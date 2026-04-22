【なか卯】7種のスパイスを使用した麻辣だれが決め手！なか卯が「痺辛麻辣(シビカラマーラー)冷やし担々うどん」を新発売！

株式会社ゼンショーホールディングス株式会社なか卯（代表取締役社長：池松 博誠 本社：東京都港区）が展開する丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は、4月28日（火）AM11:00より、「痺辛麻辣(シビカラマーラー)冷やし担々うどん」を販売します。

なか卯では、夏の定番「冷やし担々うどん」を今年も販売しています。今回は、痺れる辛さと濃厚な味わいをよりお楽しみいただける「痺辛麻辣冷やし担々うどん」が登場します。

「冷やし担々うどん」に、シャキシャキ食感の白髪ねぎと、クミンや八角などの7種類のスパイスを使用した麻辣だれをトッピングしました。旨辛な担々うどんに、白髪ねぎの程よい辛みや、麻辣だれの痺れる辛さとコクがプラスされたやみつきになる本格四川風の味わいに仕上げています。辛いものがお好きな方にも、これからの暑くなる時期に刺激的な一杯をお求めの方にもおすすめの商品です。

同時に、つるりとしたのど越しが特長の二八そばを使用した「痺辛麻辣冷やし担々そば」や、こだわり卵の温たまをのせた「温たま痺辛麻辣冷やし担々うどん」「温たま痺辛麻辣冷やし担々そば」も登場します。

ぜひこの機会に、お近くのなか卯の店舗やご家庭で、「痺辛麻辣冷やし担々うどん」をお楽しみください。

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※ 価格は全て税込です。

※ 一部店舗は価格が異なります。

※ お持ち帰りが可能です。

※ 446店舗で販売予定です。（4月22日時点）