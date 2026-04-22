GWに親子で楽しめる「電動モビリティ試乗体験」SWALLOW、「Tokyo Mirai Weeks」に出展
電動モビリティの開発・販売を行うSWALLOW合同会社（本社：神奈川県川崎市、代表：金 洋国、以下SWALLOW）は、2026年4月25日（土）から5月6日（水）にかけて日本科学未来館（東京都江東区）にて開催される「Tokyo Mirai Weeks」に出展します。
会場では、免許不要で利用できる実用電動モビリティ「MOPERO mini cargo」と、幼児向け電動モビリティ「Fiido Kidz」の展示および試乗体験を提供し、大人から子どもまで楽しめる“未来の移動体験”をお届けします。
イベント概要
「Tokyo Mirai Weeks」は、都市課題の解決と未来の暮らしを支える最先端モビリティを、来場者が実際に体験できるイベントです。東京都が運営する「Tokyo Mirai Park（トーキョーミライパーク）」の特別企画として、ゴールデンウィーク期間中に開催され、ダイバーシティ・スマートシティ・セーフシティという3つの都市像をテーマに、未来の暮らしや移動のあり方を体感できる展示や体験、ワークショップが展開されます。
会場となる日本科学未来館およびシンボルプロムナード公園では、SWALLOWの電動モビリティ試乗体験のほか、空飛ぶクルマのモックアップ展示や自動運転車両（Tier IV）の走行デモ、水素で走る「MIRAI」の展示など、多彩な次世代モビリティが集結します。
ゴールデンウィークの1日を、“未来の移動”を体感する時間としてお楽しみいただけます。
親子で「未来の移動」をともに体験できる機会として、ぜひご来場ください。
- イベント名：Tokyo Mirai Weeks ～体験！発見！未来のモビリティ～(https://www.tokyobayesg.metro.tokyo.lg.jp/event/new/tokyomiraiweeks.html)
- 会場：日本科学未来館（東京都江東区青海2-3-6）
- 体験エリア：シンボルゾーン及びシンボルプロムナード公園
- 開催期間：4/25（土）～5/6（水）
- 試乗体験日：4/25（土）4/26（日）4/29（水）5/2（土）～5/6（水）※土日、祝日
- 開催時間：10:00～17:00
SWALLOW出展内容
SWALLOWは屋外試乗エリアにて、世代の異なる2車種を出展します。
MOPERO mini cargo
・MOPERO mini cargo（モペロ ミニ カーゴ）(https://swallow-scooter.com/products/mopero-mini-cargo?srsltid=AfmBOoryaMTY9PjPuE2FqWFMWVQ_cJmMIOSrYrQvm2_msCgtW0pfxt_s)
特定小型原動機付自転車
16歳以上であれば免許不要で運転できる実用電動モビリティ。3つの積載スペースと高い登坂力を備え、買い物や通勤・通学など日常のあらゆるシーンで活躍します。
対象：身長145cm以上・体重150kg以下
Fiido Kidz
・Fiido Kidz（フィード キッズ）(https://swallow-scooter.com/products/fiido-kidz?srsltid=AfmBOopX69mq5edofclYJz1jq0BmpyVI5zvChHXEUGJ4rVwxsveIMrYM)
幼児向け電動モビリティ（玩具）
お子様の成長に合わせた3つのモードで利用をアシストする幼児向けモビリティ。バランス感覚を養いながら、電動モビリティの楽しさをいち早く体験できます。
対象：5歳以上・身長130cm以下
SWALLOWについて
SWALLOW合同会社は、電動キックボードをはじめとする小型電動モビリティの開発を行う企業です。「電動モビリティのある暮らしをゆたかにする」をミッションに、2019年の創業以来、自転車や自動車に次ぐ新しい移動文化の創造に挑戦しています。日本のモノづくりのDNAを受け継ぎ、「Be Light / Be Compact / Be Unique」を掲げた製品開発を通じ、自由で快適な移動体験の実現を目指しています。
単なる製品販売にとどまらず、代表の金が発起人・理事を務める「一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA）(https://jempa.org/)」を通じ、安全啓発や廃棄物問題といった業界課題の解決を牽引。持続可能なモビリティ社会の土壌づくりに取り組み、安心でゆたかな未来を切り拓いていきます。
【会社概要】
会社名： SWALLOW合同会社
代表（CEO)： 金 洋国
本社： 神奈川県川崎市高津区下作延1-1-7
公式サイト： https://swallow-scooter.com/