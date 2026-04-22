【AI時代のSaaS生存調査】8割超が「AIの進化でSaaSの見直しの必要性を実感」一方で「ガバナンス系SaaSはAIでは代替できない」と6割以上が認識

株式会社エイトレッド

ワークフローシステムのリーディングカンパニーである株式会社エイトレッド（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岡本 康広 以下、エイトレッド）は、従業員100名以上の企業に勤務し、業務でAIを活用している情報システム・DX推進・経営企画部門の担当者 107名を対象に、AI時代に生き残るSaaSの条件に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

■調査概要

- 01｜情シス・DX推進担当者等の8割超が、AIの進化でSaaSの見直しの必要性を実感- 02｜70.1%の担当者が、「AI連携機能を持たないSaaSは今後淘汰される」と回答- 03｜「ガバナンス系SaaSはAIで代替できない」と実感する情シス・DX推進担当者等は、63.5%を占める- 調査名称：AI時代に生き残るSaaSの条件に関する実態調査- 調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査- 調査期間：2026年3月31日～同年4月3日- 有効回答：従業員100名以上の企業に勤務し、業務でAIを活用している情報システム・DX推進・経営企画部門の担当者 107名

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。

■情シス・DX推進担当者等の8割超が、AIの進化を受けSaaSの見直しの必要性を実感

「Q1. あなたの会社では、AIの進化を受けて、利用中のSaaS（クラウドサービス）の見直し（解約・統合・乗り換え等）を実施または検討していますか。」（n=107）と質問したところ、「既に見直しを実施した」が15.0%、「現在見直しを検討している」が48.6%という回答となりました。

Q1. あなたの会社では、AIの進化を受けて、利用中のSaaS（クラウドサービス）の見直し（解約・統合・乗り換え等）を実施または検討していますか。

・既に見直しを実施した：15.0%

・現在見直しを検討している：48.6%

・見直しの必要性は感じているが、まだ検討していない：16.8%

・見直しの必要性を感じていない：11.2%

・わからない/答えられない：8.4%

■見直し対象のSaaS領域、第1位「プロジェクト管理・タスク管理」、第2位「営業支援（SFA）」

「Q2. Q1で「既に見直しを実施した」「現在見直しを検討している」「見直しの必要性は感じているが、まだ検討していない」と回答した方にお聞きします。見直しを実施した、あるいは見直しの可能性があるSaaSの領域を教えてください。（複数回答）」（n=86）と質問したところ、「プロジェクト管理・タスク管理」が45.3%、「営業支援（SFA）」が44.2%、「Web会議・オンライン商談」が34.9%という回答となりました。

Q2. Q1で「既に見直しを実施した」「現在見直しを検討している」「見直しの必要性は感じているが、まだ検討していない」と回答した方にお聞きします。見直しを実施した、あるいは見直しの可能性があるSaaSの領域を教えてください。（複数回答）

・プロジェクト管理・タスク管理：45.3%

・営業支援（SFA）：44.2%

・Web会議・オンライン商談：34.9%

・チャットツール・コミュニケーション：31.4%

・ワークフロー・稟議・承認管理：30.2%

・名刺管理・顧客管理（CRM）：27.9%

・勤怠管理・人事労務：26.7%

・コンテンツ制作（動画・スライド）：18.6%

・経費精算・請求書処理：18.6%

・電子契約・契約書管理：18.6%

・書き起こし・議事録作成：18.6%

・文字・画像読み取り（OCR）：12.8%

・その他：1.2%

・わからない/答えられない：2.3%

■「AIでは代替が難しい」と考えるSaaS領域、「チャットツール・コミュニケーション」が27.9%、「Web会議」24.4%が上位に

「Q3. Q1で「既に見直しを実施した」「現在見直しを検討している」「見直しの必要性は感じているが、まだ検討していない」と回答した方にお聞きします。逆に、AIでは代替が難しい（見直しの対象にならない）と思うSaaSの領域を教えてください。（複数回答）」（n=86）と質問したところ、「チャットツール・コミュニケーション」が27.9%、「Web会議・オンライン商談」が24.4%、「プロジェクト管理・タスク管理」が23.3%という回答となりました。

Q3. Q1で「既に見直しを実施した」「現在見直しを検討している」「見直しの必要性は感じているが、まだ検討していない」と回答した方にお聞きします。逆に、AIでは代替が難しい（見直しの対象にならない）と思うSaaSの領域を教えてください。（複数回答）

・チャットツール・コミュニケーション：27.9%

・Web会議・オンライン商談：24.4%

・プロジェクト管理・タスク管理：23.3%

・経費精算・請求書処理：19.8%

・勤怠管理・人事労務：18.6%

・ワークフロー・稟議・承認管理：15.1%

・文字・画像読み取り（OCR）：11.6%

・書き起こし・議事録作成：11.6%

・電子契約・契約書管理：10.5%

・営業支援（SFA）：9.3%

・コンテンツ制作（動画・スライド）：8.1%

・名刺管理・顧客管理（CRM）：5.8%

・その他：5.8%

・わからない/答えられない：3.5%

■63.5%の担当者が、ガバナンス系SaaSは「AIで代替できない・すべきでない」と認識

「Q4. あなたは、「ガバナンス・コンプライアンスに関わるSaaS（ワークフロー、電子契約、監査対応等）」は、AIでは代替できない（代替すべきでない）と思いますか。」（n=107）と質問したところ、「非常にそう思う」が16.8%、「ややそう思う」が46.7%という回答となりました。

Q4. あなたは、「ガバナンス・コンプライアンスに関わるSaaS（ワークフロー、電子契約、監査対応等）」は、AIでは代替できない（代替すべきでない）と思いますか。

・非常にそう思う：16.8%

・ややそう思う：46.7%

・あまりそう思わない：27.1%

・全くそう思わない：2.8%

・わからない/答えられない：6.5%

■ガバナンス系SaaSをAI代替不可とする理由、「AIの判断ミスが重大なリスクにつながる」が52.9%で最多

「Q5. Q4で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方にお聞きします。AIでは代替できない（代替すべきでない）と思う理由を教えてください。（複数回答）」（n=68）と質問したところ、「AIの判断ミスが重大なリスクにつながるから」が52.9%、「承認や決裁には人間の判断と責任が必要だから」が50.0%、「監査証跡や履歴の厳密な管理が求められるから」が48.5%という回答となりました。

Q5. Q4で「非常にそう思う」「ややそう思う」と回答した方にお聞きします。AIでは代替できない（代替すべきでない）と思う理由を教えてください。（複数回答）

・AIの判断ミスが重大なリスクにつながるから：52.9%

・承認や決裁には人間の判断と責任が必要だから：50.0%

・監査証跡や履歴の厳密な管理が求められるから：48.5%

・法令やコンプライアンスへの対応が必要だから：47.1%

・社内の統制やガバナンス体制が崩れるから：23.5%

・外部監査や第三者検証に耐える仕組みが必要だから：22.1%

・業務プロセスに深く組み込まれており切り離せないから：11.8%

・その他：1.5%

・わからない/答えられない：2.9%

■「AIに任せきりにすると責任の所在があいまいになる」「ハルシネーション時の履歴追跡が困難」などの声も

「Q6. Q5で「わからない/答えられない」以外を回答した方にお聞きします。Q5で回答した以外に、ガバナンス系SaaSがAIでは代替できないと思う理由があれば、自由に教えてください。」（n=66）と質問したところ、33の回答を得ることができました。

＜自由回答・一部抜粋＞

・AIに任せきりにすると責任の所在があいまいになる。

・会社ルールはAIではわからないから。

・ハルシネーションされたときに履歴を追うのが非常に困難だと思う。

・人間の深いところの確認、チェックが必要。

・人間が定義することなため。

■7割超が「AI連携機能を持たないSaaSは今後淘汰される」と実感

「Q7. あなたは、「AI連携機能を持たないSaaSは、今後淘汰されていく」と思いますか。」（n=107）と質問したところ、「非常にそう思う」が15.0%、「ややそう思う」が55.1%という回答となりました。

Q7. あなたは、「AI連携機能を持たないSaaSは、今後淘汰されていく」と思いますか。

・非常にそう思う：15.0%

・ややそう思う：55.1%

・あまりそう思わない：24.3%

・全くそう思わない：0.9%

・わからない/答えられない：4.7%

■AI時代に「手放せない」と考えるSaaSの条件、「AI連携機能」が43.9%でトップ

「Q8. あなたが、AI時代において「手放せない（継続利用すべき）」と考えるSaaSの条件を教えてください。（上位3つまで回答可）」（n=107）と質問したところ、「AIとの連携機能を備えていること」が43.9%、「セキュリティ基準が高く、データ保護が万全なこと」が40.2%、「監査証跡やコンプライアンス対応の機能があること」が34.6%という回答となりました。

Q8. あなたが、AI時代において「手放せない（継続利用すべき）」と考えるSaaSの条件を教えてください。（上位3つまで回答可）

・AIとの連携機能を備えていること：43.9%

・セキュリティ基準が高く、データ保護が万全なこと：40.2%

・監査証跡やコンプライアンス対応の機能があること：34.6%

・他のシステムやサービスと柔軟に連携できること：33.6%

・全社共通の基盤として部門横断で利用されていること：22.4%

・業務プロセスに深く組み込まれ、切り替えコストが大きいこと：20.6%

・ノーコードで現場部門が運用できること：15.9%

・導入実績が豊富で、サポート体制が充実していること：13.1%

・経営判断や人員配置など人が介在すべき業務を支えること：9.3%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：3.7%

■情シス・DX推進担当者等の約4割が、過去1年以内にSaaS導入・継続判断で「失敗した」と感じた経験あり

「Q9. あなたの会社では、過去1年以内にSaaSの導入・継続判断で「失敗した」と感じた経験はありますか。」（n=107）と質問したところ、「はい」が36.4%、「いいえ」が45.8%という回答となりました。

Q9. あなたの会社では、過去1年以内にSaaSの導入・継続判断で「失敗した」と感じた経験はありますか。

・はい：36.4%

・いいえ：45.8%

・わからない/答えられない：17.8%

■SaaS導入で失敗したと感じた理由、約6割が「既存システムとの連携がうまくいかなかった」ことを挙げる

「Q10. Q9で「はい」と回答した方にお聞きします。どのような点で「失敗した」と感じましたか。（複数回答）」（n=39）と質問したところ、「既存システムとの連携がうまくいかなかったこと」が59.0%、「コストに見合う価値を感じられなかったこと」が46.2%、「現場に定着せず、利用率が低いままだったこと」が35.9%という回答となりました。

Q10. Q9で「はい」と回答した方にお聞きします。どのような点で「失敗した」と感じましたか。（複数回答）

・既存システムとの連携がうまくいかなかったこと：59.0%

・コストに見合う価値を感じられなかったこと：46.2%

・現場に定着せず、利用率が低いままだったこと：35.9%

・AI対応を期待して導入したが、期待した効果が出なかったこと：30.8%

・ガバナンスや権限管理の機能が不十分だったこと：28.2%

・自社での運用・管理ができなかった：25.6%

・セキュリティ面で不安が残ったこと：17.9%

・カスタマイズ性が低く業務に合わなかったこと：10.3%

・サポート体制が不十分だったこと：2.6%

・その他：0.0%

・わからない/答えられない：2.6%

■まとめ

今回は、従業員100名以上の企業に勤務し、業務でAIを活用している情報システム・DX推進・経営企画部門の担当者 107名を対象にAI時代に生き残るSaaSの条件に関する実態調査を実施しました。

まず、AIの進化を受けてSaaSの見直しの必要性を感じている情シス・DX推進担当者等は80.4%にのぼり、見直し対象としては「プロジェクト管理・タスク管理」（45.3%）と「営業支援（SFA）」（44.2%）が上位を占めました。

一方、AIでは代替が難しい領域には「チャットツール・コミュニケーション」（27.9%）や「Web会議・オンライン商談」（24.4%）が挙がっています。

ガバナンス系SaaSについては63.5%が「AIでは代替できない・すべきでない」と認識しており、その理由として「AIの判断ミスが重大なリスクにつながる」（52.9%）と「承認や決裁には人間の判断と責任が必要」（50.0%）が上位となりました。

また、AI連携機能を持たないSaaSは「今後淘汰される」と70.1%が回答し、AI時代に手放せないSaaSの条件では「AI連携機能」（43.9%）と「セキュリティ基準の高さ」（40.2%）が重視されています。

さらに、過去1年以内にSaaS導入で「失敗した」と感じた担当者は36.4%にのぼり、失敗理由として「既存システムとの連携がうまくいかなかった」（59.0%）と「コストに見合う価値を感じられなかった」（46.2%）が目立つ結果となりました。

今回の調査では、AI時代におけるSaaS選定の基準が大きく変化しつつあることが明らかになりました。

多くの企業がAI連携機能を重視し既存SaaSの見直しを進める一方で、稟議・承認・監査対応といったガバナンス領域では、人間の判断を不可欠とする意識が根強く残っています。

AIによる業務効率化が加速する中でも、組織の統制機能を安易にAIへ置き換えることにはリスクが伴うため、信頼性の高いワークフローシステムを基盤として据えることが、効率化と統制の両立を実現する鍵となるのではないでしょうか。

■AIとつながるワークフローが、業務の「効率化」と「統制」を両立

エイトレッドが提供するデータ活用ワークフローシステムは、稟議・承認・決裁といったガバナンス業務を確実に支えながら、AIや外部サービスとの柔軟な連携も実現します。例えば、非エンジニアでも生成AIを活用してX-point CloudとGoogleスプレッドシート＆ドライブを連携させ、申請データの自動転記やPDF・添付ファイルの自動保存の仕組みを構築することが可能です。専門知識がなくても、AIという"相棒"と対話するだけで、自社の業務

に合わせた連携をつくることができます。ガバナンスを維持しながらAIの力で業務効率化を推進できる、AI時代に欠かせないワークフローシステムです。

対応製品：「AgileWorks（パッケージ版・クラウド版）」

詳しくはこちら： https://www.atled.jp/agileworks/

■株式会社エイトレッドについて

ワークフローシステムのリーディングカンパニーであるエイトレッドは、稟議書をはじめとした社内申請・承認業務の電子化を行うワークフローシステム「AgileWorks（アジャイルワークス）」「X-point（エクスポイント）」及び、クラウド型ワークフロー「AgileWorksクラウド版」「X-point Cloud（エクスポイントクラウド）」を開発・提供しています。企業規模や業種・業界を問わず、これまでシリーズ累計5,000社を超える企業・公共機関（特殊法人や行政、学校等）に導入いただき、ペーパーレス化や業務効率化の推進に貢献しています。

名称 ：株式会社エイトレッド（東証スタンダード：3969）

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2丁目15番地1号 渋谷クロスタワー

代表者 ：代表取締役社長 岡本 康広

設立 ：2007年4月

事業内容：ワークフローシステムの販売・開発及びクラウドサービスの提供

URL ： https://www.atled.jp/