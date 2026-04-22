【Amazon販売開始】楽天1位獲得の「パウ・パトロール キッズスマホ」が 4/22～期間限定5％OFF！あこがれの「自分専用」がパウ・パトロールのデザインで登場！

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カヨ通商株式会社

パパやママが使っているスマートフォンに興味津々のお子様へ、最高のご褒美を。

Amazon商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNNNR3ZR

～ついにAmazonへ！「パウパトスマホ」がもっと身近に～



カヨ通商株式会社が展開する、知育玩具ブランド「カヨトイズ」より、楽天市場でランキング1位を獲得し、多くのお子様に笑顔を届けてきた「パウ・パトロール キッズスマホ」が、ついにAmazonに登場。（※2026年4月17日更新 おもちゃ（パウ・パトロール）部門 デイリーランキング第1位獲得実績）



「大好きなキャラクターといつも一緒にいたい」というお子様の願いを叶える、ワクワクが詰まった1台をお得にお届けします。


これまで楽天市場で多くのご支持をいただいていた当商品が、より多くのお客様にお届けできるようAmazonでの販売をスタートしました。



販売開始を記念して、4月22日（水）より1週間限定の特別キャンペーンを開催いたします。



キャンペーン内容




対象商品：パウパトロール キッズスマホ


期間：4月22日 (水) 17時00分 ～ 4月29日 (水) 23時59分


割引：5％OFF（自動適用）


商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNNNR3ZR

※クーポン取得・コード入力は不要。表示価格からそのまま割引が適用されます。


商品紹介






～ お子様の「やりたい！」を叶える。魔法のような4つの機能 ～


■「パウパト」の世界に飛び込めるカメラ


全23種類の着せ替えフレームを搭載。チェイスやマーシャルと一緒に記念写真を撮れば、気分はもうパウ・パトロールの一員に。



■遊びながら学ぶ、知育アプリの数々


ゲームだけでなく、計算や音楽、お絵かきなど、お子様の好奇心を刺激するアプリを内蔵。


夢中で遊んでいるうちに、自然と「考える力」が身につきます。



■お気に入りの曲を持ち歩こう


お好きな音楽を取り込んで再生可能。


いつでもどこでも、パウ・パトロールのテーマ曲や大好きな歌と一緒に過ごせます。



■「自分専用」の誇らしさを、その手に


首からかけられるオリジナルストラップ付き。自分でお片付けし、大切に持ち歩く「自立心」も育みます。



～ パパ・ママに選ばれる「安心のひみつ」 ～


■「ネットにつながらない」から安全


Wi-FiやSIMカードを必要としない設計のため、SNSでのトラブルや、知らない間にお金がかかってしまう心配は一切ありません。



■届いてすぐに、笑顔がこぼれる


操作は直感的でカンタン。複雑な設定なしで、箱を開けた瞬間から冒険が始まります。




～「特別な日」のギフトとして～



お誕生日、入園・入学のお祝い、そして「がんばったね」のご褒美に。



パウ・パトロールが大好きなお子様にとって、このスマホはただのおもちゃではなく「自分だけの宝物」になります。その輝く瞳の瞬間を、カヨトイズが応援します。



大好きなチェイスやマーシャルといつも一緒！「パウ・パトロール キッズスマホ」で、毎日の冒険をもっと楽しく！ストラップ付きで持ち運びも安心


Amazon商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNNNR3ZR


【商品概要】

■商品名：パウパトロール キッズスマホ


■ブランド：KAYOTOYS カヨトイズ


■通常販売価格：税込 8,778 円


■フォトセンサー技術：CMOS


■対応ファイル形式：AVI、JPEG、MP3


■光学ズーム：20 X


■モデル名：キッズスマホ


■ウェブカメラの最大画像解像度：1.2 MP


■フォトセンサーサイズ無段階調整：1/4インチより小さい


■フォームの形式：コンパクト


■効果的な静止画分解能：1.2 MP


■特徴：タッチ＆スライド操作





■カヨトイズ公式 Amazon店


https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2P3IR1Z7V4BKC(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2P3IR1Z7V4BKC)