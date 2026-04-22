3ヶ月連続で新しいアイプリたちがナムコに集合！ 『おねがいアイプリ』一緒にお出かけできるマスコットがナムコ限定で登場2026年4月30日(木)より全国のナムコで順次展開！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスは、『おねがいアイプリ』のマスコットを2026年4月30日(木)より全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」(以下ナムクレ)で順次展開します。

『おねがいアイプリ』は、「プリティーシリーズ」の最新作。「プリティーシリーズ」は2010年にアミューズメントゲームから始まり、2011年に初のテレビアニメ化が行われ、そして現在も様々な作品にタイトルを変え、アミューズメントゲームを軸に、イベントや映画など様々なジャンルにわたって展開されているコンテンツです。新シリーズとなる『おねがいアイプリ』は、4月2日よりアミューズメントゲームが稼動、4月5日よりテレビアニメが放送中です。

4月は作中に登場する制服姿のアイプリたち6人がマスコットサイズのぬいぐるみに。5月はフォーチュやMCプリうさ、バズリウムコーデを着た3人が登場します。6月も『おねがいアイプリ』のナムコ限定プライズを展開予定ですのでお楽しみに！

また、期間中にXで対象の投稿をリポストした方の中から抽選で3名さまに「おねがいアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット 制服コレクション」全種と、「好実いのり」の声優を担当されている小川華果さんの直筆サイン入り色紙セットが当たるSNSプレゼントキャンペーンも開催します。

■4月登場！新生活を一緒に楽しめる制服姿のマスコットは、おでかけのおともに最適♪

4月30日(木)登場

おねがいアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット 制服コレクション

■ラインアップ：全6種

いのり / あおい / ぐみ / おりびあ / ナナ / エマ

■サイズ：約14cm

6人が通う、おねがい中学とハイセンス学園の制服姿がマスコットサイズで登場。顔の刺繍や制服の細かい表現にこだわった、ファンなら手に入れたいアイテムです。

■5月登場！等身大サイズのぬいぐるみとバズリウムコーデのマスコットで、いつもアイプリたちと一緒♪

5月登場予定

おねがいアイプリ 1分の1ぬいぐるみ

■ラインアップ：全2種

フォーチュ / MCプリうさ

■サイズ：約35cm

大人気のフォーチュとMCプリうさが等身大サイズでプライズに初登場。MCプリうさは初の商品化です。アニメにも登場するフォーチュやMCプリうさといっしょにアイプリしよう♪

5月登場予定

おねがいアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット2

■ラインアップ：全6種

いのり / あおい / ぐみ

■サイズ：約14cm

アイプリといえば光り輝くバズリウムコーデ！『おねがいアイプリ』の「でふぉめぬいぐるみマスコット」に第2弾が登場。光沢のあるサテン生地でキラキラのバズリウムコーデを表現した、こだわりのアイテムです。

■SNSプレゼントキャンペーン開催！

ナムコプライズ担当X (@namco_prize)をフォローし、指定のポストをリポストした方の中から抽選で3名さまに「おねがいアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット 制服コレクション」全種と、「好実いのり」の声優を担当されている小川華果さんの直筆サイン入り色紙セットが当たるキャンペーンを実施します。

・実施期間：2026年4月22日(水)11:00～4月29日(水)23:59

・応募方法：１.ナムコプライズ担当Xアカウント( @namco_prize)をフォロー

２.指定のポストをリポスト

■取り扱い店舗

・取扱店舗一覧

おねがいアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット 制服コレクション：

https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/detail.html?prize=P14930

※5月登場の「おねがいアイプリ 1分の1ぬいぐるみ」「おねがいアイプリ でふぉめぬいぐるみマスコット2」につきましては、随時バンダイナムコアミューズメント ユニット公式ホームページ内「入荷景品・プライズ情報」内でご案内します。

・入荷景品・プライズ情報 https://bandainamco-am.co.jp/game_center/prize/

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/aipri202604R



◆「ナムコオンラインクレーン(ナムクレ)」とは◆

バンダイナムコアミューズメントが運営するオンラインクレーンです。

本物のクレーンゲームをスマホやPCでプレイし獲得された景品をご自宅へお届けします。

▼「ナムクレ」 詳細はこちら

・ナムコオンラインクレーン：https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/aipri202604R

・「ナムクレ」公式Xアカウント：@namco_oc

https://x.com/namco_oc

◆「おねがいアイプリ」とは◆

プリティーシリーズの最新作「おねがいアイプリ」は、主人公「好実いのり」と「夢宮あおい」が、ぬいぐるみのような不思議な存在「フォーチュ」や個性豊かな仲間とともに、「おねがいかなえ隊」として、アイドルプリンセス「アイプリ」のライブを通して町のみんなのおねがいを叶えていくストーリーです。2026年4月よりテレ東系列6局ネットにてアニメが放送中です。あわせて、株式会社タカラトミーアーツより「おねがいアイプリ」と「アイプリバース」2種類のアミューズメントゲームが稼動しています。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

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