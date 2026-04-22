港区立産業振興センター、クリエイター向けオンラインコミュニティ「Minato Creators Park」にて2026年4月より中学生以上の登録を開始

株式会社キャンパスクリエイト

港区立産業振興センター（所在地：東京都港区、以下「当センター」）では、クリエイター同士の交流促進および活動支援、ならびにビジネス機会の創出を目的として運営するオンラインコミュニティ「Minato Creators Park」において、2026年4月より中学生以上の方が登録可能となりました。

これにより、従来のクリエイター、デザイナー、スタートアップ、企業等に加え、創作活動やデザイン、ものづくり、表現活動に関心を持つ中学生・高校生世代にも参加いただける環境が整いました。

若い世代が、作品発表や情報交換、コンテスト参加、プロジェクト相談などを通じて、早い段階から多様な人々とつながり、学び、挑戦できる場として、コミュニティの価値をさらに高めてまいります。

また今後は、港区内の学校との連携に加え、区外の学校との連携も強化し、より多くの学生に創作・探究・発信の機会を提供していく予定です。

学校現場と連携しながら、作品発表の場づくり、コンテスト参加の促進、キャリアや進路に接続するきっかけの提供などを通じて、次世代クリエイターの育成と地域産業の活性化の両立を目指します。

Minato Creators Park｜港区からすべてのクリエイターに、チャンスと可能性を。(https://minato-sansin-mcp.com/landing)

■ 登録対象拡大の背景

当センターではこれまで、ビジネスサポートファクトリーやコワーキングスペースの運営、セミナー・イベントの実施などを通じて、クリエイターや中小企業、スタートアップの支援を行ってきました。

一方で、創作・表現活動を行う人材の裾野は幅広く、近年では中学生・高校生の段階からデザイン、映像、イラスト、3D、AI活用などに取り組む例も増えています。

こうした流れを踏まえ、Minato Creators Parkにおいても、より早い段階から挑戦できる機会を提供し、世代を超えた交流や学びにつなげることが重要であると考えました。

そのため、2026年4月より中学生以上の方が登録可能となるよう対象を拡大し、学生世代を含むより多様な参加者が集うコミュニティへと進化させています。

■ 学校連携の強化について

Minato Creators Parkでは今後、区内・区外の学校との連携を強化してまいります。

学校との連携を通じて、以下のような取り組みを推進していく予定です。

・学生に向けたコミュニティ参加機会の提供

・作品発表や活動報告の場の創出

・ロゴコンテスト、キャラクターコンテスト等への参加促進

・クリエイティブ分野に関する学びや探究活動との接続

・地域、企業、クリエイターとの交流機会の創出

これにより、学校の学びと、社会や産業とつながる実践機会のあいだに橋をかけ、学生が自身の関心や得意分野を広げていける環境づくりを進めていきます。

■ Minato Creators Park とは

Minato Creators Parkは、港区立産業振興センターが運営するクリエイター・デザイナー・スタートアップ等を対象としたオンラインコミュニティです。

本コミュニティでは、以下のような情報発信・交流が可能です。

・作品紹介・活動報告

・技術・ノウハウの共有

・プロジェクトやコラボレーションの相談

・案件（仕事）募集や求人情報の発信

・イベント・コンテスト情報の共有

これらを通じて、クリエイターの活動支援と新たな協業の創出を促進し、地域産業の活性化を目指します。

■ 現在実施中のコンテストについて

Minato Creators Parkでは現在、2026年5月7日まで、誰でも参加できるロゴコンテスト・キャラクターコンテストを実施中です。

本コンテストは、プロ・アマチュアを問わず参加可能な企画であり、創作活動に関心のある方が気軽に挑戦できる機会として実施しています。

中学生以上の登録受付開始に伴い、学生世代にとっても、自身の作品や表現を社会に向けて発信する最初の一歩となることを期待しています。

■ 今後の展開

今後は、当センターが実施するセミナーやワークショップ、各種産業支援プログラムとの連携を強化し、オンラインとリアルを横断した支援・交流の場としてMinato Creators Parkを発展させていく予定です。

同コミュニティは、地域におけるデザイン・クリエイティブ産業のハブとして、クリエイター、企業、行政をつなぐ新たな交流基盤となることを目指します。

■ サービス概要

サービス名：Minato Creators Park（ミナト・クリエイターズ・パーク）

公開日：2025年12月25日（木）予定

対象：クリエイター、デザイナー、スタートアップ、企業 等

運営：港区立産業振興センター・株式会社ユナイトライ

URL：https://minato-sansin-mcp.com/timeline

■ 開催中コンテスト概要

実施内容：ロゴコンテスト・キャラクターコンテスト

参加対象：どなたでも参加可能

開催期間：2026年5月7日まで

このプロジェクトは、東京都内の自治体・企業と全国のスタートアップとのオープンイノベーションを活用した新規事業創出プログラム『Be Smart Tokyo MATCHING PROGRAM supported by eiicon（運営：eiicon）』による組成プロジェクトです。

参考プレスリリース

【東京都 × eiicon】プロジェクト組成を追加発表！『Be Smart Tokyo MATCHING PROGRAM supported by eiicon』計7プロジェクトに！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000730.000037194.html

【港区立産業振興センターのご紹介】

港区立産業振興センターは”「企業・人・地域の力」を一つに結び付け、最新の情報や技術を提供する「未来発展型の産業振興拠点」となる施設”として、2022年4月にオープンいたしました。港区を起点として新しい価値を生み出す「港区産業」の振興と持続的発展を目指しております。

◆コワーキングスペース

https://minato-sansin.com/coworking/

スタートアップ・起業家・フリーランスの方や、テレワークで活動される方、オープンイノベーションに取り組まれる方の活動拠点としてご活用いただけます。

組織、世代、性別の垣根を超えた多様な人材の交流・連携によるオープンイノベーションを促進するとともに、最新のビジネス支援情報を収集できる環境により、ビジネスの成功を支援します。

◆ビジネスサポートファクトリー

https://minato-sansin.com/business-suport-factory/

クリエイター・デザイナー・エンジニアをはじめ、プロフェッショナルから初心者まで、多くの方にご利用いただける機材をご用意しています。フルカラー3Dプリンタなどの先端機器のご利用はもちろん、機器を活用したビジネス支援やクリエイティブコミュニティの形成を目指して、様々なイベントを企画していきます。

◆貸ホール・会議室等

https://minato-sansin.com/another/hole/

本イベントで使用するホールは貸出を行っています。

産業振興センター内にはホール、研修室、会議室等、様々な貸出施設があります。

＊利用例＊

区内団体がホール大（定員280名、広さ約216m2）を、

非営利目的で午後(13:00～17:00)の時間帯に利用する場合の利用料金は8,500円(税込)です。

【会社概要】

株式会社キャンパスクリエイトは、「お客様の課題解決をオープンイノベーションで実践する広域TLO」をスローガンに、国立大学法人電気通信大学TLOとして経済産業省・文部科学省の承認・認定TLOを受けるとともに、企業様の技術ニーズに対して解決可能な大学研究者を全国から探索する、あるいは大学の技術シーズに対して活用可能な企業様を探索しマッチングする産学官連携マッチング業務を実施しています。

また、企業様のオープンイノベーション支援として、企業様が関心を持っている技術分野において活用可能な大学の技術シーズを調査し、報告・ディスカッションを行いながら新規事業のテーマを固めていくコンサルティング業務などを行っています。

2021年1月27日にKAIKA Awards2020の特選紹介事例を受賞しており、従業員・組織が社会価値の創出に向けて一丸となって取り組む経営モデルを推奨しております。



※出典：PRTIMES KAIKA Awards 2020「特選紹介事例」を受賞いたしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000031052.html



2022年4月1日より港区立産業振興センターの指定管理者構成団体として、産業振興に取り組んでおります。

会社名：株式会社キャンパスクリエイト

代表者：代表取締役 高橋めぐみ

本社所在地：東京都調布市調布ヶ丘1-5-1 電気通信大学内

設立：1999年9月

事業内容：技術移転マネジメント事業、ソリューション事業、産業振興事業 等