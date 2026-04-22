あなたはもう、どこにだって飛んでいける――― 「ドラゴンクエスト」シリーズ40周年記念×「ドラゴンクエスト アイランド ５周年記念」限定チケット 『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』
2026年5月15日（金）より、限定300個販売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347598/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えます。さらに、今年は「ドラゴンクエスト」シリーズの40周年でもあります。
今回、2つの周年を記念し、シリーズで数多くの冒険者の旅を助け、いのちを救ってきたアイテム「キメラのつばさ」を模した限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』を5月15日（金）より、限定300個のみ販売いたします。
それはまさに、“書く”冒険。ゲームの中を自由に冒険した日々が、大人になった今、少しずつ薄れているかもしれません。家でも職場でも、“書く”ことで新たな世界へ旅をしに行ける、シリーズ40年の歴史を記念した大人のためのスペシャルチケットです。1つ1つにシリアルナンバーが付き、世界に1つだけのこのペンは、人生を彩ってくれる「ドラゴンクエスト」をいつでも近くに感じられる珠玉のアイテム。『キメラのつばさペン』とともに、人生というロールプレイングをこれからも冒険しよう！
■5周年記念限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』 概要
販売開始：
2026年5月15日（金）
内容：
シリアルナンバー付きの特典が付属した限定チケットの販売
特典：
(1)ライトチケット（1名様分）※メインクエストをお楽しみいただけます
(2)『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』
※特典は「ドラゴンクエスト アイランド」現地でのお渡しとなります
料金：
【大人チケット付】37,800円～38,900円（税込）
【小人チケット付】35,200円～36,100円（税込）
※無くなり次第終了
販売：
https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000050522/
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・
2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。
本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347598/images/bodyimage2】
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347598/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えます。さらに、今年は「ドラゴンクエスト」シリーズの40周年でもあります。
今回、2つの周年を記念し、シリーズで数多くの冒険者の旅を助け、いのちを救ってきたアイテム「キメラのつばさ」を模した限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』を5月15日（金）より、限定300個のみ販売いたします。
それはまさに、“書く”冒険。ゲームの中を自由に冒険した日々が、大人になった今、少しずつ薄れているかもしれません。家でも職場でも、“書く”ことで新たな世界へ旅をしに行ける、シリーズ40年の歴史を記念した大人のためのスペシャルチケットです。1つ1つにシリアルナンバーが付き、世界に1つだけのこのペンは、人生を彩ってくれる「ドラゴンクエスト」をいつでも近くに感じられる珠玉のアイテム。『キメラのつばさペン』とともに、人生というロールプレイングをこれからも冒険しよう！
■5周年記念限定チケット『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』 概要
販売開始：
2026年5月15日（金）
内容：
シリアルナンバー付きの特典が付属した限定チケットの販売
特典：
(1)ライトチケット（1名様分）※メインクエストをお楽しみいただけます
(2)『キメラのつばさペン ～シリアルナンバー入り・特別仕様～』
※特典は「ドラゴンクエスト アイランド」現地でのお渡しとなります
料金：
【大人チケット付】37,800円～38,900円（税込）
【小人チケット付】35,200円～36,100円（税込）
※無くなり次第終了
販売：
https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000050522/
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・
2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。
本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347598/images/bodyimage2】
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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