグ＆ドロップで行の並び替え

テーブル左端のアイコンをマウスで掴んで動かすだけで、簡単に並び替えが可能になります。

02. 行をワンクリックで複製

各行に配置されたコピーボタンで、同じ内容の行を即座に増やすことができます。複製するフィールドを事前に指定でき、「活動内容はコピーするが日付は空欄にする」といった細かな制御にも対応。モバイルにも対応しています。

03. テーブルの高さ固定＆スクロール表示

テーブルの高さ上限をピクセル単位で設定でき、行が増えても画面が縦に伸びすぎることはありません。レイアウトをスッキリ保ちながら、他の入力フィールドへのアクセスもスムーズになります。

04. テーブル専用CSVインポート／エクスポート

テーブル内のデータだけを専用CSVとして書き出し、外部からインポートすることができます。インポート／エクスポートを利用できるユーザーや組織を細かく制限できる「使用許可設定」も備わっており、権限管理も安心です。

ー エクスポート

ー インポート

活用シーン

プラグイン詳細

リリースブログはこちら :https://service.joyzo.co.jp/blog/p12006/- 見積書や納品書の作成：構成に合わせて項目順を商品分類ごとに直感的に並び替える。- 受注・案件管理：10行・20行と続く明細入力で、前の行と似た内容をコピーして素早く入力。- 備品管理・資産管理：行数が膨大になりがちな管理でも、テーブルの高さを固定して画面をコンパクトに保つ。- 発注・見積もり管理：過去レコードのテーブルデータをCSVエクスポートし、案件に合わせてExcelで修正後に新規レコードへインポート。- プラグイン名：テーブル拡張プラグイン- 料金：初期費用：0円、月額プラン：3,900円／月（税抜）、年額プラン：42,900円／年（税抜） ※金額は税抜き金額です- 30日間無料お試しが可能です。プラグインの詳細およびお試し申込みは以下のサービスサイトよりお願いいたします。サービスサイトはこちら :https://service.joyzo.co.jp/joyzo-plugin/tableextension/

株式会社ジョイゾーについて

企業名：株式会社ジョイゾー

設 立：2010年12月

代表者：四宮 靖隆

所在地：東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル7F

URL ：https://www.joyzo.co.jp/

Podcast：ジョイハロ！ ～30人の会社のリアル、全て見せます～(https://open.spotify.com/show/5Sl20PzoPZSch2BdT4qi7n?si=de3b4a51022d4542)

事業内容：ジョイゾーはサイボウズ社が提供する「kintone（キントーン）」を活用し、お客様の課題を解決するシステムの開発、サービスのご提供を主体とする会社です。 社員全員がkintoneのスペシャリストとして、1,750件を超える開発実績をもとにお客様にとって「価値のある」システムの開発支援を行います。

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。