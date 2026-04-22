現場チャット「direct」と体調管理ソリューション「GenVital LTE」が連携

株式会社L is B

株式会社L is B（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下「L is B」）が提供する現場チャット「direct／ダイレクト」は、株式会社GRIFFY（本社：東京都千代田区、代表取締役：入澤 拓也、以下「GRIFFY」）が提供する体調管理ソリューション「GenVital LTE」との機能連携を開始しました。

本連携により、「GenVital LTE」による熱中症リスクのアラートをはじめとした各種アラートを「direct」のトークにプッシュ通知します。

連携の背景

建設現場においては、労働安全衛生法に基づき、作業員の健康状態の把握や熱中症対策など、体調管理の徹底が求められています。特に、近年は猛暑の影響により熱中症リスクが高まり、作業環境の把握や異常の早期発見の重要性が一層高まっています。一方で、体調に関する情報は紙や口頭、複数のツールに分散し、リアルタイムでの把握や迅速な対応が難しいという課題があります。

こうした課題に対し、現場で日常的に利用されているコミュニケーション基盤である「direct」で、安全に関する情報を一元的に把握できる環境の整備が求められ、両サービスの連携が実現しました。

連携の概要とメリット

「GenVital LTE」は、リストバンドから得られる現場作業員の心拍数・位置情報と現場内の暑さ指数をリアルタイム解析し、作業員一人ひとりの体調を遠隔でモニタリングできる、現場の安全を支える体調管理ソリューションです。

熱中症リスクや転倒検知、SOS通知、うずくまり検知などの各種アラートを「direct」にプッシュ通知することで、現場の安全管理を効率化し、迅速な対応を可能にします。日常的に利用しているコミュニケーションツール上で確認できるため、作業管理者の確認漏れや対応までのタイムラグを防止します。

通知メッセージ例（SOS通知の場合）

「direct」の通知メッセージでは、発生時刻・着用者氏名・着用者の位置情報などを確認できます。

■体調管理ソリューション「GenVital LTE」について

※本機能のご利用には、「direct」、「GenVital LTE」のご契約が必要です。

リストバンドから収集される現場作業員の心拍数と位置情報、および建設現場内の暑さ指数に基づき、株式会社大林組の特許技術である体調管理判定アルゴリズムによる計算を行います。作業員の体調は4段階の総合アラートとして速やかに作業管理者と作業員本人に通知されるため、現場作業員の体調管理を強力にサポートするソリューションです。



サービスサイトURL：https://www.gembaroid.jp/product/genvitallte.html

■現場向けビジネスチャット「direct」について

お客さまの声とともに進化を続ける現場向けビジネスチャット「direct」は、導入企業が10,000社を超え、建設業をはじめとする現場で働くフィールドワーカーの方々に広くご活用いただいています。文字のやりとりに加え、現場で撮影した写真や図面ファイルによる情報共有、緊急時の連絡、タスク機能による是正依頼、掲示板機能による事業所内の情報伝達などに活用されています。

さらに「direct」は、点検・報告、図面管理、クラウドストレージなどの外部ソリューションと連携することで、現場の情報を一つにつなぐ“ハブ”として機能します。これにより、情報の分断を解消し、業務効率化と迅速な意思決定を支援しています。

サービスサイトURL： https://direct4b.com/ja/

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。

■株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社L is B

PRマーケティング部

https://l-is-b.com/ja/contact/