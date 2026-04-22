TOKYO OUTLET WEEK 2026 Spring Summer初のプレミアムパス登場、ワンランク上のショッピング体験へ。名古屋開催も決定

株式会社ユニエイム

株式会社ユニエイムは、国内外人気ブランドをお得に楽しめるアウトレットイベント「TOKYO OUTLET WEEK 2026 Spring Summer」を、東京・五反田TOCビルにて2026年5月8日（金）から5月10日（日）まで開催いたします。あわせて、名古屋会場「TOKYO OUTLET WEEK 2026 Spring Summer in NAGOYA」の開催も決定いたしました。

また東京会場では、新たに先行入場と優先レーン利用が可能な「プレミアムパス」が登場。2026年4月22日（水）11:00より販売開始となります。

TOKYO OUTLET WEEKとは

「TOKYO OUTLET WEEK」は、人気ファッションブランドをはじめとした多彩なアイテムを、会場限定の特別価格で楽しめるアウトレットイベントです。

東京会場では延べ20,000人の来場を予定し、商品在庫数は約130,000点、今回も100以上のブランド以上の出店が決定しており、春夏シーズンに向けてお得にお買い物を楽しめるイベントとして開催いたします。

入場料は無料で、公式LINE・メルマガ登録のいずれかによりチケットを取得のうえ、ご来場いただけます。なお、混雑状況によっては入場制限を行う場合がございます。

新たに「プレミアムパス」が登場。大好評の「ファストパス」も発売開始

今回の東京会場では、これまで多くのお客様にご利用いただいてきたファストパスに加え、新たにプレミアムパスを販売いたします。

プレミアムパスは、一般入場に先駆けて入場できる先行入場権に加え、優先レーンの利用が可能な特別チケットです。より快適に、よりスムーズに会場内でのお買い物を楽しみたい方に向けた新たなチケットとなっています。

ファストパスは、一般入場開始後に優先レーンをご利用いただけるチケットとして、今回も販売を実施いたします。

チケット発売日

2026年4月22日（水）11:00より公式HPにて発売開始

公式HP：https://tokyo-outletweek.com/

入場区分

一般チケット：通常動線のみ利用可能

ファストパス：優先レーン利用可能

プレミアムパス：先行入場＋優先レーン利用可能

入場時間

■ プレミアムパス

・5月8日（金）10:00～21:00

・5月9日（土）9:30～20:00

・5月10日（日）販売なし

■ 一般 / ファストパス

・5月8日（金）12:00～21:00

・5月9日（土）11:30～20:00

・5月10日（日）10:00～18:00

▼優先チケット注意事項

※5月10日はプレミアムパス・ファストパスの販売はございません。

※枠数がなくなり次第販売終了とさせていただきます。

※券種によって入場時間が異なりますのであらかじめご確認をお願いします。

※一般チケットは通常動線のみ、ファストパスは優先レーン、プレミアムパスは先行入場および優先レーンをご利用いただけます。

※プレミアムパスは、オープン後一定時間の先行入場が可能でございます。

※一般入場開始時は、ファストパスのお客様を先にご案内した後、一般のお客様をご案内いたします。

※当日の運営状況により、入場案内方法が一部変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※ファストパス／プレミアムパスは中学生までのお子様の同伴が可能でございます。高校生以上のお客様1名様につき、1枚のチケットのご提示が必要となります。

※再入場禁止

TOKYO OUTLET WEEK、再び名古屋でも開催決定

東京会場に続き、「TOKYO OUTLET WEEK 2026 Spring Summer in NAGOYA」の開催も決定いたしました。

名古屋会場は、2026年5月29日（金）から6月1日（月）まで、エフリードビル2Fにて開催予定です。

名古屋会場では、延べ7,000人の来場、30,000点の商品在庫を予定しており、東京会場に続いて多くのお客様にお楽しみいただけるイベントとして実施いたします。

なお、名古屋会場は一般チケットのみのご案内となります。

名古屋出店ブランド・企画は順次発表予定となります。

TOKYO OUTLET WEEK 2026 Spring Summer 開催概要

【東京会場】

正式名称：TOKYO OUTLET WEEK 2026 Spring Summer

開催日時：2026年5月8日（金）～5月10日（日）

・5月8日（金）10:00～21:00（最終入場 20:30）

・5月9日（土）9:30～20:00（最終入場 19:30）

・5月10日（日）10:00～17:00（最終入場 16:30）

会場：五反田TOCビル 13F（東京都品川区西五反田7-22-17 13F）

集客予定人数：延べ20,000人

入場料：無料

入場方法：公式LINE@友だち登録・メルマガ登録のいずれかにより、チケットを取得

※混雑状況によっては入場制限がかかる場合がございます。

商品在庫数：130,000点（予定）

主催：株式会社ユニエイム

制作：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会

オフィシャルサイト：https://tokyo-outletweek.com/tow2026ss-tokyo/

お問い合わせ：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会（050-5306-3312）

【名古屋会場】

正式名称：TOKYO OUTLET WEEK 2026 Spring Summer in NAGOYA

開催日時：2026年5月29日（金）～6月1日（月）

・5月29日（金）11:00～21:00（最終入場 20:30）

・5月30日（土）10:00～19:00（最終入場 18:30）

・5月31日（日）10:00～19:00（最終入場 18:30）

・6月1日（月）10:00～16:00（最終入場 15:30）

会場：エフリードビル2F（愛知県名古屋市中区錦2-11-6 2F）

集客予定人数：延べ7,000人

入場料：無料

入場方法：公式LINE@友だち登録・メルマガ登録のいずれかにより、チケットを取得

※混雑状況によっては入場制限がかかる場合がございます。

商品在庫数：30,000点（予定）

主催：株式会社ユニエイム

制作：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会

オフィシャルサイト：https://tokyo-outletweek.com/tow2026ss-nagoya/

お問い合わせ：TOKYO OUTLET WEEK実行委員会（050-5306-3312）

入場チケット取得方法

下記いずれかの方法により、無料チケットを取得いただけます。

1. 公式LINE@「@tokyooutletweek」に友だち登録して取得

・LINE友だち検索：@tokyooutletweek

・URL：https://page.line.me/tokyooutletweek

2. 公式サイトよりメルマガ登録して取得

・東京会場：https://tokyo-outletweek.com/tow2026ss-tokyo/

・名古屋会場：https://tokyo-outletweek.com/tow2026ss-nagoya/

※2026年4月22日の情報となります。詳細に変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。情報に関して変更が生じた場合は、オフィシャルサイトよりご連絡させていただきます。