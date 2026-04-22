「ECOALF」、海洋ゴミのペットボトルをリサイクルした「UTOシリーズ」新作シューズ・バッグを発売

株式会社三陽商会

三陽商会が展開するサステナブルファッションブランド「ECOALF(エコアルフ) 」は、海洋ゴミのペットボトルをリサイクルしてつくった「UTOコレクション(ユーティーオーコレクション)」からシューズ3型、バッグ3型を4月22日(水)のEARTH DAY（アースデイ）に「エコアルフ」常設5店舗及びポップアップストア、三陽商会公式オンラインストアにて一斉発売します。

「ECOALF」が主導する海洋保全プロジェクト「UPCYCLING THE OCEANS (アップサイクリング ジ オーシャンズ)」。2015年より漁師の方と協業して回収・分別した海洋プラスチックをアップサイクルし、OCEAN YARN（オーシャンヤーン）としてブランド独自の糸を開発。そのオーシャンヤーンを用いて、新たな「ECOALF」のプロダクトへと生まれ変わらせています。プロジェクトの拡大が進み、バリエーションとデザインがアップデート。今シーズンはナチュラル染料を使用した「ピグメントダイ」のアイテムを加えて新たなラインアップで展開します。「ピグメントダイ」は、自然由来の原料を用いたナチュラルピグメント（天然顔料）を使った製品染め加工で持続可能で無毒な着色料として注目されています。繊維の表面に顔料を付着させて製品洗いをすることで、ペールカラーの自然なヴィンテージ感を楽しめることに加え、着用による自然な色落ち（フェード感）を楽しめることが特徴です。国際的な地球環境保護への支援を示すイベントである、4月22日アースデイ（※1）に一斉発売いたします。

※1 EARTH DAY（アースデイ）とは

毎年4月22日に開催される世界的なイベントです。目的は、

１.環境問題に対する意識を高めること

２.環境保全のための対策を促進すること

世界193ヶ国以上の各地域において10億人以上の人が集まり、様々な活動に参加しています。

「UPCYCLING THE OCEANS」について

オーシャンヤーンからつくられたバッグやスニーカー

「UPCYCLING THE OCEANS」とは、海洋ゴミの回収とリサイクル素材活用推進のためにスペインECOALF社とECOALF財団が2015年からスペインを拠点にはじめたプロジェクトです。地中海の多くの漁師・漁業組合の方々の協力により、漁業で引き上げられた海洋ゴミからペットボトルを回収・分別・再生し、繊維に変え新たな製品をつくりだしています。2024年には世界74か所以上の港で4000人以上の漁師の方々の協力を得て、2015年から2024年までで累計約1700トンもの海洋ゴミを回収してきました。

■商品詳細

海洋ゴミを回収し新たな製品に活用するプロジェクト 「UPCYCLING THE OCEANS」の様子

自然なヴィンテージ感を楽しめる「ピグメントダイ」シリーズ

商品名：CONDEニットピグメントダイスニーカー

税込価格：\22,000

サイズ：（WOMEN）36-40（MEN）40-45

色展開：（WOMEN）ネイビー・グレー・セージ（MEN）ネイビー・グリーン

当社品番：（WOMEN）42421-770（MEN）41421-770

エコアルフの活動を象徴する「CONDEニットスニーカー」にピグメントダイ加工が施された「CONDEニットピグメントダイスニーカー」が登場。廃棄物から生まれたというネガティブなイメージを感じさせない、クリーンでスタイリッシュなデザイン。ニットからつくられているので、通気性に優れ快適な履き心地です。ピグメントダイ加工による表情のある風合いがス特長です。

商品名：ADELAIDEバレリーナシューズ WOMEN

税込価格：\16,500

サイズ：36-40

色展開：ブラウン・ネイビー・グレー・ベージュ

当社品番：42440-756

今シーズンはパンプスが初登場。オーシャンヤーンを用いた「ADELAIDEバレリーナシューズ」はニットの特徴を活かした軽やかな履き心地。エレガントさと機能性を兼ね備えた、オンでもオフでも活躍するバレエシューズです。

商品名：JOHN DYEローファー MEN

税込価格：\19,800

サイズ：40-44

色展開：ブラウン・ネイビー

当社品番：41430-770

製品染めとウォッシュド加工を施し、ヴィンテージで軽やかな雰囲気の「JOHN DYEローファー」。

カジュアルからキレイめまで、幅広いスタイルで活躍する一足です。

ニットからつくられ、通気性に優れ快適な履き心地なので真夏でも軽やかに着用可能です。

オーシャンヤーンからつくられた、エコアルフを象徴する「CONDE ニットスニーカー」

商品名：CONDEニットスニーカー

税込価格：\16,500

サイズ：（WOMEN）36-40（MEN）40-45

色展開：（WOMEN）ホワイト・カーキ・ブラック・ピンク（MEN）ホワイト・ブラック

当社品番：（WOMEN）42430-070（MEN）41431-070

UTOコレクションでは、ブランドを象徴するスニーカー「CONDEニットスニーカー」が一番人気のアイテム。

廃棄物から生まれたというネガティブなイメージを感じさせない、クリーンでスタイリッシュなデザインが特長。ニットからつくられているので、通気性に優れ快適な履き心地です。履き口がフィット感の高いリブ仕様のため、スムーズな着脱が可能。

ECOALFが提案する、環境配慮型素材を用いた、ブランドを象徴するスニーカーです。

今シーズンは、ウィメンズは4色、メンズは2色で展開します。

オーシャンヤーンからつくられたバッグ「OCEAN TIKA」 シリーズ

オーシャンヤーンからつくられたバッグ「OCEAN TIKA」シリーズは軽量で耐久性に優れています。今シーズンはどんなスタイリングにも取り入れやすいブラックと、アクセントにぴったりのシーズナルカラー、タンジェリンオレンジの2色が登場。

商品名：OCEAN TIKAバケットミニ

税込価格：\15,400

色展開：ブラック・タンジェリンオレンジ

当社品番：42154-755



コロンとしたフォルムがスタイリングのアクセントにぴったりの「OCEAN TIKAバケットミニバッグ」

マチがしっかりとあるので見た目以上の収納力があります。

商品名：OCEAN TIKAバケットバッグ

税込価格：\19,800

色展開：ブラック・タンジェリンオレンジ

当社品番：42153-757

「OCEAN TIKAバケットバッグ」はコンパクトなサイズ感ながらも中にはファスナー付の仕切りが付き、ショルダー紐もついているため使い勝手に優れています。非常に軽量でお出かけシーンにぴったりのアイテムです。

商品名：MARTA TIKAトートバッグ

税込価格：\24,200

色展開：ブラック・タンジェリンオレンジ

当社品番：42152-757

大き目のサイズ感とたっぷりのマチ、中にはファスナー付の仕切りがついた大容量のトートバッグ。

一泊程度の旅行も使用可能なサイズ感です。

■展開店舗

常設店舗

ニュウマン高輪 4F

新宿高島屋 8F

阪神梅田本店 2F

大阪高島屋 3F

大丸京都店 1F

札幌三越 2F

ブランド公式サイト＆ストア：https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/ecoalf

POP UP STORE

伊勢丹新宿 2F婦人靴スニーカープロモーション /4月1日(水)～7月31日(金) まで

銀座三越 6F GINZAステージ/3月18日(水) ～6月25日(木)まで

池袋東武 2F 4番地 POP UP スペース/4月23日(木)～5月6日(水)

2F 3番地 婦人靴売場/5月7日(木)～6月30日(火)（※終了日は前後する場合がございます。）

伊勢丹浦和 2F POP UP スペース/ 4月29日(水)～5月5日(火)

大阪高島屋 2F POP UP スペース/ 4月29日(水)～5月5日(火)

大丸東京 3F 婦人靴POPUPスペース/ 5月13日(水)～5月26日(火)

POP UP STOREの情報は下記より随時ご覧いただけます。

https://store.sanyo-shokai.co.jp/blogs/pages/ea-24ssshoplist-2024

■ブランド「エコアルフ」について

～ 地球環境を守るために服をつくる「ECOALF」 ～

「ECOALF」は、創業者ハビエル・ゴジェネーチェが自身の子どもが生まれたことを機に次の世代に残すべき世界について考え2009年にスペインで立ち上げられたサステナブルファッションブランドです。“Because there is no planet B(R)”（第2の地球はないのだから）をスローガンに、すべてのアイテムを再生素材や環境負荷の低い天然素材のみで製造し販売しています。

ファッション産業が世界で2番目に環境を汚染している産業と言われる中で、ペットボトル、タイヤ、漁網などを独自の技術でリサイクルしてこれまで400種類以上もの生地を開発し新たな製品をつくり出しています。

～ SDGsの14番 ”海の豊かさを守ろう“ に繋がる活動 ～

また、海洋ゴミを回収し新たな製品に活用するプロジェクト「UPCYCLING THE OCEANS」を推進するなど、”地球環境を守るために服をつくる“という新しい発想のエコサイクル型ファッションブランドで、特にSDGsの14番”海の豊かさを守ろう“に繋がる活動に重きを置いてブランド運営をしています。

ブランド基本情報

コンセプト： スペイン生まれのサステナブルファッションブランド。

ブランド自らが海のゴミを収集してウエアをつくるなど「地球環境を守るために服をつくる」新しい発想のブランド。

ブランド開始年度

スペイン 2009年ブランド設立（スペイン ECOALF社）

日本 2020年3月より展開 （三陽商会）

■「ECOALF」ブランド公式サイト＆ストア

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/ecoalf

■SNS

Instagram https://www.instagram.com/ecoalf_japan(https://www.instagram.com/ecoalf_japan)

X https://twitter.com/ecoalf_japan

Facebook https://www.facebook.com/ecoalfjapan/(https://www.facebook.com/ecoalfjapan/)