＜山梨県 中巨摩郡昭和町＞「保険見直し本舗 イオンモール甲府昭和店」が2026年4月24日金曜日オープン

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2026年4月24日(金)に「保険見直し本舗 イオンモール甲府昭和店」をオープンいたします。

◆「保険見直し本舗 イオンモール甲府昭和店」のコンセプト

保険見直し本舗 イオンモール甲府昭和店 店舗イメージ

この度、保険見直し本舗が新たに店舗を構える「イオンモール甲府昭和」は甲府市郊外に立地する大型商業施設です。周辺には生活利便施設が集積しているほか、住宅地も形成されており、日常生活とにぎわいが共存する活気ある地域です。

本店舗は、多くのファミリーが利用する、施設内のキッズ広場の目の前に位置し、お子さま連れの方にもお立ち寄りいただきやすい特長があります。さらに、より快適にご相談いただける環境づくりを重視し、遮音性に配慮した個室ブースを初導入いたしました。内部は、照明の明度調整、エアコンの温度調整も可能で、落ち着いてお過ごしいただけます。周囲を気にすることなく、お客さまが安心してご相談できる空間を整えることで、満足度の高いサービス提供を目指しています。

今後も、「保険見直し本舗 イオンモール甲府昭和店」は、お客さま目線を大切にしながら、地域の皆さまと人生100年時代を伴走できる存在になれるよう、より一層サービス品質の向上に努めてまいります。

店舗所属アドバイザー 青柳より

多種多様な商品があり、選ぶのが難しい反面、人生にとって非常に大切なのが保険だと思います。

だからこそ「来て良かった！」と安心していただけるような担当を目指しております。

保険の難しい部分もかみ砕いて説明させていただきますので、ちょっとしたお悩みやお困りごとも、気兼ねなくお尋ねくださいね。スタッフ一同、お客さまのご来店をお待ちしております。

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、日用品やお菓子、おもちゃが当たるガラポンイベントを開催いたします！

開催場所：イオンモール甲府昭和1F 保険見直し本舗店頭

開催日時：2026年4月24日(金)～4月26日(日) 各日10:00～17:00

※イベントへのご参加は、1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

※景品が無くなり次第終了となります。

◆店舗詳細

住所：〒409-3852 山梨県中巨摩郡昭和町飯喰1505-1 イオンモール甲府昭和1F

営業時間：10：00～21:00 （18:00以降は予約受付機によるリモート対応）

定休日：施設に準ずる（その他休日はご来店前にご確認ください）

アクセス：電車…JR見延線「常永駅」より徒歩約15分

車…中央自動車道「甲府昭和IC」より約10分

電話番号：055-231-5017

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/koushinetsu-hokuriku/yamanashi/nakakoma-gun/41542/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

資本金：1億円

従業員数：2,255名（連結）/202名（単体）（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金：1億円

従業員数：1,464名（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/