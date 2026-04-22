【Amazon販売開始】楽天1位獲得の「パウ・パトロール キッズスマホ」が 4/22～期間限定5％OFF！あこがれの「自分専用」がパウ・パトロールのデザインで登場！
パパやママが使っているスマートフォンに興味津々のお子様へ、最高のご褒美を。
Amazon商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNNNR3ZR
～ついにAmazonへ！「パウパトスマホ」がもっと身近に～
カヨ通商株式会社が展開する、知育玩具ブランド「カヨトイズ」より、楽天市場でランキング1位を獲得し、多くのお子様に笑顔を届けてきた「パウ・パトロール キッズスマホ」が、ついにAmazonに登場。（※2026年4月17日更新 おもちゃ（パウ・パトロール）部門 デイリーランキング第1位獲得実績）
「大好きなキャラクターといつも一緒にいたい」というお子様の願いを叶える、ワクワクが詰まった1台をお得にお届けします。
これまで楽天市場で多くのご支持をいただいていた当商品が、より多くのお客様にお届けできるようAmazonでの販売をスタートしました。
販売開始を記念して、4月22日（水）より1週間限定の特別キャンペーンを開催いたします。
キャンペーン内容
対象商品：パウパトロール キッズスマホ
期間：4月22日 (水) 17時00分 ～ 4月29日 (水) 23時59分
割引：5％OFF（自動適用）
商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNNNR3ZR
※クーポン取得・コード入力は不要。表示価格からそのまま割引が適用されます。
商品紹介
～ お子様の「やりたい！」を叶える。魔法のような4つの機能 ～
■「パウパト」の世界に飛び込めるカメラ
全23種類の着せ替えフレームを搭載。チェイスやマーシャルと一緒に記念写真を撮れば、気分はもうパウ・パトロールの一員に。
■遊びながら学ぶ、知育アプリの数々
ゲームだけでなく、計算や音楽、お絵かきなど、お子様の好奇心を刺激するアプリを内蔵。
夢中で遊んでいるうちに、自然と「考える力」が身につきます。
■お気に入りの曲を持ち歩こう
お好きな音楽を取り込んで再生可能。
いつでもどこでも、パウ・パトロールのテーマ曲や大好きな歌と一緒に過ごせます。
■「自分専用」の誇らしさを、その手に
首からかけられるオリジナルストラップ付き。自分でお片付けし、大切に持ち歩く「自立心」も育みます。
～ パパ・ママに選ばれる「安心のひみつ」 ～
■「ネットにつながらない」から安全
Wi-FiやSIMカードを必要としない設計のため、SNSでのトラブルや、知らない間にお金がかかってしまう心配は一切ありません。
■届いてすぐに、笑顔がこぼれる
操作は直感的でカンタン。複雑な設定なしで、箱を開けた瞬間から冒険が始まります。
～「特別な日」のギフトとして～
お誕生日、入園・入学のお祝い、そして「がんばったね」のご褒美に。
パウ・パトロールが大好きなお子様にとって、このスマホはただのおもちゃではなく「自分だけの宝物」になります。その輝く瞳の瞬間を、カヨトイズが応援します。
大好きなチェイスやマーシャルといつも一緒！「パウ・パトロール キッズスマホ」で、毎日の冒険をもっと楽しく！ストラップ付きで持ち運びも安心
Amazon商品ページはこちら :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0GNNNR3ZR
【商品概要】
■商品名：パウパトロール キッズスマホ
■ブランド：KAYOTOYS カヨトイズ
■通常販売価格：税込 8,778 円
■フォトセンサー技術：CMOS
■対応ファイル形式：AVI、JPEG、MP3
■光学ズーム：20 X
■モデル名：キッズスマホ
■ウェブカメラの最大画像解像度：1.2 MP
■フォトセンサーサイズ無段階調整：1/4インチより小さい
■フォームの形式：コンパクト
■効果的な静止画分解能：1.2 MP
■特徴：タッチ＆スライド操作
■カヨトイズ公式 Amazon店
https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2P3IR1Z7V4BKC(https://www.amazon.co.jp/b?node=26286483051&ie=UTF8&marketplaceID=A1VC38T7YXB528&me=A2P3IR1Z7V4BKC)