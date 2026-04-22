【関西初出店】”酒と盃″の専門店「今未」大阪旗艦店が クオーツ心斎橋内に2026年4月25日（土）オープン
selead group 株式会社（本社：東京都中央区 代表取締役：林直樹）は、厳選した高級酒（ワイン、ウイスキー、日本酒など）と、日本伝統工芸の酒器の専門店「今未（IMAMI）」の大阪旗艦店を、2026年4月25日（土）開業の「クオーツ心斎橋」内にオープンいたします。
象徴的な杉玉がお出迎え
『時代を超えて、価値あるものと出会う場所』 をコンセプトに、プレミアムレンジの高級酒と、江戸切子などの日本伝統工芸による酒器の逸品を取り扱う「今未」。
『BEYOND LUXURY～ひとつ先の豊かさ』を掲げる「クオーツ心斎橋」に出店する本店舗は、銀座店、GinzaNovo店に次いで、国内３店舗目となります。
本大阪旗艦店は、これまでで最も広い売場面積となり、希少な国産ウイスキーや日本酒、老舗工房や新進気鋭の作家による酒器など、日本のものづくりが生み出す逸品を、ギャラリーのような店内でゆったりとご覧いただけます。
今後は、美酒との時間をゆたかに彩る「酒肴（おつまみ）」の取り扱いも予定しております。タイムレスな価値やライフスタイルを提案するブランドとして、さらなる展開にご期待ください。
ウイスキーと江戸切子
エントランス
ジャパニーズ・ウィスキーや日本酒、ワイン、伝統工芸品の酒器を展開
【ウイスキー】山崎、白州、響、竹鶴、イチローズモルトをはじめとする充実した日本ウィスキーに、店頭では滅多に見ることのない、世界の銘蒸溜所の希少なボトルも取り揃えております。
希少な日本ウイスキーも充実。贈答やコレクションにもお役立てください
和装のスタッフが接客いたします
【ワイン】温度管理の行き届いたセラーには、300本を収蔵（最大収蔵時900本）。老舗からライジングスターまで、世界のワイン愛好家に人気の高い、希少価値の高いワインを取り揃えています。フランスのブルゴーニュ、ボルドー、シャンパーニュを中心に、ヨーロッパとニューワールドの各銘醸地を代表するハイエンドレンジのセレクション。
関西では他に例を見ない、プレミアムな価格帯に絞った品揃えです。
ワインセラー
希少価値が高いボトルをメインに取り揃えております
【その他】日本酒、ブランデー、テキーラなど、それぞれのカテゴリーから人気の高いプレミアムなアイテムを厳選。（日本酒：楯の川酒造、農口尚彦研究所、nondoなど／コニャック：生産量の限られたプレステージ・コレクション／テキーラ：クラセアスールなど）
インバウンドの方がお探しの日本酒も充実
【酒器】東京を代表する伝統工芸品「江戸切子」を中心に、ショットグラスからお猪口、オールドグラス、ワイングラスまで、幅広いアイテムを取り揃えております。
江戸切子：巨匠が率いる老舗工芸所から次世代を担う新しい造り手まで、卓越した技術力に裏打ちされた逸品を揃えました。
ワイングラス：デザイン性に定評のある木村硝子、作家が手作業で絵付けを行った九谷焼をステムに用いた「鏑木商舗」のグラスもご用意しております。
江戸切子の美しい精緻なカット
「時の流れ」を象徴する銅製のカウンター
店頭では、着物をまとったスタッフが、心を込めたおもてなしでお客様をお迎えします。免税対応も行っております。日・英・中での対応が可能で、海外からのお客様も安心してご利用いただけます。
店舗概要
店名 今未 クオーツ心斎橋店
住所 〒542-0081大阪市中央区南船場3-12-14 クオーツ心斎橋 B2F
電話 06-6121-2067（代表）
営業時間 10:00～20:00
定休日 １月１日及び２日（施設に準じる）
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今未 銀座本店
住所：〒104-0061 東京都中央区銀座7-10-5 1F
電話：03-5537-3309
営業時間：11:00 ～ 20:00
定休日：なし（12/31, 1/1 のみ 12:00～19:00）
銀座本店
今未 GinzaNovo ロッテ免税店 東京銀座店
住所：〒104-0061東京都中央区銀座 5-2-1 GinzaNovo 8F
電話：03-6264-6860
営業時間：11:00～21:00
定休日：1/1と年1回の不定期休（施設に準じる）
今未 GinzaNovo ロッテ免税店
会社概要
selead group株式会社
酒類の国際貿易事業を中心に、酒類事業、食器事業、飲食店運営、飲食コンサルティング事業に取り組んでおります。日本を拠点に世界各地からの酒類輸出入業務を行い、コストパフォーマンスに優れた酒類から高級酒類まで幅広く取り扱っています。特に、希少価値の高いワインや高級ウィスキーなど、付加価値の高い酒類に対しても積極的に投資を行っています。
https://seleadgroup.co.jp