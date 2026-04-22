ニューヨーカー ウィメンズ「OFFICE LOOK SPRING/SUMMER 2026 season02」の特集コンテンツを公開。

株式会社ダイドーフォワード

衣料事業の主力ブランドNEWYORKERを中心とした衣料服飾品の企画、製造、販売、不動産の売買、仲介、賃貸管理を行っている株式会社ダイドーフォワード(本社：東京都千代田区/代表取締役：成瀬 功一郎)は、特集コンテンツ「OFFICE LOOK SPRING/SUMMER 2026 season02」を自社通販サイトで公開しました。

装いを軽やかに整える、ブラウス＆カーディガン

初夏の空気に似合う、軽やかな装いへ。ジャケットレスでもきちんと整うカーディガンと、1枚で軽やかに着映えるブラウス。通勤スタイルを、無理なく洗練へ導くアイテムを厳選しました。

▽特集ページはこちらから

https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-officelook02?utm_source=newssite&utm_medium=pr(https://www.ny-onlinestore.com/shop/pages/features/special-women-newyorker-2026ss-officelook02?utm_source=newssite&utm_medium=pr)

Shirt Jacket

カーディガン感覚で、身軽に羽織れるシャツライクジャケット。暑さもきちんと感も、どちらも妥協したくない方へ。シャツの軽さとジャケットの端正さを兼ね備えた一着で、初夏の通勤を快適にサポートします。

ブラウスジャケット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51128150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \27,500

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51348150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51658352-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23936997-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \25,300

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928820-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \8,800

Ruffled Blouse

甘すぎるのは苦手、でも華やかさは欲しい。そんな悩みに応える、ラッフルブラウス。ブルーのヘルシーさで、お仕事にも取り入れやすいバランスに。1枚で着映えが決まる、頼れる主役トップスです。

ブラウス(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51618231-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51718531-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

パンツ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51338150-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \17,600

バッグ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g23938901-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \33,000

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51965828-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \11,550

Sheen Cardigan＆Pullover

コーデに悩む時間を減らしたい朝に。アンサンブルなら、着るだけでバランスよく即整うのが魅力。また、光沢感のあるニット素材で、きちんと感と華やかさを両立します。しわになりにくく、軽く畳んで持ち運んでも美しさをキープ。

カーディガン(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51718531-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \18,700

ニット(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51758531-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,500

スカート(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51258121-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,320

スカーフ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51928823-2026?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \12,100

シューズ(https://www.ny-onlinestore.com/shop/g/g51965827-2025?utm_source=newssite&utm_medium=pr) 税込 \16,170

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■ ニューヨーカーについて

時代のエッセンスを取り入れながら、デザインに、クオリティに自信をもったトラディショナルスタイルの提案を行なっている「NEWYORKER」。織物、衣料品の製造・販売までを自社グループで行う企業、株式会社ダイドーリミテッドの歴史とノウハウがもの作りの姿勢に活きています。

1964年に設立し、「着心地」「品質」「美しい仕立て」にこだわりトラディショナルブランドとしてスタートしました。2024年1月に60周年を迎え、ブランドメッセージ（Timeless Wardrobe人生を共にする「一着」を。）を掲げ、お客様一人ひとりに寄り添ったおもてなしの心で、袖を通す人に愛着をもたらし、その思いを次の誰かに伝えたくなるような人生と深く関わる一着をお届けします。ニューヨーカータータン「ハウスタータン」をブランドシンボルに、これからも永く愛用できるトラディショナルスタイルを提案し続けます。

株式会社ダイドーフォワード

設立：2007年8月22日

代表者：代表取締役社長 成瀬 功一郎

資本金：1億円（株式会社ダイドーリミテッド100％出資）

事業内容：衣料服飾製品の企画、製造、販売および不動産管理、商業施設の運営 等

https://www.daidoh-forward.com/



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