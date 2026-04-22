【わかる！すぐに使える！ChatGPT入門】『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』で、毎日が驚くほどラクになる
株式会社扶桑社
『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』
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『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』
いま話題のChatGPTってなに？ どう使うの？ 何をしてくれるの？ 安全なの？
そんな疑問を持つ60歳以上のAI初心者の方へ。
文章作成から始まり、家事、お金の相談、健康管理、脳トレまでとあらゆる分野において、
ChatGPTを使うことで生活を豊かにするやさしい入門書です。
■新聞記事を読みやすくまとめてほしい
■家計の見直しを手伝ってほしい
■冷蔵庫の中身から献立を提案してほしい
■ダイエットコーチになってほしい
■招待状に添えるイラストを描いてほしい
■頭の体操になるなぞなぞを出してほしい
など、「暮らしの中で何ができるのか」にフォーカスし、
コピー＆ペーストするだけで使える、暮らしが変わる便利術100選を厳選して収録しています！
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【書誌情報】
タイトル：『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』
定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）
発行：扶桑社
発売日：2026年4月27日（月）
ISBN：978-4594103002
■Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4594103006
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