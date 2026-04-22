【関西初出店】”酒と盃″の専門店「今未」大阪旗艦店が クオーツ心斎橋内に2026年4月25日（土）オープン

selead group株式会社

selead group 株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：林直樹）は、厳選した高級酒（ワイン、ウイスキー、日本酒など）と、日本伝統工芸の酒器の専門店「今未（IMAMI）」の大阪旗艦店を、2026年4月25日（土）開業の「クオーツ心斎橋」内にオープンいたします。

象徴的な杉玉がお出迎え



『時代を超えて、価値あるものと出会う場所』 をコンセプトに、プレミアムレンジの高級酒と、江戸切子などの日本伝統工芸による酒器の逸品を取り扱う「今未」。

『BEYOND LUXURY～ひとつ先の豊かさ』を掲げる「クオーツ心斎橋」に出店する本店舗は、銀座店、GinzaNovo店に次いで、国内３店舗目となります。

本大阪旗艦店は、これまでで最も広い売場面積となり、希少な国産ウイスキーや日本酒、老舗工房や新進気鋭の作家による酒器など、日本のものづくりが生み出す逸品を、ギャラリーのような店内でゆったりとご覧いただけます。

今後は、美酒との時間をゆたかに彩る「酒肴（おつまみ）」の取り扱いも予定しております。タイムレスな価値やライフスタイルを提案するブランドとして、さらなる展開にご期待ください。

ウイスキーと江戸切子エントランスジャパニーズ・ウィスキーや日本酒、ワイン、伝統工芸品の酒器を展開

【ウイスキー】山崎、白州、響、竹鶴、イチローズモルトをはじめとする充実した日本ウィスキーに、店頭では滅多に見ることのない、世界の銘蒸溜所の希少なボトルも取り揃えております。

希少な日本ウイスキーも充実。贈答やコレクションにもお役立てください和装のスタッフが接客いたします

【ワイン】温度管理の行き届いたセラーには、300本を収蔵（最大収蔵時900本）。老舗からライジングスターまで、世界のワイン愛好家に人気の高い、希少価値の高いワインを取り揃えています。フランスのブルゴーニュ、ボルドー、シャンパーニュを中心に、ヨーロッパとニューワールドの各銘醸地を代表するハイエンドレンジのセレクション。

関西では他に例を見ない、プレミアムな価格帯に絞った品揃えです。

ワインセラー希少価値が高いボトルをメインに取り揃えております



【その他】日本酒、ブランデー、テキーラなど、それぞれのカテゴリーから人気の高いプレミアムなアイテムを厳選。（日本酒：楯の川酒造、農口尚彦研究所、nondoなど／コニャック：生産量の限られたプレステージ・コレクション／テキーラ：クラセアスールなど）

インバウンドの方がお探しの日本酒も充実

【酒器】東京を代表する伝統工芸品「江戸切子」を中心に、ショットグラスからお猪口、オールドグラス、ワイングラスまで、幅広いアイテムを取り揃えております。

江戸切子：巨匠が率いる老舗工芸所から次世代を担う新しい造り手まで、卓越した技術力に裏打ちされた逸品を揃えました。



ワイングラス：デザイン性に定評のある木村硝子、作家が手作業で絵付けを行った九谷焼をステムに用いた「鏑木商舗」のグラスもご用意しております。

江戸切子の美しい精緻なカット「時の流れ」を象徴する銅製のカウンター

店頭では、着物をまとったスタッフが、心を込めたおもてなしでお客様をお迎えします。免税対応も行っております。日・英・中での対応が可能で、海外からのお客様も安心してご利用いただけます。

店舗概要

店名 今未 クオーツ心斎橋店

住所 〒542-0081大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 B2F

電話 06-6121-2067（代表）

営業時間 10:00～20:00

定休日 １月１日及び２日（施設に準じる）

HP ht(https://imami-japan.com)tps://imami-japan.com(https://imami-japan.comInstagram)

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今未 銀座本店

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座7-10-5 1F

電話：03-5537-3309

営業時間：11:00 ～ 20:00

定休日：なし（12/31, 1/1 のみ 12:00～19:00）

銀座本店今未 GinzaNovo ロッテ免税店 東京銀座店

住所：〒104-0061東京都中央区銀座 5-2-1 GinzaNovo 8F

電話：03-6264-6860

営業時間：11:00～21:00

定休日：1/1と年1回の不定期休（施設に準じる）

会社概要

今未 GinzaNovo ロッテ免税店

selead group株式会社

酒類の国際貿易事業を中心に、酒類事業、食器事業、飲食店運営、飲食コンサルティング事業に取り組んでおります。日本を拠点に世界各地からの酒類輸出入業務を行い、コストパフォーマンスに優れた酒類から高級酒類まで幅広く取り扱っています。特に、希少価値の高いワインや高級ウィスキーなど、付加価値の高い酒類に対しても積極的に投資を行っています。

https://seleadgroup.co.jp