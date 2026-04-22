【@cosme NAGOYA】ドライシャンプーの可能性をアップデート！瞬間で髪質を整えるBatisteの期間限定体験イベント開催

株式会社グラフィコ

株式会社グラフィコ（代表取締役：マイケル・リード）が展開する、世界累計出荷本数3億4000万本※1のドライシャンプーブランド「Batiste（バティスト）」は、2026年4月29日（水・祝）から5月26日（火）までの4週間、@cosme NAGOYAにて期間限定展開および体験イベントを開催します。本イベントでは、バティストのドライシャンプーを実際に試しながら、瞬間※2で髪の質感が変わる“髪質※3アプデ体験”を楽しめます。さらに、イベント期間中は商品を1本購入するごとに、齊藤なぎささんのオリジナルトレーディングカードを1枚プレゼント。体験と購入、両方を楽しめる期間限定のイベントです。ぜひこの機会に@cosme NAGOYAへお立ち寄りください。

※1 2022年1月から2025年3月末時点までのバティストブランドシリーズ累計。自社調べ。 企画品・自社オンラインショップを含む出荷数。※2 スタイリング効果による。※3 髪表面の質感のこと。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=aTIOL6PUqiE ]

＊髪質アプデサロン コンセプトムービー ※髪質…髪表面の質感のこと。

イベント概要

・開催期間：2026年4月29日（水・祝）～5月26日（火）

※スタッフご案内日：4月29日（水・祝）、5月2日（土）～4日（月・祝）、9日（土）・10日（日）、16日（土）・17日（日）、23日（土）・24日（日）

・開催場所：@cosme NAGOYA

・住所：〒450-6605 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 タカシマヤ ゲートタワーモール 5F

・営業時間：10:00～20:00

【展開商品】

・バティスト ドライシャンプー ブラッシュブロッサム 90g

・バティスト ドライシャンプー タンジェリンツイスト 90g

・バティスト ドライシャンプー フレグランスフリー 90g

・バティスト ドライシャンプー オーバーナイト 120g

・バティスト ドライシャンプー ボリューム 120g

イベント内容

１.瞬間※1で、髪の手触りが変わる「髪質※2アプデ体験」

バティストのドライシャンプーは、ベタつきをオフするだけでなく、サラサラ感やまとまり感など、髪の質感を瞬間で整えることができるアイテムです。

本イベントでは、テスターを使用し、

・ベタつきがオフされるだけでなく、サラサラ、まとまる仕上がり

・前髪やおくれ毛の印象の変化

などを、その場で体感していただけます。

“使った瞬間に違いがわかる”バティストならではの髪質※2アプデ感を、ぜひ店頭でお試しください。

イベント期間中の一部日程には、入店スタッフが店頭に立ち、髪質※2アプデ体験をより実感していただくためのポイントをご案内します。香りや仕上がりの違い、シーン別の取り入れ方など、体験をより楽しむためのサポートを行います。

※1 スタイリング効果による。※2 髪表面の質感のこと。

２.齊藤なぎささんオリジナルトレカがもらえる

対象商品を1本ご購入いただいた方に先着で「齊藤なぎさ限定オリジナルトレカ」を1枚プレゼントいたします。限定未公開オフショットのトレカをぜひチェックしてください。（なくなり終了）

レシート応募で直筆サイン＆当選者お名前入りチェキやなぎささんチャーム付きコームなどが合計30名に当たる抽選キャンペーンも実施中です。

詳細はキャンペーンサイトをご覧ください。

https://campaign.batiste.jp/sweet2026

バティストについて

「Batiste（バティスト）」は1970年にイギリスで誕生して以来、独自の優れた技術により、髪を理想の状態に導いてきたドライシャンプーブランド。世界累計出荷本数は3億4,000万本※1、世界90か国以上※2で愛されています。近年、美容大国・韓国のヘルス＆ビューティストアチェーン「オリーブヤング」において1,300店舗で販売（2025年3月現在）。オンラインチャネルやコンビニエンスストアでも販売されており、韓国でも大人気のヘアケアアイテムです。

日本では、2025年5月、まとまりを求めるアジア人の髪質に合わせて開発されたラインアップを

世界最速で発売。朝のスタイリング前やお出かけ先、寝る前など1日中使用でき、髪を瞬間※3で

まるで髪質※4が変わったかのようにアップデート。 “リフレッシュ”だけではない、今までにない

ドライシャンプーの新価値を提案してまいります。

※1 2022年1月から2025年3月末時点までのバティストブランドシリーズ累計。自社調べ。 企画品・自社オンラインショップを含む出荷数。

※2 2025年4月現在 ※3 スタイリング効果による。※4 髪表面の質感のこと。

【ブランドサイト】https://www.batiste.jp/

【公式X】@BatisteJapan(https://x.com/BatisteJapan)

【公式Instagram】btst_jp(https://www.instagram.com/btst_jp/)

株式会社グラフィコ 会社概要

株式会社グラフィコ

化粧品、日用雑貨、健康食品を製造販売、輸入販売するメーカーです。

1996年にデザイン・企画会社として設立。大手化粧品メーカー、食品メーカーなどの商品企画、プロモーション企画、パッケージデザイン、広告コミュニケーションにて培ったノウハウを武器に、2004年に自社商品を発売し、メーカーへと業態転換を行いました。以降、女性向け商品を中心に多くのヒット商品を市場へ送り出しています。2024年、Church＆Dwight社（ニューヨーク証券取引所上場）100％子会社化。



【企業サイト】www.graphico.co.jp



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