CAIO / CDO Summit Tokyo 2026 Summerを6月3日・4日に開催

一般社団法人 CDO Club Japan

一般社団法人CDO Club Japanは、企業のDX推進リーダーとして活躍するCDO（最高デジタル責任者）、CAIO（最高AI責任者）が一堂に会する国内唯一のイベントであるCAIO / CDO Summit Tokyo 2026 Summerを、2026年6月3日・4日の2日間にわたり開催します。

The Great Human Transition in the Age of AI

～AI時代に私たちはどう生きるか？～

AIエージェントをはじめとするAI技術の進化は、企業におけるデジタル変革の前提そのものを変えつつあります。

今後は、AIを導入するか否か、あるいはどのツールを採用するかという話ではなく、

AIを前提に、企業の競争優位、組織運営、人の役割、働く環境、さらには意思決定のあり方までを、如何に再設計するかが本質的な論点になりつつあります。

CDO Club Japanは、2026年は、DXが単なる技術導入や部分最適の改善を超え、人間・組織・企業の存在意義そのものを問い直す局面へ本格的に入る年になると捉えています。

AI時代において企業は何を価値として残し、何を変え、どのような未来を構想すべきか。

CAIO / CDO Summit Tokyo 2026 Summerは、CAIO、CDOをはじめとする経営・デジタル変革の責任者が、その論点を正面から議論する場として開催します。

公開CAIO・CDO RoundTableの開催

～国内のAI・DXの先進企業のリーダーがAI・DXの展望を議論する～

2026年は、AIエージェントをはじめとするAI技術の進化により、従来の働き方から大きく変容したワークフォースの形へとシフトが始まる分岐点になると考えています。



CDO Club Japanは、この新たな働き方の変化に対して、個人が「ビジネスパーソンとしてどう理解し、自らをどう変えていくか」という視点と、その変化を早期に捉え、組織的な活動へと拡大していく「経営者・変革者としての組織戦略」の視点、この二つを効果的に連携させることが重要になると考えています。

今回のCAIO / CDO Summit Tokyo 2026 Summerでは、この二つのテーマについて国内の主要企業のCDO/CAIOが一同に集まり議論していきます。

1. AI時代に私たちはどう生きるか？

― 個人としての働き方の未来～ワークフォースの変化と進化～

AIの加速度的普及によって起きる、二つの働き方の変容を見逃さないために

ホワイトカラーの脱「作業」と「人間性」への回帰― 解放

これまでホワイトカラーを拘束してきた「PCに向かって資料を作る・調整する」といった知識労働（Knowledge Work）の多くは、AIエージェントに委譲可能になっていきます。

今後、ホワイトカラーにとってAIを使いこなすことは前提条件になり、そのうえで問われるのは、そこで生まれる自由な時間を、いかに豊かな体験や創造的対話へ転換していけるかとなります。

「技能労働者」のレバレッジと「フィジカル」の復権― 拡張

知識がコモディティ化する一方で、AIには代替しきれない「現場の勘」「身体的技能」「対人共感」は、今後の日本における重要な資産になっていくと考えられます。

そこにAIの知能を装備し（AX）、Physical AIによって物理世界へ接続することで、日本独自の「現場力」をより大きく社会へレバレッジする好機が到来しつつあります。

2. The Great Human Transition in the Age of AI

― 経営者としての再構築

経営者は変革を属人化・現場依存にさせない：Human-Centric Orchestration の実践

こうした二つの変化、「解放」と「拡張」を有効に機能させるためには、変革を属人化・現場依存のままにしてはなりません。

従来の硬直化した組織運営や発想、既成概念を見直し、人を中心にAI・データ・働く環境を再設計するHuman-Centric Orchestrationを主導するリーダーの意思、ビジョン、覚悟が不可欠となります。

Day1 CAIO Summit Tokyo 2026 Summer

- AI時代においても生き残る自社の価値や存在意義の明確化- AI×データの総括的な整備個人の「暗黙知」を資産化し、レバレッジ可能にする基盤の構築- 人とAIの協調環境の設計「作業・管理のためのプロセス」から、人が「最適化・共感・創造を生む対話や議論」に集中できる環境への転換- 文化の再設計AIエージェントと人間が共生する、新しい組織倫理と働き方ビジョンの策定当日の内容

日時：2026年6月3日（水）13:30～19:00

AXの再定義とCAIOが組織に起こす化学変化とは？



Day1では、AXを単なるAI導入の延長ではなく、企業に「知能」を実装する経営変革としてどう位置づけるかを中心に議論します。

CAIOセッションでは、AIを技術導入のお遊びに終わらせず、企業変革の推進力へ転換するために何が必要かを主題に、以下の論点を扱います。

Day2 CDO Summit Tokyo 2026 Summer

- 2026年版「AX（AI Transformation）」の定義生成AIからエージェント／フィジカルAIへと進化する中で、自律的に動く知能を企業としていかに定義し、位置づけるか- CAIOの覚悟情シスや既存DX部門との境界をどう整理し、組織に「知能」を実装する化学変化をいかに誘発するか- AIガバナンスの実践倫理・セキュリティを「ブレーキ」ではなく、攻めのAXを前進させる「アクセル」へどう転化するか

日時：2026年6月4日（木）11:00～18:00

AXとDXのその先にある人間・組織・仕事の再設計とは？



Day2では、CDO・CAIOの視点から、AI時代における人と組織の再設計を議論します。

セッション1：変わる働き方 - 解放と拡張のリアル

「PC作業の奴隷」からの卒業と「デジタル職人」の誕生

ホワイトカラーの知識労働の再編と、技能・現場力の価値の再浮上を通じて、人とAIの新たな役割分担を検討します。

セッション2：Orchestration - AI×データ×環境をデザインするAXとDXのその先

Human-Centric Orchestration の実践

AI・データ・働く環境を、人を中心にいかに再設計するか。暗黙知の資産化、人とAIの協調基盤、組織運営の新しい設計思想を掘り下げます。

セッション3：変革のリーダーとしての視座

「我々はどう生きるか？」への回答とリーダーの覚悟

AI時代に企業は何を価値として残し、どのような未来を描くべきか。個の幸福と企業の成長をどう同期させるかという問いに対し、変革を主導するリーダーの意思と覚悟を議論します。

開催概要

名称：CAIO / CDO Summit Tokyo 2026 Summer

主催：一般社団法人CDO Club Japan

開催日時：

Day1 2026年6月3日（水）13:30～19:00

Day2 2026年6月4日（木）11:00～18:00

開催形式：オンライン／詳細順次公開予定

参加方法：特設サイトより申込予定

特設サイト：https://www.cdosummittokyosummer.com/

CDO Club Japanとは？

CDO Club Japanは、グローバルで展開するCDOならびにCAIOのコミュニティの日本エンティティとして、国内主要企業のCDO・CAIO・デジタル変革リーダーが参加し、DX・AI・データ活用に関する実践知の共有と議論を行う国内唯一の団体です。

CDO Club Japanの概要はこちらから

https://cdoclub.jp/