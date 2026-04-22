ランコム グローバル アンバサダーにデミ・ムーアが就任

日本ロレアル株式会社Photo: Amy Troost for Lancôme

ランコムは、そのしなやかな強さ、勇敢さ、そして前向きな意志で世界中を魅了し、世界的な俳優でありプロデューサー、ニューヨーク・タイムズ紙のベストセラー作家としても活躍するデミ・ムーアを、新たなグローバル アンバサダーとして迎えます。彼女は、人生のあらゆるステージにおいて、ランコムが大切に考える「自らの意志で『前を向く』ことを選択する姿勢」を体現する存在です。

スキンケア、メイクアップ、フレグランスの分野で進化を牽引し続けるブランドであるランコムは、「前を向く勇気」という哲学のもとに、先進的かつポジティブなエネルギーを原動力としています。その象徴的な表現は、既存の枠にとらわれず、自分らしく前向きに生きる世界中の女性たちと深く共鳴する、エフォートレスなフランス流の女性らしさです。

不朽の芸術的パワー

現代文化のアイコンであるデミ・ムーアは、50年にわたるキャリアの中で、揺るぎない勇気と信念を持って変化を恐れず、新しい自分へとアップデートし続けてきました。『ゴースト/ニューヨークの幻』、『ア・フュー・グッドメン』、『幸せの条件』、『G.I.ジェーン』といった伝説的な役柄から、コラリー・ファルジャ監督による最近の受賞作『サブスタンス』での演技に至るまで、彼女は常に挑戦し、自らを高め、変容させる作品を選んできました。『サブスタンス』での演技は、ゴールデングローブ賞、SAG（全米映画俳優組合賞）、クリティクス・チョイス・アワードを受賞したほか、英国アカデミー賞（BAFTA）やアカデミー賞主演女優賞にもノミネートされました。

最近では大ヒットシリーズ『ランドマン』のシーズン2に復帰し、すでにシーズン3への更新も決定しています。また、5月の全米劇場公開に先駆け、テキサス州オースティンで開催されたSXSWでワールドプレミア上映されたNeon制作、ブーツ・ライリー監督の『I LOVE BOOSTERS』に出演。さらに、ロジャー・ロス・ウィリアムズ監督の『STRANGE ARRIVALS』でコールマン・ドミンゴと共演することも決まっています。

プロデューサー、ベストセラー作家、そして不朽の文化的影響力を持つデミ・ムーアは、芸術、勇気、そして自己決定の精神が交差する場所に立っています。

徹底した自己受容

「ランコムは、単なる表面的なものではない、あらゆるレベルの美しさを象徴しています。それは進歩であり、可能性の科学であり、女性には人生のあらゆるステージにおいて、美しく、前を向いて生きる権利があるという信念です。自分自身を受け入れることを学ぶのは一つの旅（ジャーニー）であり、同じ精神を称えるブランドと提携できることを光栄に思います。美とはセルフケア、セルフラブ、そして自己受容の行為であり、私たちのパートナーシップを通じてそれを体現したいと願っています」 ― Demi Moore（デミ・ムーア）

「デミ・ムーアを『ランコム グローバル アンバサダー』に迎えられることを心から嬉しく思います。真のパイオニアであるデミは、驚くべきしなやかな強さを体現しており、常に勇気と信念を持って自らの道を切り拓いてきました。人生のあらゆる段階における自己決定の形としての彼女の美のビジョンは、ランコムと深く共鳴します。私たちは、彼女の堂々とした女性らしさと、妥協することなく周囲にインスピレーションを与える能力を賞賛しています。自らの歩みのすべての章を受け入れ、年齢や力に関する従来の物語に挑戦するデミの姿には強さがあります。彼女は決して予測可能な道を歩むことはありませんでした。彼女の絶え間ない進化は、経験が美しさを損なうものではなく、むしろ豊かにするものであることを証明しています」 ― Vania Lacascade（ランコム グローバル ブランド プレジデント）

女性の強さに対する明確で力強い視点をもたらすデミ・ムーアは、ゾーイ・サルダナ、ジュリア・ロバーツ、オリヴィア・ロドリゴ、クリスティ・ターリントン、イザベラ・ロッセリーニ、アヤ・ナカムラ、ヴァネッサ・カービーらといった、多彩で個性豊かなグローバル アンバサダーたちの仲間に加わります。

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムはこれまで、スキンケア、メイクアップ、フレグランスにおける先駆的な進化を通じて、常に美を再定義し続けてきました。そのブランド哲学の中心にあるのは、いかなる時も未来を信じ、自らの手で道を切り拓く「前を向く勇気(Fearless Optimism) 」です。その歴史は、美しさへの飽くなき探求と、未来を切り拓く革新の歴史でもあり、世界中の女性が自信を持って自らの美しさを愛し、その強さを分かち合えるよう、女性一人ひとりの人生をエンパワメントしていくことを使命としています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp