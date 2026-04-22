＜福岡県 大牟田市＞「保険見直し本舗 イオンモール大牟田店」が2026年4月24日金曜日オープン

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2026年4月24日(金)に「保険見直し本舗 イオンモール大牟田店」をオープンいたします。

保険見直し本舗 イオンモール大牟田店 店舗イメージ

◆「保険見直し本舗 イオンモール大牟田店」のコンセプト

この度、保険見直し本舗は、福岡県大牟田市に立地する「イオンモール大牟田」に新店をオープンいたします。大牟田市は、福岡県の南端に位置し、県南部の中核都市として周辺地域からも多くの人が訪れるエリアです。なかでもイオンモール大牟田は、日常のお買い物から余暇まで、幅広い目的で利用される、ファミリー層を中心に人気の高い商業施設です。

「保険見直し本舗 イオンモール大牟田店」は、4月上旬まで他施設で営業していた既存店舗から、場所を新たにしての出店となります。より多くのお客さまにご利用いただける環境を整えることを目的に、本施設への移設出店を行う運びとなりました。これまで以上に幅広いお客さまとの接点を創出し、気軽にお立ち寄りいただける店舗運営を目指してまいります。

今後も、地域の皆さま一人ひとりに寄り添いながら、安心してご利用いただけるサービスの提供に努めてまいります。

店舗所属アドバイザーより

保険選びの疑問点を解決し、お客さまのライフステージに適した商品選びをサポートいたします！

「3児のパパ」として、日々子どもと向き合う中で、“自分に何かあったら”を常に自分事として考えています。だからこそ保険も机上の話ではなく、現実に起こりうるリスクと向き合いながら設計しています。

無理なく続けられ、いざという時に本当に役立つ保障を、お客様と同じ目線で一緒に考え、ご提案します。

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、ご来店いただいた方に日用品やお菓子をプレゼント！また、週末にはバルーンアートイベントも開催いたします。

開催場所：イオンモール大牟田2F 保険見直し本舗店頭

開催日時：【日用品やお菓子のプレゼント】2026年4月24日(金) 11:00～17:00

【バルーンアートイベント】2026年4月25日(土)～4月26日(日) 各日11:00～17:00（12:00～13:00は一時休止）

※イベントへのご参加は、1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

※景品が無くなり次第終了となります。

◆店舗詳細

住所：〒836-0037 福岡県大牟田市岬町3番4 イオンモール大牟田2F

営業時間：10：00～21：00

定休日：施設に準ずる （その他休日はご来店前にご確認ください）

アクセス：バス…JR鹿児島本線・西鉄天神大牟田線「大牟田駅」（西口）より西鉄バス〈8系統：イオンモール大牟田行き〉乗車、「イオンモール大牟田」下車後すぐ

車…有明海沿道路「大牟田IC」よりすぐ

電話番号：0944-85-1722

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/kyusyu-okinawa/fukuoka/omuta-shi/41546/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

資本金：1億円

従業員数：2,255名（連結）/202名（単体）（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金：1億円

従業員数：1,464名（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/