親子が食材の大切さを学ぶ、東急ホテルズ×『もったいないばあさん』のSDGs食育イベントが5月31日に名古屋東急ホテルでついに最終回！親子で挑む食品ロス削減の第一歩

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社（東京都渋谷区、取締役社長 武井 隆）は、2026年5月31日（日）、講談社出版の絵本『もったいないばあさん』（著者：真珠まりこ）とタイアップしたイベント【もったいないばあさんといっしょに親子で学ぼう「もったいない！」クッキング】を、名古屋東急ホテルにて開催いたします。（お子様の対象年齢：6～10歳）

イベント公式Webサイト :https://www.tokyuhotels.co.jp/information/130497/index.html

当社は、2019年よりサステナブル方針として“地球にやさしいホテル・まちにやさしいホテル・ひとにやさしいホテル”という3つのサステナビリティ（目指す姿）を掲げ、SDGsの観点を深く認識しながら、ホテル事業を通じて持続可能な社会の実現を目指しております。

『もったいないばあさん』は「もったいない」という言葉の意味と大切さを子どもたちに伝える絵本で、ちょっと怖そうに見えるけれど、大切なことを教えてくれるおばあさんが主人公のお話です。17作品ものシリーズがあり、その中の一つ、『もったいないばあさんの いただきます』の中では、大事に育てられた食べ物、“美味しく食べてもらいたい”という思いを込めて作られた料理、そして、いただく命に感謝し、残さず食べることの大切さが伝えられています。

当社はこの「もったいない」の大切さについて、クッキング教室、食育講座、食事会を通じて、親子で学ぶことができる体験型イベントを企画。これまで2025年8月24日に渋谷で、11月3日に大阪で、2026年2月23日には二子玉川のホテルで開催し、延べ36組88名のお客様に参加いただきました。

第4回は中部・東海地方の皆様にこのイベントをお届けしたく、名古屋東急ホテルにて開催することになりました。

第1回～第3回に寄せられたお客さまの声を一部ご紹介（参加者アンケートより）

・このイベントをきっかけに食品ロス削減に関する意識が高まった

・普段あっさり残すご飯も、頑張って食べようとする姿勢が見られ、しっかり学んでいると実感

・絵本の『もったいないばあさん』をよく読んでいたので実際に見て学んでとても楽しめた

・食育のこのようなイベントは聞いたことがなかった。親子共々大変勉強になった

・絵本をモチーフに食育の話に展開されたので、子どもたちは興味を持ちやすかったと思う

・味覚のあまい、しょっぱいなども実際に体験できて、大人も楽しめた

・ホテルスタッフの皆さんの対応がとても温かく、始終穏やかで堅苦しい雰囲気もなく、親子で安心して楽しめた

アイシングクッキー イメージ

クッキング教室の題材は、野菜の端材を使ったアイシングクッキーで、パティシエやホテルスタッフと楽しく学べる内容になっています。お子様用のコック帽とコックコートをご用意しますので、お子様には本格的なパティシエ気分を味わっていただけることでしょう。当日完成したクッキーはお持ち帰りいただきます。また、レシピをプレゼントいたしますので、ご自宅でも活用いただけます。

第1回 クッキー作りの様子第3回 クッキー作りの様子クッキー作りで使用するほうれん草とにんじんの端材

「味覚」をテーマにした食育講座を受講した後、イベント後半の食事会では、ホテルの料理長が「もったいない」をテーマに考案した、オリジナルメニューのコース料理をお召し上がりいただきます。

参加記念として、お子様に本企画限定の『もったいないばあさん』のイラストステッカーや修了証書をお渡しいたします。

第1回 イベントの様子第2回 イベントの様子第3回 イベントの様子

東急ホテルズ＆リゾーツは今後もさまざまな取り組みにより、“地球にやさしいホテル・まちにやさしいホテル・ひとにやさしいホテル”を目指してまいります。

第4回【もったいないばあさんといっしょに親子で学ぼう「もったいない！」クッキング】 概要

■日時 2026年5月31日（日） 11:00～14:00 ※要予約

■会場 名古屋東急ホテル 4階 宴会場 「雅の間」

■募集人数 20組40名 ※定員になり次第受付終了

■料金 1組2名様＜大人 1 名とお子様 1 名＞

8,000 円（サービス料、消費税込み）

※お子様対象年齢：6歳～10歳

※食事を伴わない5歳未満のお子様は無料

※追加料金 大人1名につき4,000円／お子様1名につき2,000円

※キャンセル料 5月28日（木）からキャンセル料（100％）が発生します

名古屋東急ホテル 宴会場イメージ

■予約受付 2026年4月22日（水）12時スタート

※ご予約はお電話またはWEBにて承ります

電話：052-251-5200（受付時間9:30～19:00）

WEB：https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/banquet/plan/140174/index.html

※ご予約は5月27日（水）まで受け付けます

■お支払い 事前のオンライン決済にて承ります

■イベント内容

１.『もったいないばあさん』絵本紹介

２.野菜の端材を使った「もったいない！」アイシングクッキーづくり

※完成したクッキーは、お持ち帰りいただきます

３.味覚について学ぶ食育講座

４.「もったいない！」をテーマにしたコース料理 食事会

５.お子様への修了証書のお渡し

■参加特典

１.『もったいないばあさん』イラストステッカー

２.『もったいないばあさん』イラスト入り修了証書

３.アイシングクッキーレシピ

４.お子様のコック帽

お持ち帰りいただくアイシングクッキー

＜備考＞

・お子様にはコックコートを着用いただきます

ご予約の際に洋服サイズをお伺いいたします

（貸出し。サイズは予約の先着順となります）

・大人の方はエプロンをご持参ください

・食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

・当日撮影した写真や映像を当社の広報活動に使用させていただく場合がございます

・状況によりイベント内容に変更が生じる場合がございます

・写真はイメージです

第2回イベントの様子イベントのお申し込みはこちら :https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/banquet/plan/140174/index.html『もったいないばあさん』 概要

著者：真珠まりこ

出版社：講談社

2004年10月に出版。2024 年に 20周年を迎え、シリーズ 17作品、累計発行部数 170万部。2020年６月にアニメ化。全国の幼稚園、保育園、そして韓国や中国、フランス、インド、ベトナムなど世界中の子どもたちに愛されている。物語の中で、もったいないことをしていると「もったいないばあさん」が「もったいなーい」といってやってきて、ものを大切にすることの意図や重要性を伝える。子どもたちが「もったいない」について楽しく学ぶことができる作品。

『もったいないばあさん』

・第15回「けんぶち絵本の里大賞」受賞

・第3回「ようちえん絵本大賞」受賞

『もったいないばあさんの いただきます』

・第20回「けんぶち絵本の里大賞・びばからす賞」受賞

・第5回「ようちえん絵本大賞」受賞

名古屋東急ホテル アクセス

住所：愛知県名古屋市中区栄4-6-8

市営地下鉄東山線・名城線「栄駅」12番出口から徒歩5分

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/access/index.html

名古屋東急ホテル 外観【東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社 概要】

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-10-7 五島育英会ビル 3 階

代表者：取締役社長 武井 隆

事業内容：ホテル・レストラン・会員制リゾートの運営

■全国に広がる「東急ホテルズ」のネットワーク （https://www.tokyuhotels.co.jp）

ザ・キャピトルホテル 東急と、東急ホテル・東急リゾートホテル・エクセルホテル東急・東急REIホテルの各ブランドが属する「東急ブランドホテル」に加え、BELLUSTAR TOKYO、STREAM HOTEL等、独自の個性を有するホテルで構成する「DISTINCTIVE SELECTION」、「ホテルコンドミニアム」のSTORYLINE、「会員制滞在型リゾート」の東急バケーションズを全国に展開（国内60店舗／ほか国内3店舗、海外3店舗の「パートナーホテル」）

■東急ホテルズ サステナブル方針

私たちは、サステナブル方針として“地球にやさしいホテル・まちにやさしいホテル・ひとにやさしいホテル”という3つのサステナビリティ（目指す姿）と6つのサステナブル重要テーマ（社会課題の中から重点的に取り組んでいくテーマ）を定め、SDGs（持続可能な開発目標）の観点を深く認識しながら、ホテル事業を通じて「持続可能な社会」の実現に貢献してまいります。