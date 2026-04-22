ドイツ発のペアレンティング用品ブランド 「CYBEX」 プラチナムライン 新モデル発表

CTP JAPAN株式会社

ドイツ生まれのペアレンティング用品ブランド CYBEX（サイベックス）（CTP JAPAN 株式会社 本社所在地：東京都渋谷区）は、ブランドの象徴であるプラチナムラインのベビーカー「e-PRIAM - Style（eプリアム スタイル）」「PRIAM - Style（プリアム スタイル）」「MIOS - Style（ミオス スタイル）」「COŸA - Style（コヤ スタイル）」を刷新し、新モデルとして発売いたします。そしてこのたびのモデルチェンジに伴い、日本市場におけるシェア拡大を背景として、日本におけるさらなる安全性の向上を目的に、 CYBEXは本年度新しく発売するストローラー（ベビーカー）から順次、一般財団法人 製品安全協会が昨年新設した安全基準（SG基準ベビーカーEN型）の認証を取得しています。上記4機種も全て認証を取得致しました。

新発売

Mios/Coya Fold Carry Cot - Style

2026年モデルを象徴するアップデートのひとつが、新発売の「Mios/Coya Fold Carry Cot」です。このキャリーコットは、MIOS - StyleとCOŸA - Styleのフレームに装着した状態でも、単体でも、わずか数秒で半分に折りたたむことが可能です。これにより、車のトランクや自宅での収納が劇的にスムーズになり、新生児からの快適な移動と利便性を両立させました。なお、Mios/Coya Fold Carry CotはMIOS - StyleおよびCOŸA - Styleに装着可能ですが、e-PRIAM - Style／PRIAM - Styleへの装着は対応しておりません。

Mios/Coya Fold Carry Cotの主な特徴

特徴１.：革新的な折りたたみ機能

フレームに装着したまま半分に折りたたみ可能。収納と持ち運びが容易に。

Mios/Coya Fold Carry CotはMIOS - StyleとCOŸA - Styleに装着が可能で、どちらのベビーカーでも折り畳みが可能です。

特徴２.：プレミアムな快適性

広々とした内部空間と、通気性に優れたソフトフォームマットレスを採用。

特徴３.：パノラマビュー

お子さまの視界を広げ、通気性を確保するパノラマビューウィンドウを搭載。

各モデルの進化：デザインと機能性の融合

e-PRIAM - Style

e-PRIAM - Styleは、その革新的な電動アシスト機能を維持しつつ、さらなる進化を遂げました。テクノロジーとデザインが調和し、あらゆる道をスムーズかつエレガントに移動できます。主なアップデートは以下の通りです。

XXLサンキャノピー: 従来比で20%カバー範囲が拡大し、様々な天候下でお子さまをしっかりと保護します。

レッグレスト: ファブリック素材でカバーされ、全体のデザインとの調和を高めています。

フットレスト: フレーム一体型となり、お子さまの成長に合わせた最適な姿勢をサポートします。

精巧なステッチとエンボスロゴ: 目に見えない細部にまでこだわり、精巧なステッチワークやさりげなく配されたエンボスロゴが、CYBEX Platinumラインの品質とクラフトマンシップを物語ります。

PRIAM - Style

CYBEX PLATINUMラインの象徴であるPRIAM - Styleは、洗練されたデザインと卓越した快適性をさらに進化させました。今回のデザインアップデートにより、ブランドの世界観をより鮮明に体現します。また、親子での移動時間を、これまでにないラグジュアリーな体験へと昇華させる主なアップデートは以下の通りです。

XXLサンキャノピー: 従来比で20%カバー範囲が拡大し、様々な天候下で赤ちゃんをしっかりと保護します。

レッグレスト: ファブリック素材でカバーされ、全体のデザインとの調和を高めています。

フットレスト: フレーム一体型となり、お子さまの成長に合わせた最適な姿勢をサポートします。

精巧なステッチとエンボスロゴ: 目に見えない細部にまでこだわり、精巧なステッチワークやさりげなく配されたエンボスロゴが、CYBEX Platinumラインの品質とクラフトマンシップを物語ります。

新たなカラー：ブラックに加えてベージュが登場。また、今回のモデルからショッピングバスケットとシートカラーを同色に統一。

MIOS - Style

都市生活に最適なMIOS - Styleは、そのコンパクトさと機動性を保ちながら、デザインと機能性をアップデートしました。ブランドの世界観をより鮮明に体現するデザインアップデートと、都会をスタイリッシュに移動する親子のために完成度を高めた主なアップデートは以下の通りです。

対面折りたたみ機能: 対面時でもそのまま折りたためるようになり、利便性が向上しました。

XXLサンキャノピー: 従来比で25%カバー範囲が拡大し、日差しや風から赤ちゃんを守ります。

新しいハンドルとバンパーバー: 上質なレザーデザインが採用され、より洗練された質感を提供します。

レッグレスト: ファブリック素材でカバーされ、全体のデザインとの調和を高めています。

フットレスト: フレーム一体型となり、お子さまの成長に合わせた最適な姿勢をサポートします。

精巧なステッチとエンボスロゴ: 目に見えない細部にまでこだわり、精巧なステッチワークやさりげなく配されたエンボスロゴが、CYBEX Platinumラインの品質とクラフトマンシップを物語ります。

カラーバリエーションの一新: 最新のトレンドを取り入れつつ、CYBEXのアイデンティティを際立たせるカラーパレットへと一新しました。

Mios/Coya Fold Carry Cot対応：新生児期からの使用に対応し、都市生活に適した使い勝手を備えています。

COŸA - Style

超コンパクトなトラベルベビーカーCOŸA - Styleは、その携帯性と快適性をさらに進化させました。ブランドの世界観をより鮮明に体現するデザインアップデートと、＊機内持ち込み可能なサイズにまで折りたためる機能により、「妥協なきトラベルアイコン」としての地位を確立する主なアップデートは以下の通りです。

＊「機内持ち込み可否およびサイズ規定は航空会社によって異なります。ご利用前に各航空会社へご確認ください。」

サンキャノピー: 従来比で20%カバー範囲が拡大し、日差しや風から赤ちゃんを守ります。

レッグレスト: 長さが50%長くなったことで、長時間の移動でもお子さまがゆったりと過ごせるようになりました。

操作性: 片手での折りたたみ・展開がさらに最適化され、よりスムーズな操作が可能です。

新しいハンドル: 上質なレザーデザインが採用され、旅のスタイルを一層引き立てます。

精巧なステッチとエンボスロゴ: 目に見えない細部にまでこだわり、精巧なステッチワークやさりげなく配されたエンボスロゴが、CYBEX Platinumラインの品質とクラフトマンシップを物語ります。

カラーバリエーションの一新: 最新のトレンドを取り入れつつ、CYBEXのアイデンティティを際立たせるカラーパレットへと一新しました。

取り外し可能なシートユニット: Mios/Coya Fold Carry CotやCYBEXのベビーシートの取り付けもスムーズに行えます。

伊勢丹新宿店 先行発売情報

本コレクションの発売を記念し、伊勢丹新宿店にて先行予約を実施いたします。

タイトル： THE NEW LUXURY OF TRAVEL POP-UP STORE

場所：伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク／ザ・ステージ#6

会期：2026年5月6日（水）~5月19日（火）

内容：2026年最新モデルの展示および先行予約

特典：ストローラーお手入れサービス

POPUP会期中に「e-PRIAM - Style」「PRIAM - Style」「MIOS - Style」「COŸA - Style」をご購入いただいたお客様を対象に、後日、対象製品を伊勢丹新宿店へお持ち込みいただくことで、シートカバーの掃除やタイヤの汚れ拭き取りなどのメンテナンスサービスを無償でご提供いたします。

【商品概要】

商品名 ： Mios/Coya Fold Carry Cot（ミオス/コヤ フォールドキャリーコット）

カラー ： セピアブラック

対象 ： 新生児～６ヶ月頃まで（体重9kg以下）

■サイズ ： 〈開〉W440mm／D810mm／H550mm

〈閉〉W440mm／D550mm／H200mm

■価格 ： 50,000円（税込55,000円）

■本体重量 ： 5.3kg（付属品除く）

■付属品 ：専用レインカバー、COŸA専用アダプター、専用サンセイル

商品名 ： e-PRIAM - Style（eプリアム スタイル）

カラー ： 〈フレーム&シート〉 ローズゴールド

〈シートパック〉 セピアブラック、コージーベージュ

対象 ： 生後1ヵ月～4歳頃まで（体重22kg以下）

■サイズ ： 〈開〉W600mm／D840-935mm／H1000-1090mm

〈閉〉自立収納時 W600mm／D310mm／H880mm

■商品URL ：https://cybex-japan.com/pages/epriam-style

■価格 ： 〈フレーム&シート〉190,000円（税込209,000円）

〈シートパック〉30,000円（税込33,000円）

■本体重量 ： 15.2kg（フレーム&シート + シートパック）

■付属品 ： 専用カーシートアダプター、専用レインカバー、専用バッテリー

■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。

商品名 ： PRIAM - Style（プリアム スタイル）

カラー ： ローズゴールド（フレーム&シート）×セピアブラック（シートパック）

ローズゴールド（フレーム&シート）×コージーベージュ（シートパック）

※あらかじめカラーコンビネーションを設定した、2種類のカラーラインナップを展開します。

対象 ： 生後1ヵ月～4歳頃まで（体重22kg以下）

■サイズ ： 〈開〉W600mm／D830-920mm／H990mm-1090mm

〈閉〉自立収納時 W600mm／D315mm／H850mm

■商品URL ：https://cybex-japan.com/pages/priam-style

■価格 ： 140,000円（税込154,000円）

■本体重量 ： 12.9kg（付属品除く）

■付属品 ： 専用カーシートアダプター、専用レインカバー

■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。

商品名 ： MIOS - Style（ミオス スタイル）

カラー ： ローズゴールド（フレーム&シート）×セピアブラック（シートパック）

ローズゴールド（フレーム&シート）×コージーベージュ（シートパック）

ローズゴールド（フレーム&シート）×オフホワイト（シートパック）

ローズゴールド（フレーム&シート）×ココナッツブラウン（シートパック）

※あらかじめカラーコンビネーションを設定した、４種類のカラーラインナップを展開します。

対象 ： 生後1ヵ月～4歳頃まで（体重22kg以下）

■サイズ ： 〈開〉W500mm／D840-920 mm／H965-1085 mm

〈閉〉自立収納時 W500mm／D300mm／H650mm

■商品URL ：https://cybex-japan.com/pages/mios-style

■価格 ： 100,000円（税込110,000円）

■本体重量 ： 9.8kg

■付属品 ： 専用カーシートアダプター、専用レインカバー

■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。

商品名 ： COŸA - Style（コヤ スタイル）

カラー ： ローズゴールドフレーム×セピアブラック

ローズゴールドフレーム×コージーベージュ

ローズゴールドフレーム×ココナッツブラウン

対象 ： 生後1ヵ月～4歳頃まで（体重22kg以下）

■サイズ ： 〈開〉W450mm／D825mm／H1060mm

〈閉〉自立収納時 W450mm／D535mm／H220mm

■商品URL ：https://cybex-japan.com/pages/coya-style

■価格 ： 75,000円（税込82,500円）

■本体重量 ： 7.3kg（コンフォートインレイ、肩ベルトパッド除く）

■本製品は、日本の製品安全協会が定めた安全基準（SG基準）に適合した製品です。

＜CYBEX（サイベックス）について＞ CYBEXは、安全性・デザイン性・機能性が世界で高く評価されている、ドイツのペアレンティング（ベビー用品）ブランドです。Design（ユニークなデザイン）・Safety（卓越した安全性とクオリティ）・Function（インテリジェントな機能性）という３つの柱を重視した製品開発（＝CYBEX D.S.F. Innovation Principle）は、安全性に対する数々の高い公的評価や、デザインに関する数多くの受賞につながっています。

＜CTP JAPAN株式会社について＞ CTP JAPAN株式会社は、日本のペアレンツに最適化された製品を確実にお届けするために設立された専門商社で、CYBEX製品の「正規輸入総代理店」です。

サイベックス公式ホームページ：https://cybex-online.com/ja-jp