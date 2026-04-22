韓国発ラグジュアリービューティーブランド、Sulwhasoo（雪花秀/ソルファス）を体験する特別な1週間

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表：羅政均）が展開する、韓国発ラグジュアリービューティーブランド『Sulwhasoo（ソルファス）』が、5/6（水）～５/12 (火)に開催するポップアップストア「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」の詳細が決定しました。高麗人参研究へのこだわりと独自の美意識 が融合した美しい空間で珠玉のエイジングケア*をご堪能いただけます。

▽2大シグニチャー製品に加え、注目のセットも発売

今回のポップアップストアで展開される60年の高麗人参科学の魅力を体感できる空間「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」では、2大シグニチャー製品、潤燥（ユンジョ）ファーストケア アクティブセラム、そして滋陰生（ジャウムセン）コンセントレート ジンセン リジュブネイティング クリームといったブランドのエッセンスを込めた製品はもちろん、肌の基本を整えるエッセンシャルセット、紫外線から肌を守るサンベクライン、そして肌の老廃物をやさしく除去するクレンジングラインまで、Sulwhasoo（ソルファス）の幅広いラインナップを一堂でご覧いただけます。

Sulwhasoo（ソルファス）の魅力を詰め込んだトライアルセット

潤燥（ユンジョ）

ファーストケア アクティブセラムVI セット

価格：5,720円（税込)

構成品：

ファーストケア アクティブセラムVI(30mL)

ファーストケア アクティブセラムVI (4mL)

エッセンシャル ファーミングクリーム (5mL)

ジェントル クレンジングフォーム (50mL)

Sulwhasoo（ソルファス）ブランドを初めて体験されるお客様に向けた「ユンジョエッセンストライアルセット」を販売。ユンジョエッセンスを中心に、弾力クリームやスンヘンクレンジングフォームなどを組み合わせたセットで、Sulwhasoo（ソルファス）ならではの珠玉のエイジングケア*ルーティンを気軽に体験いただけます。

▽このポップアップストアだけの特典

心温まるおもてなしで来場者を迎える「ウェルカムラウンジ」をはじめ、ブランドの原点に触れる「ヘリテージゾーン」、ヒーロー製品に出会える「プロダクトゾーン」、韓国の庭園から着想を得た香りを体験できる「潤燥之香(ユンジョジヒャン)ゾーン」、さらに特別な特典をご用意した「リワードゾーン」まで、5つの没入型空間を巡りながら、肌本来の力を引き出すSulwhasoo（ソルファス）ならではのホリスティックビューティーを体験いただけます。また、本会場だけの素敵な特典を用意しました。

１. ソルファス スロットマシンチャレンジ

会場内のスタンプミッションをすべてクリアされた来場者の方には、Sulwhasoo（ソルファス）からの歓迎の気持ちを込めたスロットマシンにご参加いただけます

＜参加特典＞

ご参加いただいたすべての方に、「潤燥（ユンジョ）エッセンス」と「滋陰生（ジャウムセン）クリーム」の体験サンプル（各3包）をプレゼントいたします。

＜当選プレゼント＞

スロットマシンの景品には、「ジャウムセン4種サンプルキット」や「ユンジョ3種サンプルキット」をはじめ、 Sulwhasoo（ソルファス） オリジナルポーチなど、さまざまなプレゼントをご用意していま

す。

※画像はイメージです。

※プレゼントはなくなり次第終了となります。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

２. 購入者限定 特別プレゼント

・滋陰生（ジャウムセン）コンセントレート GRクリーム（30mL）をご購入の方

Sulwhasoo（ソルファス）のベストセラー ミニサイズサンプル3種の中から、お好きな2種類をお選びいただけます。

ご購入者特典

・ファーストケア アクティブセラムVI（8ｍL）

・コンセントレート GRセラム（5mL）

・コンセントレート GRクリーム（5mL）

※商品は写真の左から順に記載しております。

・滋陰生（ジャウムセン）コンセントレート GRクリーム （50mL）をご購入の方

Sulwhasoo（ソルファス）のエイジングケア*の魅力を存分に体験いただける「4種サンプルキット」をプレゼントいたします。

＜キット内容＞

・コンセントレート GRクレンジングフォーム（15ｇ）

・コンセントレート GRセラム（5ｍL）

・コンセントレート GRクリーム リッチ（5ｍL）

・コンセントレート GRアイクリーム（4ｍL）

※特典はなくなり次第終了となります

※レシートをスタッフまでご呈示ください

※混雑時はお時間を頂戴する場合がございます。ご了承くださいませ

※ご不明点はスタッフまでお尋ねください

３. 智函包 （ジハムボ）特別包装サービス

「知恵を込めた箱と包み」を意味する智函包（ジハムボ）は、Sulwhasoo（ソルファス）ならではの洗練された品格を体現するシグネチャーギフトサービスです。

一つひとつの包装に真心を込め、贈り物に特別な価値を添えてお届けします。幸福を包み込む象徴として受け継がれてきた、韓国の伝統布「ポジャギ」。その美しさを現代的に再解釈した智函包（ジハムボ）ラッピングを対象商品をご購入のお客様へサービスいたします。

まもなく迎えるMother's Dayに合わせ、韓国の伝統的な包み文化から着想を得た智函包（ジハムボ） サービスを、現代的に再解釈した特別なラッピングとしてご用意しました。

本サービスは、下記商材のいずれかをご購入の方が対象です。

・ファーストケア アクティブセラムVI（60ｍL）

・コンセントレート GRクリーム（30mL/50ｍL）

・コンセントレート GRクリーム リッチ（30mL/50ｍL）

・コンセントレート GRセラム（30mL/50ｍL）

・コンセントレート GRセラムAP（20ｇ）

品格あふれるギフトを大切な方へ心のこもった想いとともに届けてみませんか。

贈る瞬間も、受け取る瞬間も、心に残る特別なひとときを演出します。

※特典はなくなり次第終了となります

※レシートをスタッフまでご呈示ください

※対象商品を1点お買い上げにつき1点ラッピングサービス を承ります

※混雑時はお時間を頂戴する場合がございます。ご了承くださいませ

※ご不明点はスタッフまでお尋ねください

▽「Sulwhasoo Lounge（ソルファスラウンジ）」 概要

・開催期間：2026年5月6日（水）～5月12日（火）

・開催場所：@cosme TOKYO ポップアップストア 1階

（150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-27）

・営業時間：平日・土日祝 11:00～21:00

※営業時間は変わる場合がございます。

※混雑状況により入場制限をさせていただく場合もございますので予めご了承ください。

▽Sulwhasoo（雪花秀/ソルファス）の紹介

Sulwhasoo（ソルファス）は、約60年にわたる高麗人参研究を基盤に、本質的な美しさを追求する韓国発のラグジュアリービューティーブランドです。

世界中で愛される「ユンジョエッセンス」や「ジャウムセン クリーム」をはじめ、肌本来の力に着目した独自のエイジングケア*ソリューションを提案しています。

伝統の知恵と現代科学を融合して生まれた、Sulwhasoo（ソルファス）の製品は、単なる化粧品にとどまらず、時を超えて受け継がれる美の価値を追求しています。韓国の美意識を現代的に再解釈し、日常に品格あるビューティーリチュアルを提案し続けています。

*年齢に応じたお手入れ