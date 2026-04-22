【ゲーテ6月号】Kis-My-Ft2玉森裕太独占。特集は「エクスクルーシブな会員制」「ジェントルマンの流儀」

【総力特集】「もうひとつの居場所を持つ、会員制」

株式会社 幻冬舎

「メンバーシップ」「エクスクルーシブ」「会員限定」……。

その魅惑のフレーズに心が揺さぶられる――。会員制とは何か。

それは趣味や嗜好、さまざまな価値観が近い人たちが出会い、交流し、つながる場、要はコミュニティだ。そこには特別な刺激があり、自分たちだけという優越感がある。

会員制とは仕事場でもない、家庭でもない、もうひとつの寛げる拠点であり、サードプレイスなのだ。そんな新たな居場所を求めて、「叩けよ さらば開かれん」。その扉の向こうには、人生を豊かにする刺激と寛ぎが待っている。

◼️会員制クラブ「Soho House Tokyo」

◼️会員制ゲレンデ「The Club Togari」

◼️ワーカーズ・サロン「ヒルズハウス麻布台」／「オルクドール・サロンAOYAMA」

◼️キュレーション・レストラン 「創 Sou 東神田」／「秘密のシェフズテーブルO」

◼️コラム 家業の酒造りを復活。情熱と浪漫のウイスキー

◼️会員制@銀座 「Ginza Sapphire Lounge」／「City Club of Tokyo」ほか

◼️空港ラウンジ「JAL First Class Lounge」ほか

◼️会員制エアサービス「OpenSky」／「AirX」

◼️コラム ”知”と想”の感性に触れる会員制ティーサロンの比類なき世界へ

◼️GOETHE LOUNGEが唯一無二の理由

【ファッション特集】ジェントルマンの流儀「Tied-Up or No-Tie?」

ネクタイをキュッと締めた装いに誠実さと品格を感じるように、シャツのボタンを開けた胸元に解放感や色気を感じるように。首元をどう装うかでお洒落の主軸が決まるほど、Vゾーンはとにかく重要だ。そんなVゾーンを彩るのはタイドアップにとどまらない。

ここでは現代のジェントルマンの新たな流儀として、タイドアップとノータイの着こなしにフォーカスする。Vゾーンを制するものはファッションを制する、と言っても過言ではない。

◼️最旬ウェアとネクタイ＆スカーフの合わせ方

◼️振り幅あるスタイリングで魅せる変化ある首元

◼️世界のジェントルマンを知る男たち 大久保篤志×葉加瀬太郎 Vゾーントーク

◼️SPECIAL INTERVIEW 首元に宿る個性ある美意識 玉森裕太、Vゾーンの美学

◼️2026 A/W ミラノ&パリ ファッションウィーク詳報

【インタビュー】Kis-My-Ft2・玉森裕太。「未達の部分を、次に進むモチベーションへと変えたい」

節目とは、到達ではなく、次へ進むための起点である。充実の只中にいながら、玉森裕太は立ち止まらない。

その原動力はどこにあるのか。その答えは、揺るがぬ仕事観と、ファッションから見いだされた美学のなかに息づく。

ECサイト「GOETHE LOUNGE」で、エクスクルーシブなアイテムや体験を！

ゲーテの会員制サービス「GOETHE LOUNGE（ゲーテラウンジ）」では、ここでしか手に入らないハイエンドな体験やアイテムをご紹介。仕事に遊びに一切妥協できないエグゼクティブの我儘をかなえる、エクスクルーシブな機会を見逃すな！

そのほか「連続起業家 福田淳流やってみなはれ！」「堀江貴文 金を使うならカラダに使え！」「ホラン千秋の閃き空間」「数寄者の流儀 by 松浦勝人」なども好評連載中。

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■雑誌情報

誌名：GOETHE［ゲーテ］2026年6月号

編集長：池上雄太（いけがみ ゆうた）

発売日：4月24日（金）

価格：特別定価1200円（税込）

発行：株式会社幻冬舎GOETHE

▶︎GOETHE WEB(https://goetheweb.jp/)

「仕事が楽しければ人生も愉しい」

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