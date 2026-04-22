【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】“好き”を貫く大人へ。清涼感とコクが交差する、新たな一皿「チョコミント・オン・ザ・シンパンケーキ」

リゾートトラスト株式会社

Timeless Luxury - 時を忘れ、時を超え、時を刻む - をブランドコンセプトにする、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、THE KAHALA Loungeにて、2026年5月1日（金）～31日（日）の期間限定で、「チョコミント・オン・ザ・シンパンケーキ」をご提供いたします。

THE KAHALA Loungeを代表するメニューの一つ、シンパンケーキは、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイで、62年前の開業当初に朝食ブッフェのメニューとして誕生いたしました。クレープから着想を得て、薄く（Thin）のばしたパンケーキ生地をロール状にした独自のスタイルは、ザ・カハラのシグネチャー。メープルバターの濃密なソースに漬け込んだ、風味豊かなパンケーキは、冷めてもおいしく食べられる、むっちりとした食感が特徴です。

今回ご用意するのは、そんなクラシックな味わいに、爽快感を重ねた一皿です。クラッシュしたココアクッキーのザクザクした食感、チョコミントアイスの清涼感、軽やかなホイップクリーム。それぞれの要素が重なり合うことで、ひと口ごとに表情を変える味わいをお楽しみいただけます。一見すると意外性のある組み合わせながら、メープルバターのコクとミントの清涼感は、互いを引き立て合う関係です。濃密な甘さに、すっと抜けるような爽やかさが重なることで、最後のひと口まで軽やかに楽しめる仕上がりとなりました。チョコミントは、その個性的な風味から、長く愛され続ける一方で、明確な“好み”を持つフレーバーでもあります。本メニューでは、その魅力を最大限に引き出しながら、上質なデザートとして再構築。定番とは異なる切り口で、シンパンケーキの新たな可能性をお届けいたします。

■「チョコミント・オン・ザ・シンパンケーキ」概要

【場所】THE KAHALA Lounge（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階）

【期間】2026年5月1日（金）～31日（日） 【時間】10:00～19:00（ラストオーダー）

【料金】5,313円（税サ込）

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/6170/

【お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00~17:00）

詳細を見る :https://thekahala.jp/yokohama/event/6170/

■THE KAHALA Loungeについて

柔らかな曲線を描く天井には、オーキッドの花をイメージしたクリスタルシャンデリアが輝き、クラシック・モダンな温かさで皆様を包み込みます。ハワイのコアの木をイメージしたウッディな空間で、窓の外に広がるみなとみらいの景色を楽しむ、贅沢な時間をご提供いたします。

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/dining/?lounge

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開 第一弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージです。

※仕入れ状況等により、内容・提供期間が変更となる場合がございます。