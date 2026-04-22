【わかる！すぐに使える！ChatGPT入門】『60歳からのChatGPT 　暮らしが変わる100の便利術』で、毎日が驚くほどラクになる

写真拡大 (全7枚)

株式会社扶桑社

『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』


いま話題のChatGPTってなに？　どう使うの？　何をしてくれるの？　安全なの？



そんな疑問を持つ60歳以上のAI初心者の方へ。


文章作成から始まり、家事、お金の相談、健康管理、脳トレまでとあらゆる分野において、


ChatGPTを使うことで生活を豊かにするやさしい入門書です。



■新聞記事を読みやすくまとめてほしい


■家計の見直しを手伝ってほしい


■冷蔵庫の中身から献立を提案してほしい


■ダイエットコーチになってほしい


■招待状に添えるイラストを描いてほしい


■頭の体操になるなぞなぞを出してほしい



など、「暮らしの中で何ができるのか」にフォーカスし、


コピー＆ペーストするだけで使える、暮らしが変わる便利術100選を厳選して収録しています！









【目　次】




【書誌情報】

タイトル：『60歳からのChatGPT 暮らしが変わる100の便利術』


定価：1,540円（本体1,400円＋税10%）


発行：扶桑社


発売日：2026年4月27日（月）


ISBN：978-4594103002



■Amazon


https://www.amazon.co.jp/dp/4594103006


■楽天ブックス


https://books.rakuten.co.jp/rb/18595202/



◆記事化など本書に関するお問い合わせ


株式会社扶桑社 宣伝PR宛


senden@fusosha.co.jp