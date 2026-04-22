大阪・十三で超高層分譲マンション施工に参画　創業の地で新たな一歩、地域と共に進めるまちづくりプロジェクト

高松建設株式会社

高松建設株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：高松孝年、以下当社）は、阪急阪神不動産株式会社が開発した超高層分譲マンション「ジオタワー大阪十三」の施工において、鹿島建設株式会社との共同企業体（JV）として参画し、当社担当工区において高品質かつ安全な施工を完遂し、2026年４月15日に竣工式を行いましたのでお知らせいたします。

当社は1917年に大阪・十三の地で創業し、以来100年以上にわたり同地域に根ざした事業活動を展開してまいりました。本プロジェクトが所在する十三エリアは、当社にとってまさに原点ともいえる場所であり、そのような地において超高層住宅施工に携われたことは、大きな意義を持つものと捉えています。

また本プロジェクトは、大阪市が実施した「もと淀川区役所跡地等活用事業」において阪急阪神不動産株式会社および当社が事業者に選定され、十三の新たな発展とにぎわいを創出する地域共創型プロジェクトとして「官・民・学」が一体となって進めてきた開発事業です。施設は東西2つの敷地から構成されており、西側敷地には当社にて設計・施工を手掛けた学校法人履正社が運営する医療系専門学校が2024年4月に開校しています。東側敷地においては、712戸の超高層タワーレジデンス「ジオタワー大阪十三」をはじめ、図書館、保育・学童施設、スーパーマーケットなど、新たな生活環境が整備されます。

プロジェクト全体図竣工式（4月15日撮影）竣工式（4月15日撮影）

【超高層建築における施工技術】

本物件の特徴として、将来想定される巨大地震に伴う長周期地震動に対応するため、制免振工法として地上約100mの高さに制御層を設けています。本構造は、鹿島建設のHiRC工法に制御層制震工法を取り入れたもので、上部躯体と下部躯体を分割し、100ｍ以上の上部躯体には免振効果を付与するとともに、下部躯体には上部躯体をマス（錘）としたTMD（Tuned Mass Damper：同調質量ダンパー）による制震効果を付与しています。これにより、開放的な居室空間を確保しながら、より高い安全性を実現しています。

本超高層マンションの施工にあたっては、主たる躯体となるPCa（プレキャストコンクリート）工事を中心とした施工サイクルを確立するために、楊重計画を分単位で精緻に策定しました。あわせて現場内作業ヤードにおいて部材のサイトPC化を進め、上層階でのコンクリート打設量を低減することで、6日サイクルの工程を安全かつ確実に順守しました。さらに、多数の協力会社が関与する中で、作業間調整ソフトを活用することで各工種への情報共有を徹底し、施工調整の高度化を図りました。加えて、各職長が率先して安全・衛生活動を推進した結果、延べ労働時間100万時間を超える施工において、休業災害ゼロを達成しています。

また、BIMを利用し、各部のおさまり検討や施工工程・手順の事前確認にも取り組み、施工精度および生産性の向上を図りました。

施工中の様子施工中の様子

【今後の展開】

本プロジェクトを通じて当社は、超高層建築における施工ノウハウを蓄積するとともに、創業の地である十三において、官民学連携によるまちづくりの一翼を担い、新たな都市価値の創出に貢献しました。

今後は、本プロジェクトで培った知見と技術を基盤に、都市部における高難度建築案件および複合開発事業への対応力を一層強化してまいります。あわせて、地域に根ざした企業として、持続的なまちづくりと社会価値の創出に引き続き取り組んでまいります。

【物件概要】

名称：ジオタワー大阪十三 （住宅部分）、JUSO CROSS（低層部施設）

所在地：大阪市淀川区十三東一丁目18番14号 他

用途：共同住宅、店舗、教育施設、図書館、保育学童施設、事務所

交通：阪急電鉄「十三駅」 徒歩3分

敷地面積：7,274.86平方メートル

延床面積：84,478.53平方メートル

構造・規模：鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上39階/地下1階建

住宅総戸数：712戸

事業主：阪急阪神不動産株式会社

設計：鹿島建設株式会社一級建築士事務所、株式会社類設計室

施工：鹿島・高松共同企業体

【高松建設について】

1917年創業の総合建設会社として、マンション・オフィスビル・商業施設・医療福祉施設など幅広い建築分野において実績を重ねてきた、高松グループの中核企業です。コンサルティングから設計、施工までの一貫体制による高品質な建物づくりを強みとし、顧客の多様なニーズに応えるソリューションを提供しています。

高松グループは、「つながりで響きあい、オンリーワンの価値を生み出す」をグループパーパスとし、建築・土木・不動産に関わる全ての領域で地域のあらゆる人々の「もの」と「こころ」の幸せに貢献してまいります。