コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス2026 in 大阪 出展のお知らせ

ギグワークス株式会社

ギグワークスクロスアイティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小島 正也、ギグワークス株式会社の子会社）は、2026年5月27日（水）・28日（木）に開催される「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2026 in 大阪 (第19回)」に出展いたします。

本展示会では、「AIで進化する！CRMを中核としたセンター業務トータルソリューション」をテーマに、顧客応対前・応対中・ACW（事後処理）・SV支援にいたる全業務領域をカバーする、AI搭載型CRMソリューションをご紹介し、企業様が抱えるコールセンター運営の課題解決を支援いたします。

ブースの見どころ

「オペレーターの負担を減らしたい」「ACWを短縮したい」「SVの支援体制を強化したい」-- そんな現場の切実な課題を、AI搭載CRMが解決に導きます。

ブースでは、ボイスボットや音声認識、自動要約、FAQ自動生成など、業務フローに沿った各機能の活用法をデモンストレーションを交えてご紹介いたします。コールセンターの専門家が、貴社の課題に合わせた最適なシステム構成と解決策をご提案します。

こんな方におすすめです

・オペレーターの採用難や早期離職、定着率の低さに悩んでいる

・簡単な質問はAIで自動完結させ、オペレーターは人にしかできない高度な対応に集中させたい

・お客様対応後の履歴入力や要約など、後処理（ACW）に時間がかかっている

・SV（管理者）の業務負担（教育、品質モニタリング、FAQの更新など）を軽減したい

・既存の電話設備（PBX/CTI等）を活かしながら、無理なく最新AI・CRMを導入したい

事例＆ソリューションセミナー

5月28日（木）11:35～12:20 【F-13】

呼量削減からACW短縮・SV支援まで！現場を救うCRM



～お客様の自己解決からAIによる応対・要約支援、SVのFAQ生成まで一気通貫で効率化する最新運営術～

効率化を進めると応対品質が下がる、というジレンマはありませんか。

本講演では、生産性向上と顧客体験の向上を両立するデジタル基盤の構築法を解説します。



AIボイスボットでの自己解決促進や、リアルタイム音声認識による新人オペレータの応対支援、

自動要約によるACW短縮まで。実際のシステム画面を交え、テクノロジーで「顧客に寄り添う時間」を創出する新しいCRMの活用術をご紹介します。

■スピーカー

ICTソリューション製品統括 原田 康平

入社後、損害保険業界における自社パッケージシステムの導入プロジェクト等に従事。現場業務の改善を通して、深い業務知見とシステム導入ノウハウを培う。オペレーターやSVが直面する実務上の課題に触れ、業務効率の向上および負担軽減の必要性を痛感。現在は、AI技術やパッケージシステムを活用して実務課題の解決をデザインするアプローチにより、業務改善の新たな形を探求している。

事例＆ソリューションセミナーのお申し込み（無料）はこちら

https://crm.callcenter-japan.com/form/imj-event/cco2026/seminar/#F-13

出展サービス

・コールセンターCRMシステム「デコールCC.CRM」

・フィールドサポート向けCRMシステム「デコールField Support」

・リアルタイム音声認識オプション

・FAQ自動生成オプション

・アウトバウンドオプション

・アウトソーサーオプション

・AI議事録生成サービス「いきなり議事録」

「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス」について

コールセンター/カスタマーサポート業界に贈る一大イベント



AIエージェント、生成AI、音声認識など注目技術を活用した最新ソリューションの展示をはじめ、センターの運用事例や有識者によるセミナー、パネルディスカッションなど、多数のプログラムで構成されるコールセンター/カスタマーサポート業界に向けた一大イベントです。顧客応対の現在地と、これからのコールセンターの姿を描くための課題解決のヒントをご提供します。

開催概要

会期：2026年5月27日（水）・28日（木） 10:00-17:30

会場： マイドームおおさか https://www.mydome.jp/organizer/access/

主催：株式会社リックテレコム 、インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

参加：無料（※ご来場には事前の無料登録が必要です）

公式サイト：https://www.callcenter-japan.com/osaka/

コールセンター/CRM デモ&コンファレンス への事前登録（無料）は、こちら

https://crm.callcenter-japan.com/form/imj-event/cco2026/

【 ギグワークス株式会社 】

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

【 ギグワークスクロスアイティ株式会社 】

商号：ギグワークスクロスアイティ株式会社

所在地：東京都港区

事業内容： ITコンサルティングサービス、ソフトウェア開発・パッケージの企画・開発・販売、システムインテグレーション、システム・エンジニアリング開発受託・スタッフ支援サービス

コーポレートサイト：https://gigxit.co.jp/

「ICTを通じてお客様に最良・最大の価値を提供する」を企業ビジョンに掲げ、コンサルティングやシステム開発・クラウド開発、AIを活用したクラウドサービスの開発および販売を事業の中核とする。経営の課題抽出からソリューション提案に至るまで、包括的な支援を提供する。

【本リリースに関するお問合せ】

ギグワークスクロスアイティ株式会社 担当：梅田・佐藤

メールアドレス：pr@gigxit.co.jp

営業時間：平日9時-18時

※本リリースに掲載する社名等は、各社の商標または登録商標です。