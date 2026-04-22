【わかる！すぐに使える！ChatGPT入門】『60歳からのChatGPT 　暮らしが変わる100の便利術』で、毎日が驚くほどラクになる

株式会社扶桑社『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』

いま話題のChatGPTってなに？ どう使うの？ 何をしてくれるの？ 安全なの？

そんな疑問を持つ60歳以上のAI初心者の方へ。

文章作成から始まり、家事、お金の相談、健康管理、脳トレまでとあらゆる分野において、

ChatGPTを使うことで生活を豊かにするやさしい入門書です。

■新聞記事を読みやすくまとめてほしい

■家計の見直しを手伝ってほしい

■冷蔵庫の中身から献立を提案してほしい

■ダイエットコーチになってほしい

■招待状に添えるイラストを描いてほしい

■頭の体操になるなぞなぞを出してほしい

など、「暮らしの中で何ができるのか」にフォーカスし、

コピー＆ペーストするだけで使える、暮らしが変わる便利術100選を厳選して収録しています！

【目 次】【書誌情報】

タイトル：『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』

定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）

発行：扶桑社

発売日：2026年4月27日（月）

ISBN：978-4594103002

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4594103006

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◆記事化など本書に関するお問い合わせ

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