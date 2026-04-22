株式会社プレックス、2025年度売上高96.1億円突破・8期連続の黒字増収 ～2042年度に3,000億円企業を目指して事業拡大を加速～

株式会社プレックス

株式会社プレックス（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎俊）は、2025年度（2025年4月～2026年3月）の売上高96.1億円を突破し、8期連続の黒字増収となったことをお知らせいたします。

圧倒的なマーケティング力・テクノロジー活用・再現性ある育成モデルを通じて、8期連続黒字増収・売上高96.1億円を突破





プレックスは2018年4月、ドライバーの人材紹介という単一事業からスタートしました。創業から8年、採用プラットフォーム事業・SaaS事業・M&A仲介事業の3つの事業モデルを軸に、20の事業を展開。今では複数の収益柱を持つ事業体へと進化し、2025年度は8期連続黒字増収・売上高96.1億円を突破しました。この成長を支えたのは、「人の可能性を信じ、仕組みで組織の力を引き出す」 という考え方を事業の中心に置き続けたことです。圧倒的なマーケティング力・テクノロジー活用・再現性ある育成モデルを整備することで、事業の規模拡大と黒字体質を両立しました。

マーケティング

エッセンシャルワーカー向け採用プラットフォーム「プレックスジョブ」は、月間75,000名以上が登録。



テクノロジー

生成AIを活用した業務効率化・データ基盤整備・専属エンジニアチームによるプロダクト改善を継続投資。人が本来価値のある業務に集中できる環境を整備。



育成モデル

トッププレイヤーの知見をシステム化し、個人の能力に依存しない再現性ある組織を構築。人材事業のキャリアアドバイザーは未経験でも入社2ヶ月以内に94%が初成約。

2042年には3,000億円企業を目指し、300の事業をつくる未来へ



プレックスが目指しているのは、売上3,000億円規模の企業として、300の事業をつくる未来。創業時の1事業から、現在すでに20事業を展開しており、今後事業展開をより加速させていきます。

私たちが目指しているのは、世にないユニークな事業を生み出すことではありません。人と企業の可能性を最大限に引き出し、日本を動かす仕組みをつくることです。その成果を最大化するために、主力事業の成長と新規事業の開発、その両輪に、これからも全力で取り組んでいきます。

代表取締役 黒崎俊 コメント

創業から8年、売上96.1億円・8期連続黒字増収という結果を出せたことは、メンバー一人ひとりの努力の積み重ねに他なりません。その努力が最大限に発揮されるよう、マーケティング・テクノロジー・育成モデルへの投資を愚直に続けてきました。結果として、規模拡大と黒字体質を同時に実現することができました。

96.1億円という数字は非常に大きいものですが、目標の3,000億という数字に比べると、プレックスという会社はまだ序章にすぎません。2030年の売上500億円、2042年の売上3,000億円という目標に向けて、枠を超えた事業展開をさらに加速させていきます。

■株式会社プレックスについて

株式会社プレックスは、「日本を動かす仕組みをつくる」をミッションに、日本を支える基幹産業の課題解決をはじめとして、人と企業の可能性を最大限に引き出す事業を展開する企業です。

2018年4月にドライバーの人材紹介から事業をスタートし、その後も、エッセンシャルワーカーの人材紹介を中心に対象職種を10以上に拡大し、2022年にはSaaS事業、2023年にはM&A仲介事業を開始。現在も、新たな事業が次々と立ち上がり続けています。

【株式会社プレックス コーポレートサイト】https://plex.co.jp/

■会社概要

会社名 ：株式会社プレックス

代表取締役：黒崎 俊

設立日 ：2018年4月9日

資本金 ：5,000,000円

本社所在地：東京都中央区日本橋本石町3-2-4 共同ビル（日銀前）6階

事業内容 ：物流・建設・製造領域におけるHRテック事業（厚生労働大臣許可番号：有料職業紹介事業 13ユ-309652）・建設業におけるDX推進事業・M&A仲介事業





■プレスリリースに関するお問い合わせ

担当：株式会社プレックス 広報 清水

電話：080-4444-6478（平日9時から18時まで）

Mail：pr@plex.co.jp