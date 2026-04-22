マイナビ、企業固有の活躍人材基準をAIで設計、AI面接サービス「WHAT」開発

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、株式会社MQue（本社：東京都文京区、代表：津田拓也）と共同で、活躍人材基準の設定からAI面接まで一貫して支援するAIサービス『WHAT（ワット／With Humanized AI Torch）(https://saponet.mynavi.jp/pickup/what_ai/)』を開発し、2026年4月より提供を開始します。

サービス開発の背景

大卒新卒社員の3年以内離職率は33.8%※1に上り、採用投資などの企業における人材確保の負担に見合う人材の定着が課題となっています。

こうした背景には、新卒採用において多くの企業では、「人柄・性格」「向上心」「協調性」といったヒューマンスキルが重視されている※2にも関わらず、その内容が十分に言語化されないまま、立場や経験の異なる社員が面接官を務めている※3という実態があります。結果として、評価軸や判断基準が揃わず、企業としての「活躍人材像」が十分に共有されないまま採用が進んでしまうケースが少なくありません。近年こうした課題に対し、「AI面接」を導入する企業も増えていますが、企業ごとの「活躍人材像」を反映した面接・分析が行えていないことも多くあります。

このような背景を踏まえ、AIとの対話を通じて企業固有の「活躍人材像」を整理・可視化し、採用基準の策定から面接の実施・分析まで一貫して提供するサービス『WHAT』を開発しました。

※1 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」（令和4年3月卒）」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137940.html)

※2 マイナビ 「企業人材ニーズ調査 2025年版」(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260119_105919/https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2026/01/kigyoujinzainizuchousa2025.pdf) (https://career-research.mynavi.jp/reserch/20260119_105919/https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2026/01/kigyoujinzainizuchousa2025.pdf)

※3「マイナビ2025年卒企業新卒採用活動調査」(https://career-research.mynavi.jp/reserch/20240719_83190/)

『WHAT』の機能

『WHAT』は、マイナビの採用に関する知見と、経営コンサルティングや人材アセスメントなど多様な専門領域の経験を持つMQueの知見を応用し、企業ごとの活躍人材基準をAIとの対話によって言語化するサービスです。採用基準の策定から面接設計・分析までを一気通貫で支援し、判断根拠が明確で納得感のある採用を、効率的に実現します。

１. 人材基準設計支援

『WHAT』では、インタビューAI※4を活用し、人事担当者や現場のハイパフォーマー、マネジメント層、経営層などから採用に対する考え方や評価視点を収集します。収集された情報はAIが自動的に整理・構造化し、企業ごとの「入社後に活躍する人材」の行動・判断・思考パターンを人材基準として可視化します。

※4:人の考えや判断のプロセスを引き出すことを目的とし、回答を受けて深掘りの質問を返すことで、質の高いデータ収集が実現可能

２. 適切な面接スタイルの構築・実施

設計した人材基準をもとに、AIが面接を構築します。

経験の深掘りやケース面接など、確認したい能力に応じた質問設計により、AIが候補者の行動特性や思考の傾向を引き出します。

３. 分析・スコアリング

面接で得られた対話内容をもとに、人材基準に沿って候補者の行動特性を分析し、項目ごとのスコアを算出します。分析結果は、人事担当者が候補者一人ひとりをより深く理解するための参考情報として提供されます。

４. 面接結果レポート・分析

面接結果はレポートとして自動生成され、候補者ごとの強みや特徴、次の選考で確認すべきポイントをすぐに把握できます。また、候補者自身の強みや特徴を知る機会にもつながるよう、候補者向けフィードバックレポートも活用いただけます。採用活動を通じて蓄積されたデータを分析することで、次年度以降の採用プロセスの改善に活用できます。

【関係者コメント】

株式会社マイナビ 上席執行役員 キャリアデザイン事業本部 事業本部長 藤島潤

当社は年間3万社以上の採用活動をご支援する中、「採用基準が十分に言語化されていない」ことが採用ミスマッチの要因のひとつだと認識しており、その背景から『WHAT』を開発しました。当社が培ってきた知見やノウハウと、人材要件インタビューや学生との面談で蓄積される情報を掛け合わせることで、採用の精度と納得感の向上を継続的に支援します。今後は、採用フロー全体もよりシームレスにつなぎ、企業と人材の双方にとってより良い採用体験を創っていきます。

株式会社MQue 代表取締役 津田拓也

"活躍する人材"の定義は、企業ごとにまったく違います。しかしその言語化には、これまで多大な時間と専門性が必要でした。『WHAT』は、その壁をAIの力で取り払うサービスです。マイナビとともに、採用基準を"感覚"から"設計"に変えていきます。

◆『WHAT』について

詳細はこちら：https://saponet.mynavi.jp/pickup/what_ai/