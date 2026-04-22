カリブ地域の水インフラ課題解決に向けて｜フジテコム、「バルバドス官民ビジネスミッション（水・防災分野）」に参加

フジテコム株式会社

フジテコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：森山慎一、以下：フジテコム）は、2026年3月12日（木）～13日（金）にバルバドス国ブリッジタウンで開催された「バルバドス訪問団 官民ビジネスミッション（水・防災分野）」に参加しました。

本ミッションは、水管理、リサイクル、インフラなどの分野において、「Water Management & Resilience」というテーマのもと、バルバドスにおける持続可能な開発に向けたパートナーシップの可能性を探ることを目的として、在バルバドス日本国大使館および国土交通省により実施されました。

現地政府機関や日本の関係機関、民間企業など約80名が参加し、水・防災分野における政府間覚書の締結やレジリエンス・水防災セミナー、日本企業による技術プレゼンテーション、ビジネスマッチング、現地視察などが行われ、カリブ地域におけるインフラ分野の協力の可能性について議論が行われました。

当日の様子

フジテコムは、「日本における漏水調査と各フェーズで使用する機器」をテーマにプレゼンテーションを実施するとともに、漏水調査機器（LDR-20、FSB-8D、音聴棒）の展示を行いました。

実機を用いた説明を通じて、現地関係者に対し日本の漏水検知技術や運用手法を紹介し、関心が寄せられました。

プレゼンテーション首相府の方への実機説明今後の展望

水源の渇水が進みつつあるバルバドスにおいて、43％という高い無収水率は重要な社会課題の一つとされています。フジテコムは、さまざまなステークホルダーと協働し、無収水削減に向けた取り組みに貢献してまいります。

会社概要

会社名：フジテコム株式会社

代表取締役：森山 慎一

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地

設立：1961年3月

事業内容：漏水検知機器の開発・販売、水インフラのDX支援、AI解析ソリューション提供

HP：https://www.fujitecom.co.jp

■問い合わせ先

フジテコム株式会社 営業推進グループ

電話：03-5825-2588

メール：e-honbu@fujitecom.co.jp